विदेशी GPS को टक्कर देने को तैयार भारत... 30 अक्टूबर को ISRO लॉन्च करेगा NVS-03 सैटेलाइट, 10 अहम सवालों के जवाब

NavIC की कमी को दूर करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन ISRO ने अब NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है. जानें इसरो के इस मिशन के 10 अहम सवालों के जवाब...

NVS-03 Satellite Launching: कारगिल युद्ध के दौरान भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों की लोकेशन पता करने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन की जरूरत थी. उस समय अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया था. इससे भारत को स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम की जरूरत का अहसास हुआ. आज हम कैब बुक करने से लेकर रास्ता खोजने तक के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन दुनिया में जीपीएस ही अकेला नेविगेशन सिस्टम नहीं है. भारत के पास NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन) है, जबकि रूस का GLONASS, यूरोप का Galileo और चीन का BeiDou भी जीपीएस की तरह ही सर्विस देते हैं.

भारत के NavIC सिस्टम के सामने अभी एक बड़ी चुनौती है. जुलाई 2026 में सरकार ने संसद में बताया था कि NavIC के तीन सैटेलाइट ही पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) सर्विस दे रहे हैं. सिस्टम को अपने दम पर लोकेशन बताने के लिए कम से कम चार चालू सैटेलाइट की जरूरत होती है. ऐसे में NavIC फिलहाल पोजीशनिंग की सेवा नहीं दे रहा लेकिन इसकी टाइमिंग सर्विस काम कर रही है. NavIC की कमी को दूर करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन ISRO ने अब NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है.

1. NVS-03 सैटेलाइट क्या है?

NVS-03 भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम NavIC के दूसरे जनरेशन के NVS सैटेलाइट प्रोग्राम का हिस्सा है. इसे IRNSS-1L के नाम से भी जाना जाता है. इसका मकसद भारत के रीजनल नेविगेशन नेटवर्क को मजबूत करना और पुरानी पीढ़ी के सैटेलाइट्स से जुड़ी समस्याओं के बीच सेवाओं को लगातार बनाए रखने में मदद करना है.

NVS-03 सैटेलाइट को लोकेशन बताने, रास्ता खोजने और सटीक समय की जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है. पहले इसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम (IRNSS) के नाम से भी जाना जाता था. इस सिस्टम को हमारे देश के साथ-साथ बॉर्डर से लगभग 1,500 किलोमीटर आगे तक के इलाके तक का लोकेशन ट्रैक करने के लिए तैयार किया गया है.

2. NVS-03 को कब और कहां से लॉन्च किया जाएगा?

ISRO का NVS-03 मिशन 30 अक्टूबर 2026 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा. इस मिशन पर देशभर के वैज्ञानिकों और स्पेस एक्सपर्ट की नजर होगी क्योंकि यह भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. इसकी सफलता से NavIC के लिए जरूरी सैटेलाइट नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

3. NVS-03 को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल होगा?

NVS-03 को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए ISRO अपने GSLV रॉकेट का इस्तेमाल करेगा. इस मिशन का नाम GSLV-F18 है. वहीं, GSLV का पूरा नाम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है. यह भारत के अहम लॉन्च व्हीकल्स में से एक है और भारी सैटेलाइटों को निर्धारित कक्षा तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. GSLV रॉकेट का काम सैटेलाइट को पृथ्वी की जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाना होगा. इसके बाद सैटेलाइट को यहां स्थापित किया जाएगा और वैज्ञानिक यह चेक करेंगे कि यह सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं.

4. भारत को NVS-03 लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी?

लाई 2026 में लोकसभा में केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के लिखित जवाब के अनुसार, IRNSS-1F का 10 साल की मिशन लाइफ खत्म होने के बाद फिलहाल में NavIC में सिर्फ तीन सैटेलाइट RNSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01 ही पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विस दे रहे हैं. बेसिक स्टैंडअलोन पोजिशनिंग सर्विस के लिए कम से कम 4 ऑपरेशनल सेटेलाइट की जरूरत नहीं है जिससे अभी तीनों सर्विस पूरी तरह से काम नहीं कर रहीं. सिर्फ टाइमिंग सर्विस ही काम कर रही है. इस कमी को पूरा करने और नेविगेशन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए नए नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 को लॉन्च के लिए तैयार किया गया है.

5. NVS-03 की सबसे खास तकनीकी बात क्या है?

NavIC की नई पीढ़ी के NVS सैटेलाइटों में बेहतर तकनीक और नए सिग्नल फीचर शामिल किए जा रहे हैं. इस प्रोग्राम की एक अहम खासियत स्वदेशी तकनीक से विकसित रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है. इसे अहमदाबाद में ISRO के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने तैयार किया है.

नेविगेशन सिस्टम में सटीक समय बेहद जरूरी होता है. सैटेलाइट से निकलने वाले सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचने में कितना समय लगा, इस कैलकुलेशन से डिवाइस लोकेशन का पता लगता है. टाइम की कैलकुलेशन में छोटी सी गलती भी लोकेशन के कैलकुलेशन पर असर डाल सकती है. एटॉमिक क्लॉक इस काम में सटीक टाइमिंग बताने में मदद करती है. स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक जैसी तकनीक विकसित करने से भारत की नेविगेशन तकनीक बनाने की क्षमता मजबूत हुई है और विदेशी तकनीक पर निर्भरता भी कम हुई है.

6. NVS सीरीज में L1 फ्रीक्वेंसी का क्या महत्व है?

NavIC के पुराने सिस्टम में L5 और S-बैंड के नेविगेशन सिग्नल इस्तेमाल किए जाते रहे हैं. नई जनरेशन के NVS सैटेलाइटों में L1 बैंड को भी शामिल किया गया है. यह बदलाव बेहद खास है क्योंकि GPS जैसे कई पॉपुलर नेविगेशन सिस्टम भी L1 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं. इससे उन कंपनियों को बहुत फायदा होगा जो NavIC सिग्नल पर चलने वाले डिवाइस और रिसीवर बनाती हैं. खासकर स्मार्टफोन, गाड़ियों को ट्रैक करने वाले डिवाइस और दूसरे कमर्शियल नेविगेशन गैजेट्स में NavIC का इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा.

7. NVS-03 का वजन और मिशन लाइफ कितनी है?

NVS-03 सैटेलाइट का वजन करीब 2,232 किलोग्राम है और इसे 12 सालों तक नेविगेशन सर्विस देने के लिए बनाया गया है. इसे अंतरिक्ष में भेजने के बाद तुरंत चालू नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले इसके सोलर पैनल, बिजली सप्लाई और बाकी जरूरी पुर्जों की अच्छे से चेक की जाएगी. इसके बाद ही यह काम करना शुरू करेगा. NVS-03 सैटेलाइट कितने साल काम करेगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि उसकी तकनीकी हालत कैसी है और अंतरिक्ष के मौसम और माहौल का उस पर क्या असर पड़ता है.

8. NavIC सिस्टम से भारत को क्या फायदा मिलता है?

NavIC भारत का अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम है. यह पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग से जुड़ी सेवाएं देने के लिए बनाया गया है. इसकी मदद से किसी डिवाइस की लोकेशन पता लगाने, यात्रा के दौरान रास्ता खोजने और टाइमिंग से जुड़े कामों में मदद मिल सकती है.



NavIC की एक सर्विस आम लोगों के इस्तेमाल के लिए है, जिसे स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस SPS कहा जाता है. जबकि इसकी दूसरी सर्विस रिस्ट्रिक्टेड सर्विस (RS) है, जो बेहद सुरक्षित और सीक्रेट होती है. इसे सिर्फ खास और सरकार के मंजूर किए गए लोगों जैसे आर्मी या सुरक्षा एजेंसियां, ही देश की सुरक्षा और जरूरी रणनीतिक कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं.

NavIC सिस्टम सिर्फ आम लोगों के ही काम नहीं आता, बल्कि रेलवे, जहाजों, मछुआरों को रास्ता दिखाने, इमरजेंसी अलर्ट भेजने और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कई कामों में बहुत मददगार है. देश की सुरक्षा के लिहाज से भी भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम होना एक बड़ी बात है.

9. NVS-03 से आम जनता और इंडस्ट्रीज को क्या फायदा हो सकता है?

NavIC का सिस्टम बेहतर होने से उन सभी जगहों को बहुत फायदा होगा जहां एकदम सही लोकेशन और टाइमिंग की जरूरत होती है, जैसे कि ट्रेनों की लाइव ट्रैकिंग, समुद्र में मछुआरों का पता लगाना, गाड़ियों पर नजर रखना और किसी मुसीबत के समय तुरंत मदद पहुंचाने में यह काम आएगा.

सरकार के मुताबिक, फरवरी 2026 तक 10,400 से ज्यादा ट्रेनों के इंजनों में यह लाइव ट्रैकिंग सिस्टम काम कर रहा था, 40,000 से ज्यादा मछुआरों की नावों में NavIC डिवाइस लगे थे और 60 से ज्यादा मोबाइल फोन मॉडल भी इसे सपोर्ट कर रहे थे. अब नए NVS-03 सैटेलाइट के चालू होने से यह पूरा नेटवर्क और ज्यादा मजबूत हो जाएगा.

10. NVS-03 के बाद ISRO का आगे क्या प्लान है?

भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसरो सिर्फ एक सैटेलाइट पर निर्भर नहीं है. सरकार ने संसद में बताया था कि NVS-03 के बाद NVS-04 और NVS-05 जैसे सैटेलाइट भी तेजी से तैयार किए जा रहे हैं जिससे नेटवर्क की ताकत और भरोसा बना रहे.

किसी भी नेविगेशन सिस्टम को सही से चलाने के लिए केवल चार सैटेलाइट होना काफी नहीं होता, बल्कि हर समय चालू रहने वाले सैटेलाइट्स, बैकअप और पुराने हो चुके सैटेलाइट्स की जगह नए सैटेलाइट भेजने की लगातार जरूरत पड़ती है. अब NVS सीरीज के जरिए भारत अपने नेविगेशन सिस्टम को आधुनिक बना रहा है जिससे परिवहन, आम जनता की सेवाओं और देश की सुरक्षा से जुड़े कामों में अपनी खुद की तकनीक का इस्तेमाल बढ़ सके.

