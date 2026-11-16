2031 तक भारत करेगा दो ICC इवेंट की मेजबानी, अगले 9 सालों तक का शेड्यूल फिक्स; खेले जाएंगे 14 टूर्नामेंट

ICC 2027 to 2035 Tournaments Schedule: आईसीसी ने 2035 तक का रोडमैप तैयार कर दिया है. 2027 वर्ल्ड कप से लेकर 2035 तक आईसीसी इवेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 2035 तक का रोडमैप तैयार कर दिया है. 2027 वर्ल्ड कप से लेकर 2035 तक आईसीसी इवेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है. आईसीसी ने 2031 तक तारीख और होस्ट देश जारी कर दिए, जबकि 2031 से 2025 तक टूर्नामेंटों की तारीखे सामने आई है. इस दौरान भारत भी दो आईसीसी इवेंट की मेजबानी करते हुए नजर आएगा. इन दोनों ही टूर्नामेंट में भारत जीत का प्रबल दावेदार भी बन जाएगा, जबकि अगले 9 सालों के लिए आईसीसी ने कमर कस ली है और लगातार बड़े इवेंट्स खेले जाने हैं. 2035 तक टूर्मामेंट की तारीखों का ऐलान करने से सभी देश भी टीमों तैयारियों में जुट गए हैं. अभी तो सभी टीमों का लक्ष्य आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप है, जो अगले साल 2027 में खेला जाएगा.

आईसीसी ने रविवार 15 नवंबर को 2027 से लेकर 2035 तक अघले 9 सालों के आईसीसी इवेंट की तारीखों का ऐलान किया. काउंसिल ने 2031 तक इवेंट्स के होस्ट देश भी बता दिए हैं, लेकिन 2031 के बाद वाले इवेंट की सिर्फ तारीख सामने आई है और ये टूर्नामेंट कहां खेले जाएंगे और कौन सा देश की इसकी मेजबानी करेगा, इसका खुलासा नहीं हुआ है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी क्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया तीनों देश मिलकर खेल रहे हैं.

भारत करेगा दो आईसीसी इवेंट की मेजबानी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2031 तक सभी इवेंट्स की तारीख और वेन्यू का ऐलान किया है. इस दौरान 2027 में वर्ल्ड कप, 2028 में टी20 वर्ल्ड कप, 2029 WTC फाइनल, 2029 में ही चैंपियंस ट्रॉफी, 2030 में टी20 वर्ल्ड कप, 2031 में WTC फाइनल और 2031 में ही वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है. इस दौरान भारत दो इवेंट्स की मेजबानी करेगा.

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी भारत को मिला है. हालांकि, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अकेले होस्ट करेगा, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में भारत के साथ-साथ कुछ मुकाबले में बांग्लदेश में खेले जाएंगे. यानी 2031 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और बांग्लादेश मिलकर करेंगे.

A long-term calendar takes shape as the ICC announces major men’s tournament windows through 2035. More 👉 https://t.co/eVDwlyLg2s https://t.co/hze2qttZqv — ICC (@ICC) November 16, 2026

अगले 9 साल में खेले जाएंगे 13 टूर्नामेंट

आईसीसी ने अगले 9 सालों के टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान किया है. इस दौरान कुल 13 इवेंट्स खेले जाएंगे. ये सभी इवेंट में अलग-अलग टीमें खिताब जीत सकती है. इस दौरान 2027 से 2035 तक कुल 5 WTC फाइनल मुकाबले होंगे. इसके अलावा, 2027 से 2035 तक तीन वनडे वर्ल्ड कप खेले जाएंगे. वहीं, 2028 से 3024 तक 4 टी20 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे, जबकि 2029 और 2033 दो बार चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है. इन सभी टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने तारीखों का ऐलान कर दिया है.

आपको बता दें कि ये सभी टूर्नामेंट काफी बढ़े हैं और टीम इंडिया ने लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं और अब टीम इंडिया की टी20 टीम 2028 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट जाएगी और लगातार तीन वर्ल्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी. इस समय टी20 टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है, जो काफी दमदार कप्तानी कर रहे हैं.

2027 से 2031 तक का पूरा शेड्यूल

वनडे वर्ल्ड कप 2027, 2 अक्टूबर से 21 नवंबर (साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया)

WTC फाइनल 2027, 9-13 जून (इंग्लैंड)

टी20 वर्ल्ड कप 2028, 12 अक्टूबर से 12 नवंबर (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड)

WTC फाइनल 2029, 8-12 जून (इंग्लैंड)

चैंपियंस ट्रॉफी 2029, 9 अक्टूबर से 28 अक्टूबर (भारत)

टी20 वर्ल्ड कप 2030, 4 जुलाई से 4 अगस्त (इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड)

WTC फाइनल 2031, 12-16 जून (इंग्लैंड)

वनडे वर्ल्ड कप 2031, 9 अक्टूबर से 23 नवंबर (भारत और बांग्लादेश)

2031 से 2035 तक का पूरा शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप 2032, 14 अक्टूबर से 14 नवंबर (TBC)

WTC फाइनल 2033, 9-13 जून (TBC)

चैंपियंस ट्रॉफी 2033, 2 अक्टूबर से 23 अक्टूबर (TBC)

टी20 वर्ल्ड कप 2034, 6 जुलाई से 6 अगस्त (TBC)

WTC फाइनल 2035, 7-11 जून (TBC)

वनडे वर्ल्ड कप 2035, 2 अक्टूबर से 18 नवंबर तक (TBC)

दोबारा आईसीसी चीफ बने जय शाह

जय शाह दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चीफ बन गए हैं. उन्गोंने 2024 में पहली बार चेयरमैन का पद संभाला था और क्रिकेट के विकास को लेकर काफी काम किया. वहीं, 2026 में उनका पहला कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसके बाद वो दोबारा इस पद के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं था, जिसके चलते बिना वोटिंग के उन्हें निर्विरोध दोबारा चीफ चुन लिया गया है. सोमवार 16 नवंबर, 2026 को आईसीसी ने जय शाद के चीफ बनने पर मुहर लगाई.