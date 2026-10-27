2050 में कैसे लड़ी जाएंगी जंग? कौन से हथियार पलटेंगे गेम, भारत 2 लाख करोड़ में खरीद रहा कितने वेपन

भारत भविष्य की सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी सेना को आधुनिक हथियारों और नई तकनीक से लैस कर रहा है. भारत का जोर AI, हाइपरसोनिक तकनीक, स्वदेशी हथियार निर्माण और रक्षा निर्यात बढ़ाने पर भी है.

तीनों सेनाओं के लिए करीब 2.12 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है (Image- IANS)

आने वाले समय में युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है. मैदान में सैनिकों के साथ ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मिसाइलें और बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान भी अहम भूमिका निभाएंगे. इसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी सैन्य ताकत को नए सिरे से तैयार करने में जुटा है.

सेना की युद्ध रणनीति में बदलाव से लेकर आधुनिक हथियारों की खरीद तक, कई मोर्चों पर काम हो रहा है. खास बात ये है कि तीनों सेनाओं के लिए करीब 2.12 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. सवाल है कि इस पैसे से कौन-कौन से हथियार और सिस्टम खरीदे जाएंगे और 2050 की जंग में इनकी क्या भूमिका हो सकती है?

सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से नहीं जीती जाएगी जंग

आज के दौर में किसी देश पर हवाई हमले करना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है, लेकिन सिर्फ बमबारी से किसी इलाके पर नियंत्रण हासिल नहीं किया जा सकता. इसके लिए जमीन पर सैनिकों की मौजूदगी भी जरूरी होती है. यही वजह है कि आधुनिक हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद थलसेना की भूमिका खत्म नहीं होने वाली.

मेजर (रिटायर्ड) गौरव आर्य के मुताबिक, भविष्य के युद्ध में जमीन, आसमान और समुद्र के साथ अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र भी अहम होंगे. दुश्मन के संचार नेटवर्क को बाधित करना, उसकी गतिविधियों पर नजर रखना और अलग-अलग सैन्य इकाइयों के बीच तेजी से जानकारी पहुंचाना युद्ध का हिस्सा होगा.

भारत की नई लैंड वॉरफेयर रणनीति का भी यही मकसद है कि सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे. इसके लिए सिर्फ नए हथियार खरीदना काफी नहीं होगा, बल्कि सैनिकों को नई तकनीक का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग और अलग-अलग सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी होगा.

आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर लड़ेंगी जंग

भविष्य में किसी बड़े सैन्य संघर्ष के दौरान थलसेना, नौसेना और वायुसेना को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ काम करना होगा. इसे जॉइंटनेस कहा जाता है. आसान भाषा में समझें तो एक सेना के पास मौजूद जानकारी और संसाधनों का इस्तेमाल दूसरी सेना भी जरूरत के मुताबिक कर सके.

इसी दिशा में थिएटर कमांड जैसी व्यवस्था पर काम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सैन्य अभियानों में तालमेल बढ़ाना है. भारत के सामने चीन और पाकिस्तान, दोनों से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं. ऐसे में दो मोर्चों पर संभावित संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए बेहतर समन्वय और तेजी से फैसले लेने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है. अगर जमीन पर तैनात सैनिक को सैटेलाइट से जानकारी मिले, वायुसेना दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखे और नौसेना समुद्री मोर्चे पर अपनी भूमिका निभाए, तो सैन्य अभियान ज्यादा प्रभावी ढंग से चलाए जा सकते हैं.

बिना पायलट वाले फाइटर जेट

आने वाले वर्षों में ड्रोन और ऑटोनॉमस सिस्टम युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं. इनमें ऐसे सिस्टम शामिल हैं, जो बिना पायलट के काम करते हैं और निगरानी से लेकर सैन्य अभियानों तक अलग-अलग भूमिकाएं निभा सकते हैं.

इसी से जुड़ी एक तकनीक है 'लॉयल विंगमैन'. इसमें एक पायलट वाले लड़ाकू विमान के साथ कई बिना पायलट वाले विमान काम कर सकते हैं. ये विमान मिशन के दौरान निगरानी, जानकारी जुटाने और दूसरे निर्धारित कामों में मदद कर सकते हैं. इससे पायलट को अकेले पूरे अभियान को संभालने के बजाय कई प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल बनाने में मदद मिल सकती है.

AI से लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजी तक पर जोर

भारत भी इस तरह की आधुनिक सैन्य तकनीकों पर काम कर रहा है. इसके अलावा AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक सिस्टम, एंटी-ड्रोन तकनीक और सुरक्षित संचार नेटवर्क पर जोर दिया जा रहा है. हालांकि, इन तकनीकों का वास्तविक इस्तेमाल उनकी क्षमता, परीक्षण और सैन्य जरूरतों पर निर्भर करेगा.

2.12 लाख करोड़ रुपये से क्या-क्या खरीदेगा भारत?

रक्षा खरीद के लिए मंजूर करीब 2.12 लाख करोड़ रुपये की राशि में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अलग-अलग तरह के सिस्टम शामिल हैं. मेजर (रिटायर्ड) गौरव आर्य के अनुसार, थलसेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल, सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन, हल्के बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन से निपटने वाले उपकरणों की जरूरत पर जोर दिया गया है.

सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन की खासियत ये है कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ले जाया जा सकता है. ये टैंक जैसी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इनका मुख्य काम दूर तक गोले दागना होता है. फायरिंग के बाद अपनी जगह बदलने की क्षमता इन्हें युद्ध के मैदान में उपयोगी बनाती है. इसके अलावा गनशॉट लोकेशन सिस्टम भी अहम हैं. ये पता लगाने में मदद करते हैं कि गोली या स्नाइपर फायर किस दिशा से आया. वहीं, लंबी दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर निर्धारित सैन्य कार्रवाई में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

नौसेना के लिए डिकॉय सिस्टम

नौसेना के लिए जहाजों को एंटी-शिप मिसाइलों से बचाने वाले डिकॉय सिस्टम और स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी गई है. डिकॉय सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को जहाज से दूर आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं. दूसरी ओर, वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलों और मोबाइल मौसम रडार जैसे उपकरण शामिल हैं.

विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटाने की तैयारी

भारत की रक्षा रणनीति का एक बड़ा हिस्सा स्वदेशी तकनीक और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना भी है. इसका उद्देश्य जरूरी हथियारों और उनके पुर्जों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना है. इसके लिए सरकारी संस्थानों के साथ निजी कंपनियों को भी रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करना होगा.

रेयर अर्थ एलिमेंट्स, विशेष पुर्जों और दूसरी जरूरी सामग्रियों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है. युद्ध के समय किसी दूसरे देश से सप्लाई रुकने पर हथियारों का उत्पादन और रखरखाव प्रभावित हो सकता है. इसलिए अपने देश में तकनीक और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता रणनीतिक रूप से अहम है.

भारत के हथियारों की दुनिया में बढ़ती मांग

भारत अब सिर्फ दूसरे देशों से हथियार खरीदने पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने रक्षा उत्पादों को विदेशी बाजारों तक भी पहुंचा रहा है. मेजर (रिटायर्ड) गौरव आर्य की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में ये 23,622 करोड़ रुपये था.

भारतीय रक्षा उत्पादों की पहुंच 80 से ज्यादा देशों तक हो गई है. गोला-बारूद, तोपों के गोले और रक्षा उपकरणों के अलावा विमान और ड्रोन से जुड़े कुछ पुर्जों का निर्यात भी इस क्षेत्र का हिस्सा है. यूरोप के कुछ देशों में भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ने से घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसर बन रहे हैं. अगर भारत आधुनिक तकनीक विकसित करने, उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखने और सेना की जरूरतों के मुताबिक हथियार तैयार करने में सफल रहता है, तो इससे देश की सैन्य क्षमता के साथ रक्षा उद्योग को भी फायदा हो सकता है.

भविष्य की जंग की तैयारी आज से

2050 में युद्ध का स्वरूप कैसा होगा, इसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है. लेकिन इतना साफ है कि आने वाले समय में तकनीक, सटीक जानकारी, सुरक्षित संचार और अलग-अलग सैन्य इकाइयों के बीच तालमेल की भूमिका बढ़ेगी. ड्रोन और AI महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन जमीन पर सैनिकों की जरूरत बनी रहने की संभावना है.

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