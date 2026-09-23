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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

होर्मुज संकट के बीच भारत ने खोजा नया रास्ता, सोहर पोर्ट बदलेगा ट्रेड गेम! 2026 में 52% बढ़ा कार्गो ट्रैफिक

होर्मुज के खतरे से बाहर स्थित ये पोर्ट सीधे अरब सागर से जुड़ा है, जिससे भारतीय जहाजों को भारी इंश्योरेंस और रुकावटों से राहत मिलती है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 23, 2026, 12:37 PM IST

होर्मुज संकट के बीच भारत ने खोजा नया रास्ता, सोहर पोर्ट बदलेगा ट्रेड गेम! 2026 में 52% बढ़ा कार्गो ट्रैफिक

​​​​होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच भारत को मिला नया रास्ता (File Photo- IANS)

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  • होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के बीच भारत ओमान के सोहर पोर्ट को एक विकल्प के रूप में देख रहा है.
  • सोहर पोर्ट डेंजर जोन से बाहर स्थित है, जिससे जहाजों को होर्मुज के संकरे रास्ते में नहीं जाना पड़ता. 
  • भारी वार-रिस्क इंश्योरेंस तथा माल ढुलाई में देरी से बचत होती है.
  • सोहर पोर्ट पर उतरा माल महज एक-डेढ़ घंटे में सड़क के रास्ते खाड़ी देशों तक से पहुंच सकता है.

मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें भारत की चिंता बढ़ा रही हैं. भारत अपनी जरूरत का 60% से अधिक कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलपीजी-एलएनजी फारस की खाड़ी से मंगवाता है. ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य में कोई भी रुकावट भारत की आर्थिक स्थिति और ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन जाती है.

इस जोखिम से निपटने के लिए भारत अब ओमान के सोहर पोर्ट और फ्रीजोन को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रहा है. होर्मुज की खाड़ी दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है, जिसकी सबसे कम चौड़ाई सिर्फ 21 समुद्री मील है. सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इराक और यूएई जैसे तेल समृद्ध देश इसी रास्ते से दुनिया भर में तेल भेजते हैं.

भारत को वैकल्पिक रास्ते की जरूरत क्यों है?

जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव या युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो ये रास्ता बेहद जोखिम भरा हो जाता है. इंश्योरेंस कंपनियां जहाजों पर भारी वार रिस्क चार्ज लगा देती हैं, जिससे माल ढुलाई काफी महंगी हो जाती है. कई बार जहाजों की आवाजाही थमने से भारत की रिफाइनरियों को कच्चा तेल मिलने में देरी होती है, जिससे देश में ईंधन महंगा होने का खतरा बन जाता है.

सोहर पोर्ट क्यों है खास?

ओमान के उत्तरी हिस्से में स्थित सोहर पोर्ट, होर्मुज की खाड़ी के डेंजर जोन से बाहर ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है. मुंबई या गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से चलने वाले भारतीय जहाज अरब सागर पार करके सीधे ओमान पहुंच सकते हैं. इन्हें होर्मुज के खतरनाक संकरे रास्ते में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती. इससे भारी इंश्योरेंस प्रीमियम और देरी से बचाव होता है.

सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी

सोहर पोर्ट बेहतरीन हाईवे नेटवर्क से जुड़ा है. यहां उतरे माल को महज एक-डेढ़ घंटे में सड़क के रास्ते यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देशों में पहुंचाया जा सकता है. ये दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक और तेल टैंकर जहाजों को संभालने में सक्षम है.

sohar port

हालिया संकट और सोहर पोर्ट की भूमिका

मिडिल ईस्ट में हालिया तनाव के बाद भारत और सोहर के बीच छोटे जहाजों की आवाजाही चार गुना बढ़ गई है. जो माल पहले सीधे फारस की खाड़ी के अंदर जाता था, वह अब सुरक्षा के लिहाज से पहले ओमान पहुंच रहा है और वहां से ट्रकों के जरिए आगे भेजा जा रहा है.

वर्ष 2026 की पहली छमाही में सोहर पोर्ट पर कंटेनर की आवाजाही 40% बढ़कर 5.45 लाख टीईयू तक पहुंच गई है. सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब भी होर्मुज से बचने के लिए अपने कच्चे तेल को सोहर के पास समुद्र में टैंकर-टू-टैंकर ट्रांसफर करके एशियाई देशों को भेज रहा है.

भारत-ओमान ट्रेड और CEPA की ताकत

1 जून 2026 से लागू हुए भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) ने सोहर पोर्ट के महत्व को और बढ़ा दिया है. इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ओमान ने भारत से आने वाले 98% से अधिक सामानों से इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है. इससे भारतीय मशीनरी, कपड़े, दवाइयां और कृषि उत्पादों का ओमान निर्यात करना बेहद सस्ता हो गया है.

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और ओमान के बीच व्यापार बढ़कर 11.18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित एक इन्वेस्टमेंट रोडशो के दौरान भारतीय कंपनियों को सोहर फ्रीजोन में अपने मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हब स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया. 

भारतीय निवेशकों के लिए सोहर फ्रीजोन के फायदे

4,500 हेक्टेयर में फैले सोहर कॉम्प्लेक्स में भारतीय कंपनियों के लिए 4 प्रमुख क्लस्टर बनाए गए हैं-

  • लॉजिस्टिक्स हब- माल को स्टोर करने और खाड़ी देशों में री-एक्सपोर्ट करने की बेहतरीन सुविधा.
  • मेटल्स और माइनिंग- यहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल प्लांट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद है.
  • पेट्रोकेमिकल्स- भारतीय केमिकल और प्लास्टिक कंपनियों को 100% विदेशी स्वामित्व और शून्य कॉर्पोरेट टैक्स की गारंटी मिलती है.
  • फूड और एग्रो-लॉजिस्टिक्स- खाड़ी देशों और अफ्रीका में चावल, अनाज और मसाले भेजने के लिए भारतीय कंपनियों के लिए यह एक बड़ा हब बन चुका है.

ओमान के सोहर, दुक्म और सलालाह बंदरगाहों के साथ साझेदारी करके भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप तक अपने व्यापार के लिए एक सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क खड़ा कर रहा है. 

क्या सोहर पूरी तरह होर्मुज की जगह ले सकता है? 

सालाना 7.2 करोड़ टन कार्गो संभालने वाला सोहर पोर्ट, फारस की खाड़ी के अंदर मौजूद विशाल बंदरगाहों की पूरी जगह रातों-रात नहीं ले सकता. लेकिन संकट के समय में यह एक ऐसा रणनीतिक बायपास है जो भारत की ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा को किसी भी समुद्री नाकेबंदी से बचा सकता है.

ये भी पढ़ें- ईरान को चेतावनी से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध और AI तक, ट्रंप के UNGA भाषण की बड़ी बातें

 

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