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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

2 लाख दुकानें बंद हो जाएंगी, ठप होगा कारोबार, दिल्ली के 20 बड़े बाजारों पर संकट, राहुल को CTI का चौथा लेटर

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने राहुल गांधी को लिखे लेटर में कहा कि जब लोग मार्केट तक पहुंचेंगे ही नहीं तो खरीदारी कैसे करेंगे.

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Manoj Mishra

Updated : Nov 01, 2026, 03:00 PM IST

2 लाख दुकानें बंद हो जाएंगी, ठप होगा कारोबार, दिल्ली के 20 बड़े बाजारों पर संकट, राहुल को CTI का चौथा लेटर

रैली में शामिल होने के लिए निकले राहुल गांधी (फोटो - PTI)

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  • महारैली को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने गंभीर चिंता जाहिर की है 
  • चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने 12 हजार करोड़ नुकसान की आशंका जताई है 
  • CTI ने कहा कि रैली के कारण 2.5 लाख दुकानें बंद रह सकती हैं 

दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की महारैली के बीच अब दिल्ली के कारोबारियों ने आर्थिक नुकसान का मुद्दा उठाया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR के विरोध में हो रही इस रैली को लेकर दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने चिंता जताई है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चौथी चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रदर्शन के चलते दिल्ली के करीब 80 फीसदी बाजारों का कारोबार प्रभावित हो सकता है.

कारोबारियों की चिंता इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनतेरस और दिवाली से ठीक पहले का समय बाजारों के लिए सबसे अच्छा होता है. CTI का दावा है कि रैली के कारण करीब 2.5 लाख दुकानें बंद रह सकती हैं और इससे एक दिन में करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये के कारोबार पर संकट आ सकता है.

3 लाख दुकानों में से 2.5 लाख बंद रहने की आशंका

CTI ने 1 नवंबर को लिखी अपनी चौथी चिट्ठी में कहा है कि रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में करीब 3 लाख दुकानें हैं. INDIA ब्लाॅक की रैली के कारण इनमें से लगभग 2.5 लाख दुकानों के बंद रहने की आशंका है. संगठन के मुताबिक, इसका सीधा असर दिल्ली के करीब 20 बड़े प्रमुख बाजारों के कारोबार पर पड़ेगा.

कौन-कौन से बड़े मार्केट हो सकते हैं प्रभावित?

इन बाजारों में चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार, नई सड़क, अजमेरी गेट, दरियागंज, पहाड़गंज, करोल बाग, कनॉट प्लेस, भागीरथ पैलेस, जामा मस्जिद और गफ्फार मार्केट जैसे बड़े कारोबारी इलाके शामिल हैं.

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि रैली के कारण कारोबारियों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल है. ग्राहक भी मार्केट तक पहुंचने को लेकर परेशान हैं. ऐसे में करीब 80 फीसदी कारोबार ठप होने की आशंका है.

सप्लाई चेन प्रभावित होने का दावा

कारोबारियों ने सिर्फ दुकानें बंद रहने का मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि सामान की आवाजाही को लेकर भी चिंता जताई है. रामलीला मैदान के 10 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक प्रभावित होगा और इससे माल की लोडिंग और अनलोडिंग पर असर पड़ने की आशंका है.

रोजाना आते हैं 5 हजार ट्रक-टेंपों

संगठन का दावा है कि रोजाना करीब 5 हजार ट्रक और टेंपो 56 औद्योगिक क्षेत्रों से दिल्ली के बाजारों में सामान पहुंचाते हैं. इनमें नरेला, बवाना, ओखला, मायापुरी, मुंडका और उद्योग नगर जैसे औद्योगिक इलाके शामिल हैं. इसके अलावा करीब 3 हजार ट्रक इन बाजारों से सामान लेकर NCR और देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं.

कारोबारियों का कहना है रैली के कारण ट्रैफिक प्रभावित होने के कारण धनतेरस और दिवाली के लिए मंगाया गया सामान गोदामों में फंस सकता है. अगर बाजारों तक माल नहीं पहुंचेगा तो त्योहार के दौरान होने वाली बिक्री भी प्रभावित होगी.

गाड़ियों की पार्किंग पर सवाल

CTI ने रैली में आने वाली भीड़ और वाहनों की पार्किंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं. कांग्रेस की ओर से रैली में करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है. कारोबारियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाने के लिए करीब 15 से 20 हजार बसों, कारों और टेंपो की जरूरत पड़ सकती है.

रामलीला मैदान में 200 बड़ी बसों तक की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. ऐसे में गाड़ियों को जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, अजमेरी गेट और चांदनी चौक रोड पर पार्क किया जा सकता है. इससे सेंट्रल दिल्ली और पुरानी दिल्ली में जाम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसका असर दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहकों और माल की ढुलाई पर भी पड़ेगा.

राहुल गांधी की अपील पर कारोबारियों का सवाल

रैली से पहले 29 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आने वाले लोगों से स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि लोग प्रदर्शन और मार्च में शामिल होने के साथ कुछ खरीदारी भी करें, ताकि दिल्ली के व्यापारियों को फायदा हो.

कारोबारियों ने राहुल गांधी की इस अपील का स्वागत तो किया, लेकिन सवाल उठाया कि जब दुकानें ही बंद रहेंगी और सड़कों पर आवाजाही प्रभावित होगी तो लोग खरीदारी कैसे करेंगे?

कारोबारियों का कहना है कि वह राजनीतिक रैली के खिलाफ नहीं है, लेकिन त्योहार के समय कारोबारियों की आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए. दिल्ली के इन बाजारों से करीब 20 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं. इनके अलावा लगभग 75 लाख लोगों की आजीविका इन बाजारों पर निर्भर है, जिसमें कर्मचारी, मजदूर, दुकानों में काम करने वाले लोग और सामान की डिलीवरी से जुड़े लोग शामिल हैं.

CTI ने राहुल गांधी को लिखे लेटर में कहा कि अगर लोगों से बाजारों में खरीदारी करने की अपील की जा रही है तो पहले बाजारों तक पहुंचने के रास्ते खुले रखने और कारोबार सामान्य बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

ये भी पढ़ें - INDIA ब्लाॅक की महारैली रामलीला मैदान में, राहुल-अखिलेश संभालेंगे मोर्चा, 25 दिन में 7 बार विपक्ष एकजुट, 1 नवंबर की डेट पर सियासत

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