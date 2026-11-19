India vs Pakistan Rising Stars 2026: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 22 नवंबर को महामुकाबला खेला जाएगा.

इस टूर्नामेंट में तिलक वर्मा भारत की टीम की कप्तानी करेंगे (Image- BCCI & IG/Ali Raza)

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला हो और रोमांच न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. दोनों देशों के बीच जब भी मैदान पर टक्कर होती है, तो खिलाड़ियों के साथ-साथ फैंस का जोश भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. अब एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आने वाले हैं.

मौका है एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का, जहां भारत ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. इस मैच में सबकी निगाहें वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर रहेंगी. वहीं पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज अली रजा पर भी नजरें होंगी, जिनका भारतीय खिलाड़ियों के साथ मैदान पर पहले भी विवाद हो चुका है.

अली रजा के सामने होंगे वैभव-अभिषेक

अली रजा को लेकर चर्चा इसलिए भी है, क्योंकि अंडर-19 क्रिकेट के दौरान उनका भारतीय खिलाड़ियों के साथ तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया था. ऐसे में अब सीनियर स्तर के इस मुकाबले में वैभव और अभिषेक के सामने उनकी गेंदबाजी की असली परीक्षा होगी.

22 नवंबर को भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का आगाज 19 नवंबर से कतर के दोहा में हो चुका है. टूर्नामेंट 50 ओवर फार्मेट में खेला जा रहा है जिसमें कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत ए की कमान तिलक वर्मा के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी अब्दुल समद कर रहे हैं.

दोनों टीमों को ग्रुप बी में रखा गया है. इनके साथ नेपाल और यूएई भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 22 नवंबर, रविवार को खेला जाएगा. ये मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर मुकाबला शुरू होगा.

Game one loading ⏳ 🎥 Visuals from India A's prep ahead of the #RisingStarsAsiaCup 2026 💙 https://t.co/HBNgr19oUq — BCCI (@BCCI) November 18, 2026

क्रिकेट फैंस को रविवार की छुट्टी के दिन दोनों टीमों की भिड़ंत देखने का मौका मिलेगा. हालांकि, दोनों टीमें 20 नवंबर को अपने-अपने अभियान की शुरुआत करेंगी. पाकिस्तान ए का पहला मुकाबला यूएई से सुबह 11:30 बजे होगा, जबकि भारत ए की टीम दोपहर 3:30 बजे नेपाल के खिलाफ उतरेगी. इसके बाद 22 नवंबर को दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वियों की भिड़ंत होगी.

पहले भी भिड़ चुके हैं अली रजा और वैभव

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा और भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम पहले भी एक साथ चर्चा में आ चुका है. अंडर-19 एशिया कप और विश्व कप के दौरान दोनों के बीच मैदान पर गर्मागर्मी देखने को मिली थी. अली रजा अपने आक्रामक अंदाज के लिए चर्चा में रहे हैं. भारतीय खेमे के युवा खिलाड़ियों के साथ उनकी नोकझोंक ने मुकाबलों का रोमांच और बढ़ा दिया था.

इसी महीने हुए अंडर-19 एशिया कप में भी भारत के आर्यवीर सहवाग के साथ अली रजा की तू-तू मैं-मैं की चर्चा हुई थी. आर्यवीर ने अपने प्रदर्शन से जवाब दिया और फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया. वैभव भी अपनी बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं. अब राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में इन खिलाड़ियों का फिर आमना-सामना होना है.

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भारत के बल्लेबाजों पर रहेंगी निगाहें

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारतीय टीम के पास इस बार कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा दिखा चुके हैं. दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं.

तिलक वर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया को इन दोनों से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वैभव के लिए ये टूर्नामेंट खास तौर पर अहम है, क्योंकि उन्हें 50 ओवर के प्रारूप में भी अपनी बल्लेबाजी की निरंतरता साबित करनी होगी. वहीं अभिषेक का अनुभव भारतीय टीम के लिए काफी काम आ सकता है.

भारत ए की टीम में रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह, आयुष बडोनी, हर्षित राणा और कई दूसरे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी शामिल हैं. ऐसे में टीम के पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अच्छे विकल्प मौजूद हैं.

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कहां देख पाएंगे भारत-पाकिस्तान का मैच?

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. भारत में इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव पर देखी जा सकेगी. अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद अब सबकी निगाहें इस नए मुकाबले पर होंगी. भारतीय फैंस चाहेंगे कि इस बार भी टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्रदर्शन से मैदान पर जवाब दे.

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इंडिया ए की टीम- अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी.

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