IND vs WI 1st T20: श्रेयस अय्यर का शतक, इंडिया ने 8 विकेट से जीता मैच; भारत-वेस्टइंडीज मैच में बने 14 रिकॉर्ड

डीएनए एक्सप्लेनर
IND vs WI 1st T20 Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला इकाना स्टेडियम में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत लिया है.
भारतीय टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबलों को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है. 172 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 14.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतकीय पारी खेली और इतिहास रच दिया है. कैरिबियाई टीम ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 172 रन बनाकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 में कुल 15 बड़े रिकॉर्ड बने हैं. अय्यर चेज करते हुए शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.
वेस्टइंडीज ने 19.1 ओवरों में 171 रन बनाए और टीम ऑलआउट हो गई है. टीम के लिए शाई होप 52 और शरफेन रदरफोर्ड ने 56 रनों की पारी खेली. भारत के लिए नमन धीर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. भारतीय टीम ने इस स्कोर का पीछा करते हुए 14.4 ओवरों में 172 रन बनाकर टारगेट चेज कर दिया. टीम के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 43 गेंदों में नाबाद 102 रनों की पारी खेली. वहीं, ईशान किशन नाबाद 37 रन बना सके. वेस्टइ़ंडीज के लिए अकील हुसैन और रोस्टन चेज ने 1-1 विकेट चटकाया.
श्रेयस अय्यर ने शतक जड़कर रचा इहितास
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में 42 गेंदों में 101 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के भी ठोके. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अय्यर का ये पहला शतक था. भारतीय कप्तान के रूप में टी20 में शतक लगाने वाले अय्यर तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले बतौर कप्तान रोहित शर्मा ने 3 शतक और सूर्यकुमार यादव ने एक शतक बनाया है. इतना ही नहीं, श्रेयस अय्यर भारत के पहले कप्तान बन गए हैं, जिसने टारगेट चेज करते हुए शतक बनाया है.
T20I रन-चेज में भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारी
भारतीय कप्तान के तौर पर T20I शतक
इकाना में T20 मैचों में श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन
फुल-मेंबर टीमों के कप्तानों द्वारा सबसे तेज T20I शतक
T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के लिए शतक
भारत बनाम वेस्टइंडीज T20I शतक
T20I में सबसे ज्यादा बार रन-आउट होने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज
T20I में भारत के लिए 1-6 ओवर के बीच सबसे ज्यादा मेडन ओवर (विकेट के साथ)
T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडन ओवर
T20I में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर
T20I में वेस्टइंडीज के खिलाफ कुलदीप यादव
T20I डेब्यू पर 3 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर
2026 में टी20 में 16-20 ओवरों में सबसे ज्यादा रन
भारत के खिलाफ T20I में 9वें/10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी
शतक के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर?
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद पूछा गया कि क्या आपको लखनऊ में घर जैसा महसूस होता है?, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, ऐसा नहीं है. इतनी थका देने वाली यात्रा के बाद, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहां हूं. मुझे लगता है कि हर दिन बस इसी तरह जागना चाहिए. लेकिन हां, मैंने विकेट और वहां के हालात के हिसाब से जल्दी ही खुद को ढाल लिया और मुझे लगता है कि पहले बॉलिंग करने से हमें बहुत फायदा हुआ."
कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के बीच अटूट साझेदारी देखने को मिली. दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 67 गेंदों में 137 रनों नाबाद पार्टनरशिप की, जिसमें अय्यर ने 102 और किशन ने 35 रनों का योगदान दिया.