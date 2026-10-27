30 बॉल में 100 रन! भारत ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड, NZ के खिलाफ लगाई जीत की हैट्रिक

IND vs NZ 3rd T20I: न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 मुकाबले में भारत के सामने 199 रनों का लक्ष्य रखा. जिसे भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से 14वें ओवर में ही चेज कर लिया.

टी20 वर्ल्ड चैंपियन इंडिया के बल्लेबाजों ने मंगलवार (27 अक्टूबर 2026) को खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. वेलिंगटन के मैदान में टारगेट चेज करते हुए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही चौके-छक्कों की बरसात कर दी. दोनों बल्लेबाजों के सामने कीवी गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए.

भारत ने सिर्फ 30 गेंदों में टीम का स्कोर 100 रन तक पहुंचाकर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इस धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली और सीरीज भी अपने नाम कर ली.

अभिषेक शर्मा ने 15 गेंदों में ठोकी फिफ्टी

199 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी शुरुआत दिलाई, जिसकी कल्पना शायद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी नहीं की होगी. दोनों ने पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाया और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने शुरू कर दिए.

अभिषेक शर्मा ने महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उनकी बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास नजर आया. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने भी उनका पूरा साथ दिया और कीवी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा. दोनों की तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने सिर्फ 2.2 ओवर में 50 रन पूरे कर लिए.

30 गेंदों में 100 रन, टूट गया पुराना रिकॉर्ड

भारतीय बल्लेबाजों का तूफान यहीं नहीं थमा. टीम इंडिया ने सिर्फ 5 ओवर यानी 30 गेंदों में 100 रन का आंकड़ा छू लिया. इसके साथ ही भारत ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड रोमानिया की टीम के नाम था, जिसने 2021 में सर्बिया के खिलाफ 32 गेंदों में 100 रन पूरे किए थे. भारत ने इस रिकॉर्ड को दो गेंद पहले ही तोड़ दिया.

फास्टेस्ट टीम 50 का भी बनाया रिकॉर्ड

टेस्ट खेलने वाले देशों में भी इतनी तेजी से टीम का शतक पहले किसी ने नहीं लगाया था. इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम था, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5.3 ओवर में 100 रन बनाए थे. टीम इंडिया ने सबसे तेज टीम फिफ्टी के रिकॉर्ड की भी बराबरी की. भारत ने 2.2 ओवर में 50 रन पूरे किए, जो टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त रूप से सबसे तेज टीम फिफ्टी है. इससे पहले पापुआ न्यू गिनी और रोमानिया की टीमें भी ये कारनामा कर चुकी थीं. वहीं टेस्ट खेलने वाले देशों की सूची में भारत फास्टेस्ट फिफ्टी लगाते हुए टॉप पर पहुंच गया है.

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास नहीं था कोई जवाब

भारतीय बल्लेबाजों की इस ताबड़तोड़ शुरुआत ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया. न्यूजीलैंड के गेंदबाज विकेट लेने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन अभिषेक और वैभव ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया. शुरुआत में ही रनरेट इतना ऊपर पहुंच गया कि भारत की जीत लगभग तय नजर आने लगी. इससे पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करते हुए डेरिल मिचेल की पारी की मदद से 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे.

भारत ने 13.2 ओवर में हासिल किया लक्ष्य

टीम इंडिया ने 199 रन का लक्ष्य सिर्फ 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने न्यूजीलैंड की धरती पर लगातार तीसरी टी20 सीरीज जीतने का कारनामा भी किया. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी ने साफ कर दिया कि भारतीय टीम इस समय किस अंदाज में क्रिकेट खेल रही है.

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