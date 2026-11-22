दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स का 50 ओवर वाला भारत-पाक मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू हो गया. साल 2026 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सिर्फ एक अंडर-19 एशिया कप ग्रुप मैच जीता, जबकि 4 मैचों में हार झेली है.

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें इस साल कुल 5 बार आमने-सामने आईं, जिनमें 4 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली (Photo- @PrimeVideoIN)

साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर खूब रोमांच देखने को मिला है. इस साल दोनों देशों की टीमें अब तक 5 बार एक-दूसरे के सामने आ चुकी हैं और हर बार फैंस को एक शानदार मुकाबला देखने को मिला.

आज, 22 नवंबर 2026 को भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल का छठा क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा है. एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में यह बड़ा मुकाबला कतर के दोहा शहर में दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो गया है. ऐसे में एक बार फिर दोनों देशों के क्रिकेट फैंस की नजरें इस बड़े मुकाबले पर टिकी हुई हैं.

साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच कितने क्रिकेट मैच हुए?

साल 2026 क्रिकेट के शौकीनों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों का साल रहा है. इस साल अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 5 क्रिकेट मैच खेले गए हैं. इन 5 मुकाबलों में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं पाकिस्तान की टीम केवल 1 मैच जीतने में कामयाब हो सकी है. इसका सीधा मतलब यह है कि इस साल मैदान पर भारतीय क्रिकेटरों का दबदबा पूरी तरह कायम रहा.

चाहे आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट हो, एशियन गेम्स का मंच हो या फिर एशिया कप का मैदान, भारतीय टीम ने ज्यादातर मौकों पर विरोधी टीम को पटखनी दी है. केवल एक बार अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप दौर में पाकिस्तान की टीम मैच जीतने में सफल रही थी. लेकिन उस हार के बाद भी भारतीय टीम ने फाइनल मैच में जोरदार वापसी की और ट्रॉफी उठाई.

भारत ने पाकिस्तान को कैसे मात दी?

साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में खेला गया था. यह मुकाबला सुपर सिक्स दौर का मैच था, जहां दोनों टीमें जीत का इरादा लेकर मैदान में उतरी थीं.

इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया खेल दिखाया. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 58 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. इस जीत से भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में धाक जमाई और पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी. इसके बाद क्रिकेट का सबसे बड़ा रोमांच आईसीसी मैन्स टी20 विश्व कप में देखने को मिला. टी20 वर्ल्ड कप के इस मैच में भी दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद थी. लेकिन भारतीय टीम ने एक बार फिर एकतरफा खेल दिखाया.

भारतीय टीम ने पाकिस्तान को टी20 विश्व कप के मैच में 61 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. इस तरह साल के दो शुरुआती बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया. दोनों मैचों में भारतीय टीम ने बैटिंग और बॉलिंग में शानदार तालमेल दिखाया, जिसके सामने पाकिस्तानी टीम टिक नहीं सकी.

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एशियन गेम्स और अंडर-19 एशिया कप में क्या नतीजा रहा?



विश्व कप के मैचों के बाद दोनों टीमें एशियन गेम्स के मैदान पर आमने-सामने आईं. एशियन गेम्स में खेले गए क्रिकेट मैच में भी भारत ने बढ़त बनाए रखी. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिया. एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर साबित हुई.

इसके बाद दोनों टीमों की टक्कर एसीसी मैन्स अंडर-19 एशिया कप में हुई. इस टूर्नामेंट के ग्रुप दौर में जब दोनों टीमें भिड़ीं, तो यह मैच पाकिस्तान के पक्ष में गया. पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को 3 विकेट से हरा दिया. साल 2026 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की यह पहली और इकलौती जीत थी.

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने आ गए. ग्रुप मैच की हार का बदला लेने उतरी भारतीय टीम ने गजब का जज्बा दिखाया. फाइनल मैच आखिरी समय तक बेहद रोमांचक बना रहा और आखिर में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर एशिया कप की ट्रॉफी जीत ली. इस तरह ग्रुप मैच की हार का हिसाब भारतीय टीम ने फाइनल में चुकता कर दिया.

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