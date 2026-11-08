IND vs PAK Highlights: अर्जुन की सेंचुरी पर भारी पड़ा हमजा का शतक, पाकिस्तान से हारा भारत; मैच में बना महारिकॉर्ड

IND vs PAK Highlights: भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2026 का 8वां मुकाबला 8 नवंबर को खेला गया था, जिसे पाकिस्तान ने 3 विकेट से जीत लिया है.

अंडर-19 एशिया कप 2026 में का 8वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे पाकिस्तान ने 3 विकेट से जीत लिया है. भारत ने पहले खेलते हुए 208 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 48.1 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. भारत के लिए अर्जुन राजपूत ने शानदार पारी खेलते हुए 80 गेंदों में शतक ठोका, लेकिन पाकिस्तान के हमजा जहूर ने नाबाद 100 रनों की पारी खेलकर उनके शतक पर पानी फेर दिया.

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.3 ओवरों में 208 रन बनाए और टीम ऑलआउट हो गई. टीम के लिए अर्जुन राजपूत ने 85 गेंदों में 5 छक्के और 11 चौकों की मदद से 107 रनों की पारी खेली, जबकि आर्यवीर सहवाग ने 22 और काव्या पटेल ने 23 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान के लिए अली रजा, रिजवानुल्लाह और नकाब शफीक ने 3-3 विकेट लिए. वहीं इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 48.1 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर टारगेट चेज कर दिया और 3 विकेट से जीत हासिल की. टीम के लिए हमजा जहूर ने 108 गेंदों में 3 छक्के और 10 चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए.

हमजा ने अर्जुन के शतक पर फेरा पानी

टीम इंडिया ने काफी कम स्कोर बोर्ड पर लगाया था, जिसका खामियाजा टीम को हार से हुआ है. भारतीय टीम ने सिर्फ 86 रनों पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन बाद में अर्जुन ने पारी संभाल ली थी. भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और 209 रनों के टारगेट डिफेंड करने के लिए जी-जान लगा. पाकिस्तान ने सिर्फ 61 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मैच जीत लेगी, लेकिन फिर हमजा ने भारतीय टीम और फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

हमजा जहूर को नाबाद शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, जिसके बाद उन्होंने कहा, "मुझे अंत तक जाना था, इसलिए मेरा मन यही था कि मैं आखिर तक टिकूंगा और जीत दिलाऊंगा. मैं बिल्कुल अंत तक जाऊंगा." फिर उनसे पूछा गया कि क्या अंत में जब कुछ विकेट गिरे, तो आप पर कोई दबाव था?, इसपर जहूर ने कहा, "नहीं, उतना कोई दबाव नहीं था. मैं मजे से अपना खेल खेल रहा था और खेल का आनंद ले रहा था."

अर्जुन ने लगाया सबसे तेज शतक

पाकिस्तान के खिलाफ अर्जुन राजपूत ने सिर्फ 80 गेंदों में शतक पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने इतिहास रच दिया है और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाया है. इससे पहले सीनियर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 80 गेंदों में शतक ठोका था. हालांकि, इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा, पुरुष सीनियर और जूनियर टीम और महिला सीनियर और जूनियर टीमों के बल्लेबाजों ने भी ये कारनामा नहीं किया है.

अर्जुन राजपूत के इस शतक से विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड टूट गया है. सहवाग ने 80 गेंद, विराट ने 84 और रोहित ने 85 गेंदों में पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोका है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने के मामले में सचिन टॉप- 5 लिस्ट में नहीं है.

पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले सीनियर भारतीय

पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 5 शतक लगाए हैं, जबकि विराट कोहली ने 4 शतक ठोके हैं. सचिन ने 100 (1996, सिंगापुर), 118 (1996, शारजाह), 141 (135 गेंद, 2004 रावलपिंडी), 123 (2005 अहमदाबाद) और 100 (2006 पेशावर). इसके अलावा, विराट कोहली ने कोहली 183 (148 गेंद, 2012 मीरपुर), 107 (2015 एडिलेड), 122* (94 गेंद, 2023 कोलंबो) और 100* (111 गेंद, 2025 दुबई).

इसेक अलावा, वीवीएस लक्ष्मण 107* (2004 लाहौर), वीरेंद्र सहवाग 108 (2005 कोच्चि), राहुल द्रविड़ 104 (2005 कोच्चि), एमएस धोनी 148 (123 गेंद, 2005 विशाखापत्तनम), युवराज सिंह 107* (2006 कराची), वीरेंद्र सहवाग 119 (2008 कराची), धोनी 113* (2012 चेन्नई), रोहित शर्मा 111* (2018 दुबई), शिखर धवन 114 (100 गेंद, 2018 दुबई), रोहित शर्मा 140 (113 गेंद, 2019 मैनचेस्टर), विराट कोहली 122* (94 गेंद, 2023 कोलंबो) और केएल राहुल 111* (106 गेंद, 2023 कोलंबो).

अंडर-19 में शतक लगाने वाले भारतीय

शुभमन गिल 102 (94 गेंद, 2018 वनडे वर्ल्ड कप) और यशयस्वी जायसवाल नाबाद 105 रन बना सके. इसके अलावा, अंडर-19 एशिया कप में विजय जोल 100 (2014), संजू सैमसन 100 (87 गेंद, 2014), अर्जुन आजाद 121 (111 गेंद, 2019), तिलक 110 (119 गेंद, 2019) और अर्जुन राजपूत 107 (85 गेंद, 2026) ने शतक लगाया है.

महिला भारतीयों ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोका शतक

पाकिस्तान के खिलाफ दो महिला भारतीयों ने शतक ठोका है, जिसमें जया शर्मा 138* (2005, कराची) और मिताली राज 103* (141 गेंद, 2013, कटक) ने सेंचुरी लगाई है.

मैच के बाद क्या बोले दोनों कप्तान?

जीत के बाद कप्तान फरहान ने कहा, "इस टूर्नामेंट में ये हमारी दूसरी जीत है और मुझे अपनी टीम के खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है. शुरुआत में हमारे कुछ विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन फिर हमजा और हसनैन डार ने शानदार पारियां खेलीं. मुझे हमजा के प्रदर्शन पर कोई हैरानी नहीं है. मैं उसकी काबिलियत जानता हूं. आज हमजा ने जैसी पारी खेली, उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसने जिस तरह से पिच की स्थिति को समझा और हालात के हिसाब से बल्लेबाजी की, वो वाकई तारीफ के काबिल है."

हार के बाद भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने कहा, "टारगेट काफी नहीं था, हम 20-30 रन पीछे रह गए, लेकिन कुल मिलाकर अर्जुन की ओर से कुछ अच्छी पारी देखने को मिलीं और काव्या पटेल का भी अच्छा योगदान रहा. ये वाकई एक बहुत अच्छी पारी थी, और अगर कोई अर्जुन के साथ क्रीज पर टिका रहता, तो हमारा स्कोर थोड़ा और बेहतर हो सकता था. हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे. इस मैच से हमें कई सकारात्मक चीजें भी मिली हैं, जिन्हें हम आगे भी जारी रखने की कोशिश करेंगे. टीम ने काफी अच्छा प्रयास किया, एक समय वो 5 विकेट पर 60 रन पर थे. हम थोड़ी और बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर, प्रदर्शन काफी अच्छा रहा.