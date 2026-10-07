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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

रन चेज में शतक से लेकर सबसे तेज सेंचुरी तक, कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले टी20 में बनाए ढेरों रिकॉर्ड्स

Shreyas Iyer Records: भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में शानदार शतकीय पारी खेली है. अय्यर रन चेज में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 07, 2026, 06:12 PM IST

रन चेज में शतक से लेकर सबसे तेज सेंचुरी तक, कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले टी20 में बनाए ढेरों रिकॉर्ड्स

Shreyas Iyer Records (Photo IANS) 

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भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में शानदार शतकीय पारी खेली है. अय्यर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के करियर का पहला शतक भी लगा लिया है. तीन मैचों  की टी20 सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है. अय्यर रन चेज में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं. इस शतक के साथ भारतीय कप्तान ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रनों का टारगेट दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 14.4 ओवरों में ही चेज कर दिया है. 

श्रेयस अय्यर ने 42 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, जिसके बाद 43 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 102 रनों की पारी खेली. अय्यर ने ईशान किशन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 67 गेंदों में 137 रनों की अटूट साझेदारी भी की, जिसमें किशन ने 35 रनों का योगदान दिया. उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक भी बना लिया है. 

रन चेज में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बने अय्यर

भारत के टी20 इतिहास में किसी भी कप्तान ने रन चेज करते हुए शतक नहीं लगाया है. एमएस धोनी से लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली तक कई दिग्गजों ने टीम इंडिया की कप्तानी की है, लेकिन कोई भी रनों का पीछा करते हुए बतौर कप्तान शतक नहीं लगा सका है. इससे पहले विराट कोहली ने 2019 में बतौर कप्तान रनों की पीछा करते हुए नाबाद 94 रनों की पारी खेली थी, जो सबसे बड़ी पारी भी हुआ करती थी. लेकिन अब अय्यर ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 

सबसे तेज शतक लगाने वाले चौथे कप्तान बने अय्यर

आईसीसी की फुल मेंबर टीमों में श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान सबसे तेज शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. लिस्ट में पहले नाम सिकंदर रजा का है, जबकि दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा का नाम है और तीसरे पर हैरी ब्रूक का नाम है. वहीं, अब चौथे पर श्रेयस अय्यर का नाम आ गया है. इसके अलावा, पांचवें स्थान पर फाफ डु प्लेसिस का नाम है.  

  • 33 - सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) बनाम गंबिया, नैरोबी, 2024
  • 35 - रोहित शर्मा (भारत) बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017
  • 42 - हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) बनाम श्रीलंका, साउथेम्प्टन, 2026
  • 42 - श्रेयस अय्यर (भारत) बनाम वेस्टइंडीज, लखनऊ, 2026
  • 46 - फाफ डु प्लेसिस (साउथ अफ्रीका) बनाम वेस्टइंडीज, जोहान्सबर्ग, 2015

अय्यर-किशन की जोड़ी ने किया कमाल

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने कमाल कर दिया है. दरअसल, अय्यर और किशन की जोड़ी ने रनों का पीछा करते हुए भारत के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी की है. लिस्ट में पहले स्थान पर यशस्वी जयसवाल और शुभमन गिल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. इस जोड़ी ने 2023 में ये कारनामा किया था. 

  • 165 - यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल बनाम वेस्टइंडीज, लॉडरहिल, 2023
  • 156* - यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2024
  • 137* - ईशान किशन, श्रेयस अय्यर बनाम वेस्टइंडीज, लखनऊ, 2026
  • 130 - शिखर धवन, ऋषभ पंत बनाम वेस्टइंडीज, चेन्नई, 2018
  • 123 - केएल राहुल, रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2018

ऐसा करने वाले तीसरे कप्तान बने अय्यर

श्रेयस अय्यर ने इस शतकीय पारी से एक और कारनामा किया है. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान शतक ठोका और ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बतौर कप्तान शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने कप्तान के तौर पर खेलते हुए साल 2017 में शतक लगाया था. उसके बाद 2018 और फिर 2024 में बतौर कप्तान सेंचुरी लगाई थी. रोहित ने सबसे ज्यादा तीन बार ये कारनामा किया है. इसके अलावा, 2023 में सूर्यकुमार यादव ने शतक ठोका था और अब श्रेयस अय्यर ने ऐसा करने वाले तीसरे कप्तान गए हैं. 

  • 121* - रोहित शर्मा बनाम अफगानिस्तान, बेंगलुरु, 2024
  • 118 - रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017
  • 111* - रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज, लखनऊ, 2018
  • 102* - श्रेयस अय्यर बनाम वेस्टइंडीज, लखनऊ, 2026
  • 100 - सूर्यकुमार यादव बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2023

इकाना स्टेडियम में दमदार है श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड

  • 57*(28) बनाम श्रीलंका, 2022
  • 23(15) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, 2024
  • 52*(30) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, 2025
  • 101*(51) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, 2026
  • 102*(43) बनाम वेस्ट इंडीज, 2026

T20I में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

  • 117 - सूर्यकुमार यादव बनाम इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज, 2022
  • 110* - केएल राहुल बनाम वेस्टइंडीज, लॉडरहिल, 2016
  • 102* - श्रेयस अय्यर बनाम वेस्टइंडीज, लखनऊ, 2026
  • 101* - केएल राहुल बनाम इंग्लैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2018
  • 100* - रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड, ब्रिस्टल, 2018

भारत बनाम वेस्टइंडीज T20I में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

  • 111* - रोहित शर्मा, लखनऊ, 2018
  • 110* - केएल राहुल, लॉडरहिल, 2016
  • 102* - श्रेयस अय्यर, लखनऊ, 2026
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