FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
INDIA ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट मार्च, एक ही बस में सवार राहुल-प्रियंका-अखिलेश-तेजस्वी, SC में याचिका, बड़े अपडेट

INDIA ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट मार्च, एक ही बस में सवार राहुल-प्रियंका-अखिलेश-तेजस्वी, SC में याचिका, बड़े अपडेट

मंदी का DNA डिकोड करने वाले दो अमेरिकन को इकोनॉमी का नोबेल, कौन हैं रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड?

मंदी का DNA डिकोड करने वाले दो अमेरिकन को इकोनॉमी का नोबेल, कौन हैं रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड?

Opinion: सुरक्षा, विकास, विरासत और सहयोगियों का साथ… देवीपाटन मंडल में सपा के मुकाबले NDA का पलड़ा भारी

Opinion: सुरक्षा, विकास, विरासत और सहयोगियों का साथ… देवीपाटन मंडल में सपा के मुकाबले NDA का पलड़ा भारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में अभिषेक शर्मा ने बना डाला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूर-दूर तक कोई बल्लेबाज नहीं!

T20I में अभिषेक शर्मा ने बना डाला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूर-दूर तक कोई बल्लेबाज नहीं!

मिस्टर फैजू के सिर सजा सेहरा, हाथ थामे नजर आईं बेगम, मदीना से सामने आईं निकाह की तस्वीरें

मिस्टर फैजू के सिर सजा सेहरा, हाथ थामे नजर आईं बेगम, मदीना से सामने आईं निकाह की तस्वीरें

स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?

स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

INDIA ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट मार्च, एक ही बस में सवार राहुल-प्रियंका-अखिलेश-तेजस्वी, SC में याचिका, बड़े अपडेट

राहुल गांधी की लीगल टीम ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में ईसीआई, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Oct 12, 2026, 07:48 PM IST

INDIA ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट मार्च, एक ही बस में सवार राहुल-प्रियंका-अखिलेश-तेजस्वी, SC में याचिका, बड़े अपडेट

इंडिया ब्लॉक ने सीईसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला (फोटो-PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • इंडिया ब्लॉक के मार्च में शामिल नहीं हुए AAP-DMK
  • राहुल गांधी समेत 10 नेताओं ने SC में दायर की याचिका
  • विपक्षी गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हो सकती है सुनवाई

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने 12 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला. इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए. मार्च में AISA की चीफ नेहा बोरा भी राहुल-प्रियंका के साथ चल रही थीं. पढ़ें बड़े अपडेट

1- पीटीआई के मुताबिक, राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के 11 नेताओं की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में रिकॉर्ड कर लिया गया है. इन नेताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एमए. बेबी, डी. राजा, महुआ माजी, सुप्रिया सुले और ई. टी. मोहम्मद बशीर शामिल हैं. 

विपक्षी गुट की इस याचिका में  कुल चार पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है, जोकि भारतीय चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं. कानूनी जानकारों का मानना है कि मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण इसे अर्जेंट हियरिंग के तौर पर मंगलवार को सुनवाई के लिए लगाया जा सकता है. 

2- राहुल गांधी मार्च के बाद सभी 11 याचिकाकर्ताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां उनके साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे. करीब 10 मिनट की मीटिंग के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के परिसर से बाहर निकल आए. 

3- मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलन और धरना-प्रदर्शन जारी रहेंगे. लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है. भाजपा, चुनाव आयोग के साथ मिलकर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है. वे हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं. वे फर्जी वोटर लिस्ट बनाते हैं, फर्जी वोट डलवाते हैं और चुनाव नतीजों में हेरफेर करते हैं. हम सभी कानूनी और व्यावहारिक तरीके अपनाएंगे. सरकार को बात सुननी चाहिए और सीईसी को हटाना चाहिए. भाजपा को अपनी गलती माननी चाहिए.
 
उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन की जगह बदलने से समस्या हल नहीं होगी. अगर वे लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें विरोध-प्रदर्शन के लिए और जगहें बनानी चाहिए. सरकार सिर्फ जगह बदलकर खुद को नहीं बचा सकती है. विरोध-प्रदर्शन की जगह बदलने से सरकार की गलत हरकतें छिप नहीं सकतीं. हम लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे. अखिलेश ने दावा किया कि अगर भाजपा के लोग सत्ता में बने रहे तो वे लोकतंत्र को खत्म कर देंगे. एक बार जब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाएगा और सब कुछ निष्पक्ष हो जाएगा तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा.

 
4- बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से पद छोड़ने की मांग की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष चुप नहीं बैठ सकता. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और चुनाव में कथित वोट चोरी और अनियमितताओं के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है.

आरजेडी नेता ने कहा कि विपक्ष ने सबसे पहले बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ आवाज उठाई थी. विपक्ष ने पहले भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था. चुनाव में कथित तौर पर वोटों की चोरी कराई गई और फर्जी चुनाव कराया गया. लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं और उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. लोकतंत्र और संविधान की रक्षा जरूरी है. इनके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, विपक्ष उसके लिए तैयार है.

5- INDIA ब्लॉक के मार्च में DMK शामिल नहीं हुई. डीएमके नेता ए. नागनाथन ने कहा, 'हमारे नेता ने साफ कहा था कि अगर कांग्रेस INDIA ब्लॉक का हिस्सा है तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे. आप अचानक गठबंधन बदल लेते हैं और फिर से शामिल होने के लिए कहते हैं. इतिहास गवाह है कि DMK उन पार्टियों में से एक है जिन्होंने गठबंधन सरकारों के गठन की शुरुआत की थी. यूनाइटेड फ्रंट हमारा प्रयोग था. नेशनल फ्रंट हमारा प्रयोग था. यहां तक कि NDA भी एक प्रयोग ही था. इसलिए हमें कांग्रेस और BJP के बिना बने गठबंधनों का अनुभव है और हमने उन्हें सफलतापूर्वक चलाया भी है.'

6- केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक पदों का बेशर्मी से अपमान करना निंदनीय है. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी अभी दिशाहीन है, लेकिन अगर उन्हें कोई परिपक्व और समर्पित नेता मिल जाए, जिसे साल में 200 छुट्टियां मनाने का शौक न हो तो वे अपनी स्थिति बेहतर कर सकते हैं.' 

 7- इंडिया ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने तंज कसा है. उन्होंने कहा, 'क्या आपने कभी सुना है कि 1947 से आज तक लोग विरोध या आंदोलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हों? जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के लिए भारत के संविधान को दरकिनार कर दिया था, वैसे ही उनके पोते अब वही करने की कोशिश कर रहे हैं. वे भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं. अगर प्रधानमंत्री को हटाना है तो सिर्फ़ दो ही तरीके हैं- या तो चुनाव के ज़रिए या अविश्वास प्रस्ताव लाकर. अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है- संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना.'

ये भी पढ़ें- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाना चाहते हैं', हरीश सॉल्वे का आरोप- CJP को विदेश से फंडिंग, INDIA ब्लॉक के SC मार्च पर क्या कहा? 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में अभिषेक शर्मा ने बना डाला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूर-दूर तक कोई बल्लेबाज नहीं!
T20I में अभिषेक शर्मा ने बना डाला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूर-दूर तक कोई बल्लेबाज नहीं!
मिस्टर फैजू के सिर सजा सेहरा, हाथ थामे नजर आईं बेगम, मदीना से सामने आईं निकाह की तस्वीरें
मिस्टर फैजू के सिर सजा सेहरा, हाथ थामे नजर आईं बेगम, मदीना से सामने आईं निकाह की तस्वीरें
स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?
स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?
एक विज्ञापन के लिए कितना चार्ज करते हैं विराट कोहली? सोशल मीडिया पोस्ट से कितनी कमाई
एक विज्ञापन के लिए कितना चार्ज करते हैं विराट कोहली? सोशल मीडिया पोस्ट से कितनी कमाई
PHOTOS: प्रियंका गांधी का दावा- 'पुलिस ने धक्का देकर सड़क पर गिराया', राहुल ने जवान को दी पानी की बोतल, बोले- 'गुस्सा नहीं होते'
PHOTOS: प्रियंका गांधी का दावा- 'पुलिस ने धक्का देकर सड़क पर गिराया', राहुल ने जवान को दी पानी की बोतल, बोले- 'गुस्सा नहीं होते'
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement