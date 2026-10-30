NZ में 7 साल बाद हारा भारत, फिलिप्स ने ब्रूक-गुप्टिल को छोड़ा पीछे, मैच में बने 16 रिकॉर्ड

ग्लेन फिलिप्स के शतक और माइकल ब्रेसवेल की तूफानी पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए थे. वहीं, भारतीय टीम 9 विकेट खोकर 172 रन ही बना सकी.

चौथे टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था (Image- ANI)

टी20 सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया को शुक्रवार (30 अक्टूबर 2026) को ऑकलैंड में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में 87 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. इस हार के साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपने घर में सात साल बाद टी20 इंटरनेशनल मैच जीता. इससे पहले साल 2019 में कीवी टीम को अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ जीत मिली थी.

ऑकलैंड में भारतीय टीम को पहली बार टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इस मैच में भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने ऐसी विस्फोटक पारियां खेलीं कि कीवी टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 259 रन ठोक दिए. जवाब में भारतीय बल्लेबाज इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने टिक नहीं पाए और पूरी टीम 9 विकेट पर 172 रन ही बना सकी.

फिलिप्स और ब्रेसवेल ने की चौकों-छक्कों की बरसात

मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका ये फैसला टीम के लिए भारी पड़ गया. न्यूजीलैंड की शुरुआत के बाद ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. उन्होंने महज 49 गेंदों में 107 रन की शतकीय पारी खेली. उनकी पारी में चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली.

दूसरे छोर से माइकल ब्रेसवेल ने भी भारतीय गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 65 रन बना डाले. दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी का नतीजा रहा कि न्यूजीलैंड ने 259 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. ये टी20 इंटरनेशनल में कीवी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

भारतीय बल्लेबाजी ने किया निराश

260 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. संजू सैमसन 4 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि ईशान किशन अपना खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ज्यादा देर तक नहीं टिक सके.

अभिषेक ने 15 गेंदों में 27 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर के बल्ले से 11 गेंदों में 22 रन निकले. पावरप्ले खत्म होने से पहले ही भारत अपने चार अहम विकेट गंवा चुका था. इसके बाद अक्षर पटेल भी 7 रन बनाकर चलते बने. नीतीश कुमार रेड्डी ने 10 गेंदों में 21 रन और नमन धीर ने 13 गेंदों में 28 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया. वहीं तिलक वर्मा ने 35 गेंदों में 35 रन बनाए.

प्रिंस यादव 18 रन बनाकर नाबाद रहे. हालांकि, इन पारियों से भारत को जीत नहीं मिल सकी. न्यूजीलैंड की तरफ से जैकब डफी सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 23 रन देकर चार विकेट झटके. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सात साल से चला आ रहा भारत के खिलाफ घरेलू टी20 जीत का इंतजार भी खत्म कर दिया.

मैच में बने 16 बड़े रिकॉर्ड

ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी, माइकल ब्रेसवेल की तूफानी बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजों के महंगे स्पेल की वजह से इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड बने-

टी20 इंटरनेशनल में रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी हार

125 रन – इंग्लैंड के खिलाफ, नॉटिंघम, 2026

87 रन – न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑकलैंड, 2026

80 रन – न्यूजीलैंड के खिलाफ, वेलिंगटन, 2019

76 रन – दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, अहमदाबाद, 2026

किसी एक देश में किसी टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा मैचों तक अजेय रहने का रिकॉर्ड

11 मैच – भारत बनाम श्रीलंका (भारत में, 2016-23)

10 मैच – भारत बनाम न्यूजीलैंड (न्यूजीलैंड में, 2020-26), आज ये सिलसिला टूटा

9 मैच – न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश (न्यूजीलैंड में, 2010-22)

9 मैच – पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे (जिम्बाब्वे में, 2011-21)

एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक टीम के खिलाफ 2000 से ज्यादा रन

2109 रन – कंबोडिया बनाम इंडोनेशिया (2025)

2075 रन – भारत बनाम न्यूजीलैंड (2026)

2012 रन – न्यूजीलैंड बनाम भारत (2026)

टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के सबसे बड़े स्कोर

259/7 – भारत के खिलाफ, ऑकलैंड, 2026

254/5 – स्कॉटलैंड के खिलाफ, एडिनबर्ग, 2022

243/5 – वेस्टइंडीज के खिलाफ, माउंट माउंगानुई, 2018

243/6 – ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑकलैंड, 2018

न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

10 अवॉर्ड – ग्लेन फिलिप्स (101 टी20 मैच)

10 अवॉर्ड – मार्टिन गुप्टिल (122 टी20 मैच)

7 अवॉर्ड – कॉलिन मुनरो (65 टी20 मैच)

7 अवॉर्ड – फिन एलन (66 टी20 मैच)

7 अवॉर्ड – ब्रेंडन मैकुलम (71 टी20 मैच)

7 अवॉर्ड – टिम साइफर्ट (94 टी20 मैच)

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन देने वाले भारतीय गेंदबाज

68 रन – प्रसिद्ध कृष्णा बनाम ऑस्ट्रेलिया, गुवाहाटी, 2023

64 रन – युजवेंद्र चहल बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 2018

64 रन – वरुण चक्रवर्ती बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े, 2026

64 रन – नीतीश रेड्डी बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2026

भारत के खिलाफ T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

276 रन – ग्लेन फिलिप्स, न्यूजीलैंड में, 2026

261 रन – शाई होप, भारत में, 2026

229 रन – हैरी ब्रूक, इंग्लैंड में, 2026

221 रन – शेरफेन रदरफोर्ड, भारत में, 2026

184 रन – निकोलस पूरन, भारत में, 2022

टी20 इंटरनेशनल में नंबर-4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा शतक

4 शतक – ग्लेन मैक्सवेल

3 शतक – सूर्यकुमार यादव

3 शतक – ग्लेन फिलिप्स

टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने वाले भारतीय गेंदबाज

34 रन – शिवम दुबे बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2020

32 रन – स्टुअर्ट बिन्नी बनाम वेस्टइंडीज, लॉडरहिल, 2016

32 रन – नीतीश रेड्डी बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2026

29 रन – रवि बिश्नोई बनाम इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 2026

एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 200 से अधिक के स्कोर

5 बार – भारत बनाम न्यूजीलैंड (2026)

5 बार – जापान बनाम मंगोलिया (2024)

5 बार – न्यूजीलैंड बनाम भारत (2026)

टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट पूरे करने के लिए सबसे कम गेंदें

2035 गेंद – वानिंदु हसरंगा

2098 गेंद – राशिद खान

2143 गेंद – अर्शदीप सिंह

2320 गेंद – एहसान खान

सबसे कम समय में 150 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज

1577 दिन – अर्शदीप सिंह (डेब्यू से 150 विकेट तक)

2325 दिन – वानिंदु हसरंगा (पिछला रिकॉर्ड)

तेज गेंदबाजों में इससे पहले सबसे कम 2532 गेंदों में 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड मुस्तफिजुर रहमान के नाम था. अर्शदीप ने डेब्यू के सिर्फ 1577 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की.

एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज (फुल मेंबर टीमें)

40 विकेट – अर्शदीप सिंह (2026)

39 विकेट – जोश लिटिल (2022)

38 विकेट – वानिंदु हसरंगा (2024)

37 विकेट – भुवनेश्वर कुमार (2022)

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