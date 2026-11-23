भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट में रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई. टीम इंडिया ने 720 रन बनाकर इतिहास रचा, वहीं ऋषभ पंत ने 128 रन की पारी खेलते हुए ब्रेंडन मैकुलम और एडम गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया.

न्यूजीलैंड में भारतीय टीम ने टेस्ट पारी में दूसरी बार 500 से ज्यादा रन बनाए (Image- BCCI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला भले ही ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन इस मैच में रिकॉर्ड्स की ऐसी बारिश हुई, जिसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया. भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और पहली पारी में 720 रन ठोक दिए. वहीं, पूरे मुकाबले में दोनों टीमों की ओर से कुल 1327 रन बने.

गेंदबाजों ने भी इस मैच में खूब मेहनत की और कुल 84 ओवर मेडन रहे. इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो ऋषभ पंत रहे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी से कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े और ब्रेंडन मैकुलम से लेकर एडम गिलक्रिस्ट तक को पीछे छोड़ दिया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर

भारतीय टीम ने पहली पारी में 9 विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की. ये टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर रहा. इससे पहले भारत का सर्वोच्च स्कोर 1999 में अहमदाबाद में 583 रन था.

720/9 घोषित - वेलिंगटन, 2026

583/7 घोषित - अहमदाबाद, 1999

566/8 घोषित - नागपुर, 2010

557/5 घोषित - इंदौर, 2016

537/3 घोषित - चेन्नई, 1956

इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय टीम ने दूसरी बार 500 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया. इससे पहले 2009 में हैमिल्टन में भारत ने 520 रन बनाए थे. विदेशी जमीन पर भी ये भारतीय टीम का नया सर्वोच्च टेस्ट स्कोर बना. इससे पहले भारत ने 2010 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में 707 रन बनाए थे. ये टेस्ट में भारत का तीसरा बड़ा स्कोर भी है.

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टेस्ट क्रिकेट में भारत के 700+ स्कोर

759/7 घोषित - इंग्लैंड के खिलाफ, चेन्नई, 2016

726/9 घोषित - श्रीलंका के खिलाफ, ब्रेबोर्न, 2009

720/9 घोषित - न्यूजीलैंड के खिलाफ, वेलिंगटन, 2026

707 रन - श्रीलंका के खिलाफ, कोलंबो (SSC), 2010

705/7 घोषित - ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सिडनी, 2004

ऋषभ पंत ने तोड़े मैकुलम-गिलक्रिस्ट के रिकॉर्ड

इस मुकाबले में सबसे ज्यादा सुर्खियां ऋषभ पंत ने बटोरीं. उन्होंने 128 रनों की शानदार पारी खेली और टेस्ट करियर का नौवां शतक पूरा किया. न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसकी धरती पर ये उनका पहला टेस्ट शतक था. इस पारी के साथ पंत ने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने का कारनामा भी पूरा कर लिया.

बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक टेस्ट शतक

एडम गिलक्रिस्ट - 17 शतक

एंडी फ्लावर - 12 शतक

ऋषभ पंत - 9 शतक

लेस एम्स - 8 शतक

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के

पंत ने टेस्ट करियर में छक्कों की संख्या 108 पहुंचा दी. इसके साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 107 छक्के दर्ज हैं. अब इस मामले में पंत से आगे केवल इंग्लैंड के बेन स्टोक्स हैं, जिन्होंने 138 छक्के लगाए हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट भी इस सूची में पंत से पीछे हैं.

बेन स्टोक्स - 138 छक्के

ऋषभ पंत - 108 छक्के

ब्रेंडन मैकुलम - 107 छक्के

एडम गिलक्रिस्ट - 100 छक्के

विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो पंत नौ टेस्ट शतकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. इस सूची में एडम गिलक्रिस्ट 17 और एंडी फ्लावर 12 शतकों के साथ उनसे आगे हैं. पंत ने छक्के के साथ अपना शतक पूरा करके केन बैरिंगटन की भी बराबरी की, जिन्होंने चार बार ऐसा किया था. इस मामले में सचिन तेंदुलकर छह बार के साथ पहले नंबर पर हैं.

छक्के से शतक पूरा करने वाले बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर - 6 बार

केन बैरिंगटन - 4 बार

ऋषभ पंत - 4 बार

Just Rishabh Pant things 😎🤷‍♂️ #TeamIndia | #NZvIND | @RishabhPant17 https://t.co/xhJ5CZHMvZ — BCCI (@BCCI) November 22, 2026

पंत ने तोड़ा नवजोत सिद्धू का 32 साल पुराना रिकॉर्ड

पंत की इस पारी में 10 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. इसके साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड में एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड नवजोत सिंह सिद्धू के नाम था, जिन्होंने 1994 में हैमिल्टन टेस्ट में 3 छक्के लगाए थे.

न्यूजीलैंड में एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

ऋषभ पंत - 6 (वेलिंग्टन)

नवजोत सिंह सिद्धू - 3 (हैमिल्टन)

नवजोत सिंह सिद्धू - 2 (वेलिंग्टन)

सचिन तेंदुलकर - 2 (वेलिंग्टन)

पंत ने विकेटकीपर के तौर पर एक और खास रिकॉर्ड की बराबरी की. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट पारी में 6 छक्के लगाने वाले विकेटकीपर बन गए. उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ये कारनामा कर चुके हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विकेटकीपर

एडम गिलक्रिस्ट - 6 (क्राइस्टचर्च)

ऋषभ पंत - 6 (वेलिंग्टन)

एडम गिलक्रिस्ट - 5 (वेलिंग्टन)

ऋषभ पंत - 5 (बेंगलुरु)

राहुल ने भी बल्ले से मचाया धमाल

भारतीय ओपनर केएल राहुल ने भी इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया. उन्होंने 136 रनों की शानदार पारी खेली. न्यूजीलैंड की धरती पर पहले टेस्ट में किसी भारतीय बल्लेबाज का ये सबसे बड़ा स्कोर रहा. उन्होंने सुरिंदर अमरनाथ के 124 रनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

चारों SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

मोहम्मद अजहरुद्दीन

सचिन तेंदुलकर

राहुल द्रविड़

विराट कोहली

केएल राहुल

ऋषभ पंत

राहुल ने एशिया के बाहर ओपनिंग करते हुए अपना आठवां टेस्ट शतक भी पूरा किया. इस मामले में एशियाई बल्लेबाजों के बीच उनसे आगे केवल सुनील गावस्कर हैं, जिनके नाम 15 शतक हैं. इसके अलावा पंत और राहुल उन एशियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में भी आ गए हैं जिन्होंने SENA देशों में शतक लगाया है.

Cometh a big challenge, cometh a 𝙆𝙇 𝙍𝙖𝙝𝙪𝙡 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 🫡 #TeamIndia | #NZvIND | @klrahul https://t.co/PVan8Q48ty — BCCI (@BCCI) November 21, 2026

SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई बल्लेबाज

मोहम्मद अजहरुद्दीन (भारत)

सचिन तेंदुलकर (भारत)

सईद अनवर (पाकिस्तान)

राहुल द्रविड़ (भारत)

यूनिस खान (श्रीलंका)

कुमार संगकारा (पाकिस्तान)

विराट कोहली (भारत)

केएल राहुल (भारत)

ऋषभ पंत (भारत)

एक पारी में सात लगातार अर्धशतकीय साझेदारियां

भारतीय टीम के पहले सात विकेटों के लिए 50 या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी हुई. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला. भारतीय बल्लेबाजों ने 130, 165, 91, 100, 68, 75 और 54 रनों की साझेदारियां कीं.

एक टेस्ट पारी में छह बल्लेबाजों के 70+ स्कोर

इसके अलावा एक ही टेस्ट पारी में छह भारतीय बल्लेबाजों ने 70 या उससे ज्यादा रन बनाए. इससे पहले 2014 में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक पारी में पांच बल्लेबाजों के 70 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा कर चुकी थी.

केएल राहुल - 136 रन

ऋषभ पंत - 128 रन

शुभमन गिल - 98 रन

यशस्वी जायसवाल - 85 रन

देवदत्त पडिक्कल - 80 रन

ध्रुव जुरेल - 78 रन

भारतीय टीम के टॉप-5 बल्लेबाजों ने भी 80 या उससे ज्यादा रन बनाए. टेस्ट क्रिकेट में इससे पहले ऐसा सिर्फ पाकिस्तान की टीम ने 2014 में अबू धाबी में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था.

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डेब्यू करने वाले भारतीय बल्लेबाजों ने भी बनाया रिकॉर्ड

इस मैच में न्यूजीलैंड की धरती पर अपना पहला टेस्ट खेल रहे पांच भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 552 रन बनाए. भारतीय पारी में कुल 14 छक्के लगे, जो न्यूजीलैंड में किसी टीम की एक टेस्ट पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्कों की बराबरी है. इससे पहले न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 2014 में 14 छक्के लगाए थे.

फिलिप्स और डफी के नाम दर्ज हुए अनचाहे रिकॉर्ड

जहां भारतीय बल्लेबाजों के नाम बड़ी उपलब्धियां रहीं, वहीं न्यूजीलैंड के कुछ गेंदबाजों के लिए ये मुकाबला यादगार नहीं रहा. ग्लेन फिलिप्स ने एक ही टेस्ट में शतक लगाने के साथ गेंदबाजी में 100 से ज्यादा रन भी खर्च किए. इस तरह वह इस अनचाहे रिकॉर्ड वाली सूची में शामिल हो गए.

फिलिप्स के ओवरों में एक पारी में नौ छक्के लगे, जो न्यूजीलैंड के किसी गेंदबाज के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के खाने का रिकॉर्ड है. वहीं जैकब डफी ने 201 रन लुटाए. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में एक पारी में उनसे ज्यादा रन केवल एक गेंदबाज ने खर्च किए हैं.

एक टेस्ट में शतक लगाने और 100+ रन खर्च करने वाले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी

डेनियल विटोरी - 3 बार

क्रिस केर्न्स - 2 बार

रिचर्ड हैडली - 1 बार

जैकब ओरम - 1 बार

ग्लेन फिलिप्स - 1 बार

गेंदबाजों की मेहनत, फिर भी नहीं निकला नतीजा

इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने एक पारी में 42 मेडन ओवर फेंके. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2025-27 चक्र में यह किसी टीम की पारी में सबसे ज्यादा मेडन ओवर हैं. वहीं मैच में कुल 84 ओवर मेडन रहे. भारत ने इस पारी में आठ गेंदबाजों का इस्तेमाल भी किया. टेस्ट क्रिकेट में ये 28वां मौका था, जब भारतीय टीम ने एक पारी में आठ या उससे ज्यादा गेंदबाजों को आजमाया.

A draw it is in the Wellington Test. Both teams share the honours after a hard-fought contest. #TeamIndia will now aim to win the series in the 2nd #NZvIND Test in Christchurch 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG https://t.co/GF8A2ALHbD — BCCI (@BCCI) November 23, 2026

दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 43 ओवर तक बल्लेबाजी करके भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. बेसिन रिजर्व में 2015 के बाद ये केवल दूसरा टेस्ट था, जो ड्रॉ पर खत्म हुआ. भारत ने बल्लेबाजी में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए, पंत ने व्यक्तिगत उपलब्धियों की झड़ी लगाई और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मुश्किल में डाल दिया. हालांकि, इतने बड़े स्कोर और शानदार प्रदर्शन के बावजूद मुकाबले का ड्रॉ होना भारतीय टीम के लिए थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा.

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