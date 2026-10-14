IND vs WI: शाई होप का शतक, चौथे टी20 में टीम इंडिया को मिली करारी शिकस्त; भारत-वेस्टइंडीज मैच में बने 13 रिकॉर्ड्स

IND vs WI 4th T20: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज ने 24 रनों से जीत लिया है.

हैदरबाद टी20 में 24 रनों से हारी टीम इंडिया (Photo IANS)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज ने 24 रनों से जीत लिया है. इसके साथ ही कैरिबियाई टीम ने सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है. वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया 223 रन ही बना सकी. वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया और टीम की जीत में अहम भुमिला निभाई.

वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए थे. टीम के लिए शाई होप ने 50 गेंदों में 4 चौके और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 102 रनों की पारी खेली. इसके अलावा शेरफेन रदरफोर्ड ने 26 गेंदों में 49 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 223 रन बना सकी. टीम के लिए संजू सैमसन ने 23 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 43 और नितीश कुमार रेड्डी ने 41 रन बनाए हैं. वहीं, अब पांचवां टी20 फाइनल होगा, क्योंकि दोनों टीमें सीरीज में 2-2 की बराबरी पर हैं.

होप और रदरफोर्ड की विस्फोटक पार्टनरशिप

वेस्टइंडीज के लिए शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की है. दोनों ने चौथे विकेट के लिए सिर्फ 43 गेंदों में 91 रनों की पार्टनरशिप निभाई. इस दौरान होप ने 17 गेंदों में 39 रन बनाए और रदरफोर्ड ने 26 गेंदों में 49 रन बनाए. होप ने इससे पहले एंड्रयू के साथ 52 रनों की ओपनिंग साझेदारी खी. उसके बाद शिमरोन हेटमायर के साथ 58 रनों की पार्टनरशिप की और फिर होप ने रोवमैन पवेल के साथ 46 रनों की साझेदारी की.

भारत और वेस्टइंडीज मैच में बने 13 रिकॉर्ड्स

T20I में भारत के लिए छठे या उससे नीचे के विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप

91 - सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल बनाम श्रीलंका, पुणे, 2023

87 - शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या बनाम इंग्लैंड, पुणे, 2025

70 - विराट कोहली, हार्दिक पांड्या बनाम इंग्लैंड, अहमदाबाद, 2021

70 - नितीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा बनाम वेस्टइंडीज, हैदराबाद, 2026

68* - दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल बनाम श्रीलंका, मुंबई, 2023

T20I में भारत के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी

6/17 - ओबेद मैककॉय (वेस्टइंडीज), बासेटेरे, 2022

5/41 - कीमो पॉल (वेस्टइंडीज), हैदराबाद, 2026

पुरुष T20I में सबसे ज्यादा ऑल-आउट स्कोर

237 - तुर्की बनाम बुल्गारिया, सोफिया, 2025

225 - न्यूजीलैंड बनाम भारत, तिरुवनंतपुरम, 2026

223 - भारत बनाम वेस्टइंडीज, इंदौर, 2026

223 - भारत बनाम वेस्टइंडीज, हैदराबाद, 2026

219 - कनाडा बनाम बहामास, किंग सिटी (एनई), 2025

T20I में वेस्टइंडीज बनाम भारत के लिए सबसे ज्यादा पावरप्ले स्कोर

79/1 - हैदराबाद, 2026

78/0 - लॉडरहिल, 2016

72/3 - रांची, 2026

T20I में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

16 - क्रिस गेल

16 - शाई होप

15 - एविन लुईस

14 - ब्रैंडन किंग

13 - निकोलस पूरन

T20I में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा 50+ की साझेदारियां

3 बनाम इंग्लैंड, सेंट जॉर्ज, 2023

3 बनाम भारत, रांची, 2026

3 बनाम भारत, हैदराबाद, 2026

वेस्टइंडीज के लिए T20I शतक

3 - शाई होप

2 - क्रिस गेल, एविन लुईस

1 - जॉनसन चार्ल्स, रोवमैन पॉवेल

वेस्टइंडीज के लिए पहली पारी में सबसे ज्यादा स्कोर

258/5 बनाम साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन, 2023 (हारे)

256/5 बनाम आयरलैंड, ब्रेडी, 2025

254/6 बनाम जिम्बाब्वे, मुंबई WS, 2026

247/3 बनाम भारत, हैदराबाद, 2026

245/6 बनाम भारत, लॉडरहिल, 2016

T20I में भारत के खिलाफ पहली पारी में सबसे ज्यादा स्कोर

257/3 - इंग्लैंड, साउथेम्प्टन, 2026

247/3 - वेस्टइंडीज, हैदराबाद, 2026

245/6 - वेस्टइंडीज, लॉडरहिल, 2016

227/3 - साउथ अफ्रीका, इंदौर, 2022

T20I में भारत के लिए पहले 6 ओवरों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर

76*(22) - अभिषेक शर्मा बनाम अफ़गानिस्तान, दिल्ली, 2026

58*(21) - अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड, मुंबई, 2025

56*(23) - ईशान किशन बनाम न्यूजीलैंड, रायपुर, 2026

56(23) - संजू सैमसन बनाम वेस्टइंडीज, हैदराबाद, 2026

54(19) - अभिषेक शर्मा बनाम वेस्टइंडीज, इंदौर, 2026

T20I में सबसे तेजी से 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी

3.4 ओवर - जान फ्रिलिंक (NAM) बनाम ZIM, बुलावायो, 2025

3.4 ओवर - संजू सैमसन (IND) बनाम WI, हैदराबाद, 2026

3.6 ओवर - कुलदीप घोलिया (पुर्तगाल) बनाम माल्टा, जिब्राल्टर, 2023

3.6 ओवर - पैट्रिक मातुआतावा (वानुआतु) बनाम मलेशिया, कुआलालंपुर, 2019

कब खेला जाएगा आखिरी टी20 मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसकी मेजबानी टीम इंडिया कर रही है. इस सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीता था. उसके बाद वेस्टइंडीज ने दमदार वापसी की और 250 रनों का टारगेट चेज कर दिया था. शुरुआती दो मैचों के बाद दोनों टीमें ने 1-1 की सीरीज में बराबरी कर ली थी, लेकिन फिर टीम इंडिया ने तीसरा टी20 जीत और सीरीज नें 2-1 से बढ़त बना ली. ऐसे में टीम के पास चौथा टी20 जीतकर सीरीज जीतने का मौका था, लेकिन चौथे टी20 में वेस्टइंडीज ने 24 रनों से बाजी मारी और एक बार फिर 2-2 की बराबरी कर ली है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब आखिरी टी20 शनिवार 17 अक्टूबर, 2026 को बेंगलुरु में खेला जाएगा. दोनों टीमें सीरीज जीतने के लिए फाइनल मैच में हर मुमकिन कोशिश करने वाली हैं. भारतीय टीम को इज्जत बचाना ही होगा, क्योंकि घर पर वर्ल्ड चैंपियन टीम सीरीज गंवाना शर्मनाक होगा.