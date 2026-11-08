11 बाउंड्री के साथ बनाए 107 रन, कौन हैं पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले अर्जुन राजपूत; विराट-रोहित और सचिन सभी को पछाड़ा

Who is Arjun Rajput: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 8 नवंबर को मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारतीय ऑलराउंडर अर्जुन राजपूत ने शतकीय पारी खेली है.

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का इंतजार पूरा दुनिया करती है. अब चाहे वो अंडर-19 हो, महिला क्रिकेट हो या पुरुष की नेशनल टीमें हो. भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है. इस समय अंडर-19 एशिया कप 2026 खेला जा रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 8 नवंबर को मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय ऑलराउंडर अर्जुन राजपूत ने शतकीय पारी खेली है और इस पारी से उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया है.

भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भारत की अंडर-19 टीम ने पहले खेलते हुए 46.3 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए हैं. टीम के लिए अर्जुन राजपूत ने 85 गेंदों में 107 रनों की शानदार पारी खेली. हालांकि, इस टीम में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ बुरी तरह प्लॉप रहे.

पाकिस्तान के खिलाफ ठोका शतक

अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारतीय ऑलराउंडर अर्जुन राजपूत ने टीम में 5वें नंबर पर खेलते हैं. टीम इंडिया ने सिर्फ 86 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद अर्जुन ने पारी संभाली और सिर्फ 80 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीनियर, महिला और जूनियर मैच में सबसे तेज शतक लगाया है.

राजपूत ने 80 गेंदों में शतक पूरा किया और उसके वो 85 गेंदों में 107 रन बनाकर आउट हो गए. इस पारी में उन्होंने 5 शतक और 11 चौके ठोके और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 125 से भी ज्यादा का रहा है, जिसके बाद उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोरो-शोरो से हो रही है.

अर्जुन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड

आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने 80 गेंदों में शतक नहीं लगाया है. इसमें भारत की जूनियर टीम, सीनियर टीम और महिला टीम भी शामिल है. अर्जुन ने 80 गेंदों में शतक जड़कर इतिहात रच दिया है. इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने एशिया कप 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों में ही शतक ठोका था. इसके अलावा, विराट कोहली ने 84 गेंद और रोहित शर्मा ने 85 गेंद में ये कारनामा किया है. इसके अलावा, संजू सैमसन ने 87 गेंदों में अंडर-19 क्रिकेट में शतक लगाया था.

वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसे तीन सीनियर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने सीनियर टीम के लिए खेलते हुए शतक लगाया है, जबकि अर्जुन राजपूत और संजू सैमसन ने अंडर-19 टीम के लिए खेलते हुए सेंचुरी लगाई है. हालांकि, ऑलओवर में अर्जुन ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाकर नया रिकॉर्ड दर्ज किया है.

कौन हैं अर्जुन राजपूत?

पंजाब के जालंधर के रहने वाले अर्जुन राजपूत ने जूनियर नेशनल टीम में शामिल होने से पहले घरेलू टूर्नामेंट और लोकल लीगों में काफी दमदार और विस्फोटक प्रदर्शन किया है. अर्जुन ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2022-23 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचा था. उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी के फाइनल में अर्धशतक ठोका था.

अर्जुन राजपूत ने शेर ए पंजाब टी20 कप 2026 में भी दमदार और विस्फोटक बल्लेबाजी की थी और उनका नाम काफी लाइमलाइट में भी आया था. उन्होंने मोहाली के खिलाफ पंजाब के लिए खेलते हुए 46 गेंदों में 78 रनों की दमदार पारी खेली थी. इन सब टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें जूनियर नेशनल टीम में जगह मिली है और उन्होंने इस मौके को भी भुना लिया है.

युवराज सिंह से हो रही तुलना

अर्जुन राजपूत बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी भी करते हैं. ऐसे में फैंस अर्जुन राजपूत की तुलना युवराज सिंह से कर रहे हैं. युवराज सिंह ने भी भारत के लिए बैट और बॉल दोनों से दमदार प्रदर्शन किया और टीम को कई बार शानदार परफॉर्मेंस से मैच जिताया है. ऐसे में अब पाकिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेलने के बाद अर्जून की तुलना युवराज सिंह से हो रही है. ऐसे में अगर वो गेंद और बैट दोनों से अच्छा करते रहे, तो उन्हें नेशनल टीम में जल्द ही मौका मिल सकता है.

बुरी तरह फ्लॉप हुए आर्यवीर और अन्वय

पाकिस्तान के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ बुरी तरह फ्लॉप रहे है. आर्वयवीर सहवाग ने 40 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 22 रन बनाए. पिछले मैच में आर्यवीर ने काफी विस्फोटक शुरुआत की थी, जिसके बाद फैंस को पाकिस्तान के खिलाफ भी उनसे उम्मीदे थी, लेकिन वो टॉप ऑर्डर का जिम्मा इस मैच में नहीं संभाल पाए. वहीं, अन्वय द्रविड़ ने 16 गेंदों में 10 रन बना सके और अन्वय के कंधों पर मीडिल ऑर्डर का जिम्मा था, जिसे संभालने में उनसे चूक हो गई.