भारत और पाकिस्तान की ग्रुप बी टीमों के बीच 14 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 9 मैचों में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी.

India-Pakistan Cricket: भारत और पाकिस्तान 8वें दिन एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में आमने-सामने हैं. एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स में दोनों ग्रुप बी टीमें मैदान में हैं. इंडिया A और पाकिस्तान A दोनों ही एक-एक मैच जीत चुकी हैं. भारतीय टीम की कप्तानी तिलक वर्मा के पास है, जबकि पाकिस्तान टीम के कप्तान अब्दुल समद हैं.

पाकिस्तान ने जीता टॉस

दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज (22 नवंबर) ये मैच हो रहा है. पाकिस्तान ने मैच का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना चुना है. मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. 50 ओवर वाला ये वनडे मैच रात में करीब 10:30 बजे तक चल सकता है.

भारत ने पाकिस्तान को 14 में से 9 मैच हराए

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम को बढ़त मिली है. इंडिया A और पाकिस्तान A की टीम अब तक 14 बार आमने-सामने आ चुकी है. इनमें से 9 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली, जबकि 5 मैच पाकिस्तान की टीम जीती.

इंडिया A की टीम 15: तिलक वर्मा (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी

पाकिस्तान A टीम 15: अब्दुल समद (कप्तान), शाहजैब खान, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), दानिश अजीज, मोहम्मद इमरान रंधावा, मोहम्मद हसनैन, अहमद दानियाल, सुफियान मोकिम, अली रजा, साद मसूद, शमील हुसैन, फरहान युसूफ.

कहां लाइव देख पाएंगे मैच?

एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में इंडिया A बनाम पाकिस्तान A के मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं. मोबाइल पर मैच देखने के लिए सोनी लिव ऐप पर जाना होगा.

भारतीय टीम ने नेपाल को 306 रन से हराया

इंडिया A टीम ने शनिवार (21 नवंबर) को नेपाल की मैन टीम को 306 रनों से हरा दिया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 332 रन बनाए थे, जबकि नेपाल की पूरी टीम सिर्फ 26 रनों पर ही सिमट गई. ये क्रिकेट के इतिहास में इंडिया A की सबसे बड़ी जीत है.

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक वर्मा का बल्ला नहीं चला

इंडिया A की टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने 107 रन और कुमार कुशाग्र ने 117 रनों की ताबतोड़ पारी खेली. हालांकि इस मैच में ओपनिंग में उतरे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी खास कमाल नहीं दिखा पाई. वैभव ने 32 गेंदों में 26 रन बनाए थे, जबकि अभिषेक ने 13 गेंदों में 9 रनों की पारी खेली.

पाकिस्तान ने UAE से जीता मैच

पाकिस्तान A की शाहीन टीम ने 20 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात की टीम को 61 रन से हराया. दोहा में खेले गए पाकिस्तान की टीम बैटिंग करते हुए 46.4 ओवर में 245 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. शमील ने 39 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और सात छक्के शामिल थे. कप्तान समद कुछ खास नहीं कर पाए, वो 49 गेंदों पर 39 रन ही बना पाए. यूएई की टीम को 246 रन का टारगेट था, लेकिन वो 40.5 ओवर में 184 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. यूएई के मुहम्मद शाहदाद ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए.

भारत ने PAK से छीना U-19 एशिया कम

भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई में 14 नवंबर को अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मैच खेला गया था. इस रोमांचक मैच में पाकिस्तान ने 50 ओवर में 337 रन बनाए थे, जबकि भारत ने आखिरी बॉल पर छक्का मारकर 339 रन बनाए और एशिया कप पर कब्जा किया.

अंडर-19 एशिया कप में ये लगातार दूसरी बार हुआ, जब भारत-पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं. 2025 में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था.

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