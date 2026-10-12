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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

INDIA ब्लाॅक का सुप्रीम कोर्ट मार्च आज, विपक्ष से नहीं मिलेंगे CJI, बंद रहेंगे राजीव चौक समेत 6 मेट्रो स्टेशन, पढ़ें पूरी डिटेल

इंडिया ब्लाॅक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और SIR को तुरंत बंद करने की मांग को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेगी, जिसमें राहुल गांधी सहित विपक्ष के अन्य नेता शामिल होंगे.

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Manoj Mishra

Updated : Oct 12, 2026, 07:47 AM IST

INDIA ब्लाॅक का सुप्रीम कोर्ट मार्च आज, विपक्ष से नहीं मिलेंगे CJI, बंद रहेंगे राजीव चौक समेत 6 मेट्रो स्टेशन, पढ़ें पूरी डिटेल

राहुल गांधी और सीजेआई सूर्यकांत (इमेज क्रेडिट - PTI)

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  • इंडिया ब्लाॅक ने 12 अक्टूबर को सीजेआई से मिलने का समय मांगा था   
  • इंडिया ब्लाॅक सोमवार को कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेगी 
  • मेट्रो के 6 स्टेशनों पर सोमवार को शाम 4 बजे तक एंट्री-एग्जिट बंद रहेगी

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्ष, 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेगी. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सोमवार को राजीव चौक सहित दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट को बंद रहेंगे. विपक्ष ने लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों से भी मार्च में शामिल होने की अपील की है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देशभर में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विपक्षी सांसद, नेता, कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक एकजुट होंगे.

कौन-कौन से मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद? 

डीएमआरसी ने 11 अक्टूबर को देर रात आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंभा रोड मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सोमवार सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक के लिए बंद रहेंगे. डीएमआरसी के अनुसार इन स्टेशनों पर यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी. 

कहां से कहां तक होगा मार्च? 

विपक्ष सोमवार शाम 4 बजे कनॉट प्लेस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेगा. इस दौरान इंडिया ब्लाॅक का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से भी मिलने वाला था, लेकिन सीजेआई ने राहुल गांधी सहित अन्य विपक्ष के नेताओं से मिलने से मना कर दिया. इस मार्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत INDIA गठबंधन के कई नेता शामिल होंगे. अखिलेश यादव पिछली दो रैलियों में शामिल नहीं हुए थे.

राहुल गांधी बोले- डरो मत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सोमवार को होने वाले मार्च की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष पार्टी, जाति, समुदाय, लिंग और राज्य से ऊपर उठकर भारतीय नागरिकों के तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगी.

क्यों CJI ने मिलने से किया मना?

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि INDIA गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर मौजूदा स्थिति में हस्तक्षेप की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपेगा. वहीं इस मामले में सीजेआई ने विपक्ष को मिलने का समय नहीं दिया. सीजेआई कार्यालय ने एक मेल कर बताया कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और CJI सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं. अगर राहुल गांधी सहित विक्षप के नेताओं को अपनी बात रखनी है तो वह याचिका दायर कर सकते हैं. 

राहुल ने उठाए सवाल

राहुल गांधी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ हुए व्यवहार की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जुटे युवाओं को पुलिस और भाजपा से जुड़े लोगों ने पीटा. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल युवा नफरत या गुस्से के बजाय अपने दिलों में प्यार लेकर आए थे. 

क्या है विपक्ष की मांग? 

पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में INDIA गठबंधन के चार प्रमुख मांगें रखी थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और 2023 के उस कानून को रद्द करना जो CEC और EC को कानूनी सुरक्षा देता है. SIR को तुरंत रोकना और हटाए गए सभी 13.3 करोड़ वोटरों के नाम फिर से जोड़ना. सभी चुनावों में पेपर बैलेट का इस्तेमाल शुरू करना और पिछले दो सालों में हुए उन सभी विधानसभा चुनावों को रद्द करना जिनमें वोट चोरी के पक्के सबूत पेश किए गए हैं.

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