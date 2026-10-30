NZ में 7 साल बाद हारा भारत, फिलिप्स ने ब्रूक-गुप्टिल को छोड़ा पीछे, मैच में बने 16 रिकॉर्ड

डीएनए एक्सप्लेनर
ग्लेन फिलिप्स के शतक और माइकल ब्रेसवेल की तूफानी पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए थे. वहीं, भारतीय टीम 9 विकेट खोकर 172 रन ही बना सकी.
टी20 सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया को शुक्रवार (30 अक्टूबर 2026) को ऑकलैंड में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में 87 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. इस हार के साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपने घर में सात साल बाद टी20 इंटरनेशनल मैच जीता. इससे पहले साल 2019 में कीवी टीम को अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ जीत मिली थी.
ऑकलैंड में भारतीय टीम को पहली बार टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इस मैच में भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने ऐसी विस्फोटक पारियां खेलीं कि कीवी टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 259 रन ठोक दिए. जवाब में भारतीय बल्लेबाज इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने टिक नहीं पाए और पूरी टीम 9 विकेट पर 172 रन ही बना सकी.
मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका ये फैसला टीम के लिए भारी पड़ गया. न्यूजीलैंड की शुरुआत के बाद ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. उन्होंने महज 49 गेंदों में 107 रन की शतकीय पारी खेली. उनकी पारी में चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली.
दूसरे छोर से माइकल ब्रेसवेल ने भी भारतीय गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 65 रन बना डाले. दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी का नतीजा रहा कि न्यूजीलैंड ने 259 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. ये टी20 इंटरनेशनल में कीवी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.
260 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. संजू सैमसन 4 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि ईशान किशन अपना खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ज्यादा देर तक नहीं टिक सके.
अभिषेक ने 15 गेंदों में 27 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर के बल्ले से 11 गेंदों में 22 रन निकले. पावरप्ले खत्म होने से पहले ही भारत अपने चार अहम विकेट गंवा चुका था. इसके बाद अक्षर पटेल भी 7 रन बनाकर चलते बने. नीतीश कुमार रेड्डी ने 10 गेंदों में 21 रन और नमन धीर ने 13 गेंदों में 28 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया. वहीं तिलक वर्मा ने 35 गेंदों में 35 रन बनाए.
प्रिंस यादव 18 रन बनाकर नाबाद रहे. हालांकि, इन पारियों से भारत को जीत नहीं मिल सकी. न्यूजीलैंड की तरफ से जैकब डफी सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 23 रन देकर चार विकेट झटके. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सात साल से चला आ रहा भारत के खिलाफ घरेलू टी20 जीत का इंतजार भी खत्म कर दिया.
ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी, माइकल ब्रेसवेल की तूफानी बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजों के महंगे स्पेल की वजह से इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड बने-
टी20 इंटरनेशनल में रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी हार
किसी एक देश में किसी टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा मैचों तक अजेय रहने का रिकॉर्ड
एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक टीम के खिलाफ 2000 से ज्यादा रन
टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के सबसे बड़े स्कोर
न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन देने वाले भारतीय गेंदबाज
भारत के खिलाफ T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
टी20 इंटरनेशनल में नंबर-4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा शतक
टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने वाले भारतीय गेंदबाज
एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 200 से अधिक के स्कोर
टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट पूरे करने के लिए सबसे कम गेंदें
सबसे कम समय में 150 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज
तेज गेंदबाजों में इससे पहले सबसे कम 2532 गेंदों में 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड मुस्तफिजुर रहमान के नाम था. अर्शदीप ने डेब्यू के सिर्फ 1577 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की.
एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज (फुल मेंबर टीमें)
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