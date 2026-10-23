अरुणाचल में LAC पर फेस-ऑफ, जुलाई से ही बॉर्डर पर टेंशन, 6-7KM अंदर आए थे PLA के सैनिक, 100 स्क्वायर KM का है विवाद!

भारत और चीन के बीच 3488 किमी लंबा बॉर्डर है, जिसमें सिर्फ अरुणाचलके साथ 1126 किमी की सीमा है. भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, लेकिन चीन इसे खारिज करता है.

अरुणाचल और चीन के बीच 1126 KM की लंबी सीमा

1996 में एग्रीमेंट साइन होने के बाद LAC पर बंद हुई फायरिंग

LAC पर भारत की आखिरी चौकी है ताकसिंग

इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के डायरेक्टर जनरल शत्रुजीत कपूर ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर कई जगहों पर चीन के साथ टकराव हुआ है. उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में अरुणाचल के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनीं कि कई जगह फेसऑफ हुआ और जो अभी भी चल रहा है.' इस साल जुलाई के बाद से LAC पर बढ़ते तनाव को लेकर यह पहला आधिकारिक बयान है.

31 अक्टूबर को आईटीबीपी के डीजी पद से रिटायर होने वाले शत्रुजीत कपूर ने कहा, 'चीन का मुकाबला परंपरागत तरीके से करना अब शायद कठिन हो क्योंकि उनकी पीएलए और बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट (बीडीआर) की परंपरागत कैपेबिलिटीज हैं, उन्होंने उसमें बहुत इन्वेस्ट किया है और उन सबमें वो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन ड्रोन ऐसी चीज है, उससे अपेक्षाकृत छोटा देश भी बड़े देश को अच्छे से टक्कर दे सकता है.' इसको लेकर उन्होंने रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान वॉर का उदाहरण दिया.

ITBP Chief says "face off" with China in Arunachal "continues" Vdo source: address made ystyd https://t.co/HoVGf15U5a — Sidhant Sibal (@sidhant) October 23, 2026

असाफिला में जुलाई से स्टैंड-ऑफ

द हिंदू के मुताबिक, 'जुलाई के आखिर से भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में ताकसिंग के पास असाफिला में स्टैंड-ऑफ चल रहा है. चीनी पीपुल्स लिबरनेशन आर्मी ने सुबनसिरी जिले के ताकसिंग सर्कल में माजा कंपनी के ऑपरेटिंग बेस के पास एलएसी से करीब 6-7 किमी में अपने टेंट लगाए हैं.'

LAC पर दोनों पक्षों में अंडरस्टैंडिंग: एक्सपर्ट

डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ का कहना है कि आईटीबीपी के डीजी ने कहा है कि वहां फेसऑफ हुआ है. इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेनाएं एकदम आमने-सामने आ गई हैं. डीजी के कहने का मतलब है कि चीनी पीएलए LAC से करीब एक किमी की दूरी पर हैं.

देवनाथ ने कहा, 'LAC पर दोनों पक्षों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब हमारे जवान गश्त पर जाते हैं तो दूसरा पक्ष अपने जवान नहीं भेजता है. जब उनके जवान आते हैं तो हमारे जवान गश्त पर नहीं जाते. दिक्कत ये है कि मैकमोहन लाइन जमीन पर तो खींची नहीं गई थी, इसीलिए इस लाइन पर कंफ्यूजन है. इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं है कि भारतीय सेना अपने आखिरी पेट्रोलिंग पॉइंट तक गश्त कर रही है. यहां गलवान जैसी स्थिति नहीं है.'

बुम-ला: LAC पर भारत-चीन का मीटिंग पॉइंट (फोटो-ANI)

शी जिनपिंग की इंडिया विजिट के बाद भी तनाव

LAC पर ये तनाव तब भी बना हुआ है, जब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 11 से 13 सितंबर को भारत में 18वें BRICS समिट में शामिल हो चुके हैं. इससे पहले जुलाई से दोनों देशों के बीच तीन हाई लेवल बॉर्डर बातचीत हो चुकी है.

भारत-चीन बॉर्डर मामलों पर 36वीं WMCC की मीटिंग 6 अगस्त हो हुई. इसके बाद 26 अगस्त को बीजिंग में दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच 25वें राउंड की बातचीत हुई. इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए. शी जिनपिंग के दौरे से जस्ट पहले दोनों सेनाओं ेबीच पहली कोर कमांडर- लेवल की मीटिंग अरुणाचल के वाचा-दमाई बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर हुई.

एस जयशंकर ने भी दी चीन को वॉर्निंग

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यू इकोनॉमी फोरम में मंगलवार (20 अक्टूबर) को बोलते हुए चीन को चेतावनी दी. उन्होंने कहा,'हम चीनियों से कहना चाहते हैं अगर आप नॉर्मल रिश्ते चाहते हैं तो बॉर्डर पर हालात ठीक करिए. यह तो कॉमन सेंस की बात है कि बाउंड्री स्टेबल होनी चाहिए. हमें बॉर्डर एरिया में शांति चाहिए. जैसे-जैसे बॉर्डर पर शांति हो रही है, रिश्ते उसी हिसाब से नॉर्मल होने की ओर बढ़ रहे हैं.'

अरुणाचल में LAC के पास तैनात बोफोर्स (फोटो-ANI)

1996 के बाद LAC पर नहीं हुई फायरिंग

थिंकटैंक ओआरएफ के मुताबिक, भारत और चीन ने 1996 में मिलिट्री फील्ड में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर एग्रीमेंट साइन किया, उसके बाद से एलएसी पर फायरिंग की घटना नहीं हुई. हालांकि असाफिला समेत कुछ इलाकों में आर्मी और पैरा-मिलिट्री फोर्स के पेट्रोलिंग ग्रुप के बीच फेसऑफ हुआ है.

अरुणाचल में फेसऑफ चीन का डबल स्टैंडर्ड: एक्सपर्ट

विदेश मामलों के एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी का कहना है कि चीन, भारत के आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है. उन्होंने कहा, 'पूर्वी लद्दाख में LAC को चुपचाप बदलने के बाद अब चीन अरुणाचल प्रदेश में भी जमीनी हालात को बदलने की कोशिश कर रहा है. ITBP के डीजी ने इसको कंफर्म किया है कि अरुणचाल की सीमा से लगे हिमालयी क्षेत्रों में कई जगहों पर चीनी सैनिकों से फेसऑफ जारी है. यह जुलाई में शुरू हुआ, जब चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को ताकसिंग इलाके में गश्त पर लौटने से रोक दिया, जिसकी वजह से वहां टकराव की स्थिति बनी.'

China’s Two-Pronged Strategy to Constrain India’s Rise: Territorial Pressure and Economic Coercion After quietly altering the Line of Actual Control in eastern Ladakh, China is now seeking to alter facts on the ground in another sector of the Indo-Tibetan frontier, in Arunachal Pradesh. The leadership of the Indo-Tibetan Border Police (ITBP) has confirmed that active face-offs with Chinese troops continue at multiple Himalayan locations along the Arunachal Pradesh frontier. The standoffs began in July when Chinese forces blocked Indian troops from returning to patrol the Taksing area, triggering additional face-offs elsewhere. In recent months, China has also imposed India-specific export restrictions widely viewed as an effort to slow India’s emergence as an alternative global manufacturing hub. Leveraging its dominance of global supply chains, Beijing has restricted exports to India of manufacturing equipment, industrial components, battery technologies, lithium-ion-related inputs, and critical minerals. — Dr. Brahma Chellaney (@Chellaney) October 23, 2026



उन्होंने इसे चीन की ओर से लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों से भी जोड़ा. ब्रह्म चेलानी ने कहा, 'हाल ही में चीन ने भारत के लिए विशेष रूप से निर्यात प्रतिबंध लागू किए हैं. इसे भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने की स्पीड को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. चीन ने सप्लाई चेन पर दबदबे का फायदा उठाते हुए बीजिंग ने भारत को होने निर्यात पर रोक लगा दी. इसमें मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, मैटेरियल रिलेटेड लीथियम और क्रिटिकल मिनरल्स शामिल हैं.'

फेस-ऑफ की बात की, जगहों के नाम नहीं बताए: डिफेंस जर्नलिस्ट

जी न्यूज़ की डिफेंस जर्नलिस्ट शिखा ठाकुर का कहना है कि आईटीबीपी के डीजी ने LAC पर फेस-ऑफ की बात तो की है, लेकिन उन्होंने उन जगहों के नाम नहीं बताए. उन्होंने कहा, 'जुलाई में नियमित पेट्रोलिंग के दौरान माजा के पास भारतीय और चीनी सैनिक आमने-सामने आए थे. कुछ दिनों बाद चीनी सैनिकों के अधिक संख्या में लौटने और भारत की LAC संबंधी समझ के अनुसार लगभग 6–7 किलोमीटर अंदर तंबू लगाने की खबरें सामने आईं. हालांकि, इन घटनाओं के सभी विवरणों की आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है.'

भारतीय सेना LAC में किन पॉइंट्स तक करती है पेट्रोलिंग?

भारतीय सेना और आईटीबीपी तवांग के शेरा-5 पॉइंट, ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग, असफिला, टुटिंग, चांग जे और फिस्टाली जैसे सेक्टर्स में पेट्रोलिंग करती है.इन इलाकों में अकसर चीनी पीएलए बाधा पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब मिलता है.

ITBP की महिला गश्ती टीम LAC पर (फोटो-ANI)

शेरा-5 पॉइंट: ये ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग इलाके में स्थित भारत का महत्वपूर्ण पेट्रोलिंग पॉइंट है.

असाफिला: ऊपरी सुबनसिरी सेक्टर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जहां फिशटेल-1 तक सेना रेगुलर गश्त करती है.

टूतिंग: ऊपरी सियांग जिले का इलाका है, यहां भी पेट्रोलिंग और सड़क-पुल बनाने को लेकर आमना-सामना हो चुका है.

बूम ला और किबिथु: अरुणाचल में भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के केंद्र है, जहां दोनों देशों की सेनाएं सीमा विवाद सुलझाने के लिए मीटिंग करती हैं.

अरुणाचल में भारत ने तैयार किया इंफ्रास्ट्रक्चर

डिफेंस जर्नलिस्ट शिखा ठाकुर का कहना है कि भारत ने अरुणाचल में LAC के पास भारत की सड़क और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बीते कुछ सालों में कई अहम परियोजनाएं पूरी की हैं. खासतौर पर अपर सुबनसिरी जिले के असाफिला, माजा और ताकसिंग सेक्टर में सड़क संपर्क रणनीतिक रूप से बेहद अहम है. BRO के प्रोजेक्ट अरुणांक ने 28 दिसंबर 2022 को माजा तक सड़क संपर्क स्थापित किया था. इसके अलावा, TCC यानी तामा चुंग चुंग से ताकसिंग तक सड़क संपर्क को बेहतर किया गया है. 2025 में TCC–ताकसिंग रोड का काम पूरा हो चुका है. इन इलाकों में तैनात भारतीय सेना और ITBP तक सैनिकों, हथियारों, राशन, ईंधन और दूसरे जरूरी संसाधनों की आवाजाही आसान बनाने में ये सड़कें अहम भूमिका निभा रही हैं.

जिस असाफिला को लेकर तनाव, उसे जानिए

असाफिला अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है. यह एरिया ताकसिंग सर्कल के LAC के पास सुबनसिरी नदी घाटी के किनारे पर्वतीय वन क्षेत्र है, जोकि करीब 100 वर्ग किमी का पहाड़ी एरिया है. 2011 की जनगणना के मुताबिक, ऊपरी सुबनसिरी जिले की कुल जनसंख्या 83,448 है, इस इलाके की आबादी तो बहुत ही कम बताई जाती है. पैदल चलने के रास्ते सुबनसिरी नदी की दो सहायक नदियों युमे चू और चायुल चू के साथ-साथ हैं. भारत की ओर से यहां की सबसे नजदीक सड़क तामे चुंग चुंग है. LAC की ओर करीब 50 किमी आगे आखिरी भारतीय चौकी ताकसिंग है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने 2018 तक ताकसिंग तक गाड़ियों को पहुंचाने के लिए सड़क बना ली है. हालांकि असफिला तक पैदल ही पहुंचा जा सकता है.

अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत बताता है ड्रैगन

भारत और चीन के बीच 3488 किमी लंबा बॉर्डर है, जिसमें सिर्फ अरुणाचलके साथ 1126 किमी की सीमा है.भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, लेकिन चीन इसे खारिज करता है. चीन का कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है. खासकर अरुणाचल प्रदेश को वो दक्षिणी तिब्बत बताता है.चीन दावा करता है कि अरुणाचल में 90 वर्ग किमी जमीन उसकी है, जबकि भारत का कहना है कि ड्रैगन ने अक्साई चिन का बड़ा हिस्सा कब्जा कर रखा है. ये इलाके लद्दाख से जुड़े हुए हैं.

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