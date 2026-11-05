'सर्जिकल स्ट्राइक', इंडियन बॉक्सर मनीष शर्मा ने पाकिस्तानी को जड़ा थप्पड़, बॉक्सिंग मैच से पहले दुबई में स्टेज बनी रिंग! Video

मनीष शर्मा सोशल मीडिया पर हाफ इंजीनियर के नाम से फेमस हैं. मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम पर 3.40 लाख फॉलोअर हैं, जबकि यूट्यूब पर 25.7 लाख सब्सक्राइबर हैं.

भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई में 6 नवंबर को बॉक्सिंग मैच

इंडियन बॉक्सर मनीष शर्मा कर रहे हैं बॉक्सिंग में डेब्यू

पाकिस्तानी बॉक्सर रहीम परदेसी खेल चुका है तीन मैच

क्रिकेट हो या हॉकी, कुश्ती हो या बॉक्सिंग... भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी खेल के किसी मैदान पर मुकाबला होता है तो माहौल गर्म हो ही जाता है. हालांकि इस बार कुछ अलग हुआ. बॉक्सिंग रिंग में उतरने से पहले ही भारतीय बॉक्सर ने स्टेज पर ही पाकिस्तानी को उसकी औकात दिखा दी.

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में 6 नवंबर को बॉक्सिंग मैच होना है. भारतीय बॉक्सर मनीष शर्मा उर्फ हाफ इंजीनियर और पाकिस्तानी बॉक्सर रहीम परदेसी के बीच निक्की बीच पर ये मुकाबला होगा. इस बॉक्सिंग मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी ने इंडियन बॉक्सर को उकसाया तो मनीष शर्मा ने स्टेज पर ही रहीम परदेसी को थप्पड़ जड़ दिया.

Surgical Strike - Indian influencer-boxer Manish Sharma (aka Half Engineer) slapped a Pakistani boxer Rahim Pardesi 😂😂👏👏 The Boxing Fight is scheduled for November 6th in Dubai https://t.co/cOmhEIsB2U — Rosy (@rose_k01) November 3, 2026

PAK बॉक्सर ने उकसाया तो इंडियन ने जड़ा थप्पड़

दुबई में आयोजित 'फ्यूरी बाय द सी MUKA बॉक्सिंग' इवेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी बॉक्सर ने उल्टे-सीधे इशारे करने शुरू कर दिए. उसने इंडियन बॉक्सर के सामने बॉक्सिंग के पंच दिखाए. इशारो-इशारो में रहीम परदेसी ने कहा कि उनका खेल खत्म होने वाला है. इन भड़काऊ और उकसाने वाली हरकतों को देखकर भारतीय बॉक्सर मनीष शर्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत स्टेज पर ही रहीम परदेसी को थप्पड़ लगा दिया.

सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले- सर्जिकल स्ट्राइक

भारतीय बॉक्सर के थप्पड़ लगाते ही स्टेज पर माहौल गर्मा गया और दोनों बॉक्सर आपस में भिड़ने को तैयार हो गए. हालांकि वहां मौजूद बाउंसरों ने तुरंत दोनों प्लेयर्स को खींचकर अलग-अलग किया. अगर ऐसा न हुआ होता तो स्टेज पर ही रिंग जैसा गेम शुरू हो जाता. इंडियन प्लेयर के पाकिस्तानी बॉक्सर को थप्पड़ जड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस घटना को सोशल मीडिया यूजर्स सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ रहे हैं.

एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर लिखा, 'सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय इन्फ्लुएंसर-बॉक्सर मनीष शर्मा उर्फ हाफ इंजीनियर ने पाकिस्तानी बॉक्सर रहीम परदेसी को थप्पड़ जड़ दिया. यह बॉक्सिंग फाइट 6 नवंबर को दुबई में होनी है.'

India Vs Pakistan Boxing match after 4 days. Manish Sharma aka Half engineer slapped pakistani boxer for behaving childish!! 😭😭 https://t.co/Eoc2wVHNzn — Gagan Choudhary (@trigguuuu) November 2, 2026



दूसरे यूजर ने लिखा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच बॉक्सिंग मैच 4 दिन बाद है. मनीष शर्मा उर्फ हाफ इंजीनियर ने पाकिस्तानी बॉक्सर के बचकाने व्यवहार पर थप्पड़ जड़ दिया.'

जीनत राणा नाम की यूजर ने लिखा, 'भारतीय इन्फ्लुएंसर-बॉक्सर मनीष शर्मा ने एक पाकिस्तानी बॉक्सर को उसके चाइल्डिश बिहेवियर को लेकर थप्पड़ लगा दिया. ये मुझे अचानक सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिला रहा है. सबूत चाहिए? भैया ये पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.'

OMG ! Surgical Strike.😎 Indian influencer boxer Manish Sharma slapped Pakistan's Rahim Pardesi during a face-off in Dubai after Rahim's provocative gestures on stage. Evidence? Bhaiya , It is all over social media 😂 https://t.co/LaqemQhMPU — Zeennat Rana (@izeennatrana) November 4, 2026

प्रियंका कनाडे नाम की यूजर ने एक्स पर लिखा, 'भारतीय इन्फ्लुएंसर-बॉक्सर ने पाकिस्तानी बॉक्सर की हरकतों पर थप्पड़ जड़ा. हां भाई, आ गया स्वाद?'

Indian influencer-boxer Manish Sharma slaps a Pakistani boxer over his childish behaviour. That instantly reminded me of the Surgical Strike. Ha bhai aa gaya swaad??? 😂😂😂 https://t.co/C0zFpEYJSe — Priyanka Kanade (@1Hindu_Sanatani) November 3, 2026

PAK बॉक्सर का मुंह तोड़ने के लिए कॉन्फिडेंट: मनीष शर्मा

मनीष शर्मा ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि उन्होंने फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है. इस पाकिस्तानी बॉक्सर (रहीम परदेसी) के साथ 6 नवंबर को मेरा मैच है. ये काफी समय से इंडिया और इंडियन बॉक्सर्स के बारे में उल्टा-सीधा बोल रहा था, लेकिन अब ये फंस चुका है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड से साइन हो चुका है. अब तक ये तीन बॉक्सिंग मैच खेल चुका है, लेकिन मेरा ये डेब्यू है, लेकिन मैं ट्रेनिंग शुरू कर चुका हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इसका मुंह तोड़ने का दम रखता हूं. रिंग में तिरंगा लहराने की और इस पाकिस्तानी को औकात दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके फॉलोअर्स मुझसे कुछ ज्यादा हैं. अगर वो भारत के बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोलते हैं तो उससे निपटने की जिम्मेदारी आप सबकी है.

कौन हैं मनीष शर्मा उर्फ हाफ इंजीनियर?

मनीष शर्मा सोशल मीडिया पर हाफ इंजीनियर के नाम से फेमस हैं. इसी नाम से उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अकाउंट है. जहां इंस्टाग्राम पर उनके 3.40 लाख फॉलोअर हैं, वहीं यूट्यूब पर 25.7 लाख सब्सक्राइबर हैं. वह सोशल मीडिया पर अपने डेली रूटीन और बॉक्सिंग से जुड़े अपडेट शेयर करते रहते हैं.

मनीष शर्मा की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बॉक्सर रहीम परदेसी के खिलाफ होने वाली फाइट पर फोकस कर दिया है. प्रमोशनल मुकाबले के दौरान दोनों के बीच तनाव बढ़ने के बाद अब 6 नवंबर का मुकाबला टॉकिंग पॉइंट बन गया है. अब सबकी नजरें भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई में होने वाले बॉक्सिंग मैच पर होंगी.

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