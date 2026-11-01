INDIA ब्लाॅक की महारैली रामलीला मैदान में, राहुल-अखिलेश संभालेंगे मोर्चा, 25 दिन में 7 बार विपक्ष एकजुट, 1 नवंबर की डेट पर सियासत

India Bloc Rally Ramlila Maidan: इंडिया ब्लाॅक की महारैली के लिए दिल्ली में 4000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. रामलीला मैदान को 14 जोन में बांटा गया है.

कांग्रेस ने दावा किया है कि महारैली में 10 लाख लोग शामिल होंगे

इंडिया ब्लाॅक को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही रैली अनुमति है

रैली की निगरानी CCTV कैमरे, ड्रोन और बॉडी-वॉर्न कैमरों के होगी

India Bloc Rally Ramlila Maidan: चुनाव आयोग के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया ब्लाॅक 1 नवंबर (रविवार) को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित करेगा. इसमें 21 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे. महारैली से पहले इंडिया ब्लाॅक मार्च निकालेगा.

कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक मार्च

रैली से पहले INDIA ब्लॉक के नेता 'चलो दिल्ली' मार्च निकालेंगे, जो कनॉट प्लेस के मिंटो रोड जंक्शन से शुरु होकर अजमेरी गेट होते हुए रामलीला मैदान पहुंचेगी. मार्च दोपहर 12 बजे से शुरू होगा. रैली को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव संबोधित करेंगे. कांग्रेस का दावा है कि इसमें दस लाख लोग शामिल होंगे.

वहीं 31 अक्टूबर को विपक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में खरगे ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सांकेतिक महाभियोग प्रस्ताव पेश किया.

25 दिनों में 7वीं बार विपक्ष एकजुट

पिछले 25 दिनों में यह 9वीं बार है, जब विपक्ष SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर एकजुट हो रहा है. इससे पहले, 6 से 13 अक्टूबर के बीच, राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने आठ दिनों में 6 विरोध प्रदर्शन किए थे. राहुल गांधी ने लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने इसे किसी एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम न बताते हुए लोकतंत्र, संविधान और मतदान के अधिकार की रक्षा की लड़ाई बताया है.

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14 जोन में बंटा रामलीला मैदान

दिल्ली पुलिस ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी सात घंटे के लिए रैली की अनुमति दी है. रैली खत्म होने के बाद रामलीला मैदान खाली करना होगा. वहां रात भर रुकने की अनुमति नहीं है. सुरक्षा के लिए 4 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है. रामलीला मैदान को 14 सुरक्षा जोन में बांटा गया है. निगरानी के लिए 200 से ज्यादा CCTV कैमरे, ड्रोन और बॉडी-वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा.

रैली के लिए क्यों चुनी 1 नवंबर की डेट?

इंडिया ब्लाॅक की महारैली के विरोध में, बीजेपी रविवार को दिल्ली में मार्च निकालेगी. यह मार्च पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर से तिलक नगर तक लगभग 1 किलोमीटर तक होगा.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस मार्च का नेतृत्व करेंगे. इसमें लगभग 5,000 लोग शामिल होंगे, जिनमें 1984 के सिख-विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवार और सिख समुदाय के सदस्य शामिल हैं.

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने रामलीला मैदान में अपनी रैली करने के लिए जानबूझकर 1 नवंबर की तारीख चुनी है. 1 नवंबर 1984 को ही दिल्ली में सिख-विरोधी हिंसा हुई थी. इसलिए उसी तारीख को रैली आयोजित करके कांग्रेस ने सिख समुदाय की भावनाओं को आहत किया है.

सेंट्रल दिल्ली में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. ITO, दिल्ली गेट, राजघाट, अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट के आसपास ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और मिंटो रोड पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 20 से ज्यादा बड़े थोक बाजार भी प्रभावित हो सकते हैं. इनमें चांदनी चौक, सदर बाज़ार, खारी बावली, नया बाजार, चावड़ी बाजार, दरियागंज और कश्मीरी गेट शामिल है.

रैली को सीजेपी का समर्थन

1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली से पहले, राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को एक्ट पर पोस्ट कर लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि यह रैली लोकतंत्र और संविधान को बचाने, वोट चोरी को रोकने के लिए आयोजित की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि यह किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश का आंदोलन है. वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने भी विपक्ष की महारैली का समर्थन किया है.

सुप्रीम कोर्ट में है SIR मामला

12 अक्टूबर को, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC, RJD, वाम दलों और अन्य पार्टियों के नेताओं ने दिल्ली में बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था. 13 अक्टूबर को 12 पार्टियों के 13 नेताओं ने कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को चुनौती दी गई है. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

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