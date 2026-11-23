पाकिस्तान-ए के 313 रनों का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने 42 गेंदों पर 70 रन बनाए. हालांकि, इंडिया-ए की टीम 265 रनों पर सिमट गई और 48 रन से हार गई.

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में रविवार 22 नवंबर को क्रिकेट फैंस को एक बड़ा मैच देखने को मिला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए की टीमें आमने-सामने थीं इस मैच में पाकिस्तान-ए ने इंडिया-ए को 48 रनों से हरा दिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान-ए की टीम ने 49.2 ओवर में 313 रन बनाए थे. जवाब में 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया-ए की पूरी टीम 49.1 ओवर में 265 रनों पर सिमट गई.

इस मैच में इंडिया-ए के कप्तान तिलक वर्मा ने 100 रनों की शतकीय पारी खेली, लेकिन वे टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके उनके साथ सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी 42 गेंदों में 70 रनों की आक्रामक पारी खेली. पाकिस्तान-ए के गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकाले और इंडिया-ए की उम्मीदों पर पानी फेर दिया अब इंडिया-ए की टीम मंगलवार 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच खेलेगी, जबकि पाकिस्तान-ए का सामना नेपाल से होगा.

पाकिस्तान-ए ने खड़ा किया 313 रनों का पहाड़

पाकिस्तान-ए के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी सलामी बल्लेबाजों शमील हुसैन और माज सदाकत ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 7.5 ओवरों में 66 रन जोड़े शमील हुसैन 33 रन बनाकर आउट हुए आयुष बदोनी की गेंद पर हर्षित राणा ने शमील का कैच लपका और फिर रोहेल नजीर को शून्य पर आउट किया.

दो झटके लगने के बाद माज सदाकत ने 59 रन बनाए, जिन्हें सूर्यांश शेडगे ने आउट किया फिर हसन नवाज और अब्दुल समद ने चौथे विकेट के लिए 65 रन जोड़े रिंकू सिंह और कुमार कुशाग्र के तालमेल से अब्दुल समद 28 रन पर रन आउट हुए हसन नवाज ने 82 गेंदों पर 79 रन बनाए और फरहान यूसुफ ने 48 गेंदों पर नाबाद 56 रन ठोके पाकिस्तान-ए की टीम 49.2 ओवर में 313 रन बनाकर ऑलआउट हुई इंडिया-ए के लिए सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने 2-2 विकेट लिए, जबकि बदोनी, प्रिंस यादव और हर्षित राणा को 1-1 सफलता मिली.

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इंडिया-ए की शुरुआत कैसी रही?

314 रनों के लक्ष्य के सामने इंडिया-ए की शुरुआत बहुत खराब रही जब टीम का स्कोर सिर्फ 26 रन था, तब दो मुख्य विकेट गिर चुके थे वैभव सूर्यवंशी 11 रन बनाकर मोहम्मद इमरान रंधावा का शिकार बने इसके तुरंत बाद अली रजा ने आयुष बदोनी को शून्य पर आउट कर दिया.

26 रन पर 2 विकेट गिर जाने से टीम इंडिया पर भारी दबाव बन गया था ऐसी मुश्किल घड़ी में कप्तान तिलक वर्मा और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मिलकर पारी को संभाला अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर चौकों-छक्कों की बारिश कर दी अभिषेक ने केवल 42 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्के लगाकर 70 रन ठोक दिए दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 67 रनों की तेज साझेदारी हुई हालांकि, पार्टटाइम स्पिनर हसन नवाज की गेंद पर अभिषेक शर्मा आउट हो गए और यह साझेदारी टूट गई.

मिडिल ऑर्डर की बैटिंग कैसी रही?

अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद इंडिया-ए का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया पाकिस्तान-ए के गेंदबाजों ने सटीक बॉलिंग करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को बांधकर रखा विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र सिर्फ 2 रन बनाकर सुफियान मुकीम की गेंद पर आउट हुए.

इसके बाद रिंकू सिंह सिर्फ 6 रन बनाकर हसन नवाज की गेंद पर बोल्ड हो गए जल्द ही सूर्यांश शेडगे भी केवल 3 रन बनाकर हसन नवाज का तीसरा शिकार बने देखते ही देखते इंडिया-ए का स्कोर 129 रन पर 6 विकेट हो गया महज 129 रन पर 6 बड़े विकेट गिर जाने से टीम इंडिया पर हार का खतरा साफ मंडराने लगा था.

तिलक वर्मा और शाहबाज अहमद ने मैच में वापसी कैसे कराई?

129 रन पर 6 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान तिलक वर्मा ने शाहबाज अहमद के साथ मिलकर मोर्चा संभाला. दोनों खिलाड़ियों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सातवें विकेट के लिए 112 रनों की मजबूत साझेदारी की.

शाहबाज अहमद ने 49 गेंदों पर 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 54 रन बनाए वे 44वें ओवर में अली रजा की गेंद पर आउट हुए उसी ओवर में विप्रज निगम भी शून्य पर बोल्ड हुए इसके बाद मोहम्मद इमरान रंधावा ने हर्षित राणा को शून्य पर आउट किया दूसरे छोर पर डटे कप्तान तिलक वर्मा ने 149 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की बदौलत 100 रन बनाए. इंडिया-ए की पूरी टीम 49.1 ओवर में 265 रन पर ऑलआउट हुई और पाकिस्तान-ए ने 48 रनों से जीत दर्ज की.

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