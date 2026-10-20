ऋतुराज गायकवाड़ या ईशान किशन, NZ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

India vs New Zealand ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होने वाली है. इस सीरीज के तीसरे और चौथे वनडे सीरीज में गिल और राहुल दोनों नहीं खेलेंगे.

साल 2026 खत्म होने में अब सिर्फ ढाई महीने से भी कम समय रह गया है और इस दौरान टीम इंडिया काफी बिजी रहने वाली है. क्योंकि टीम इस साल के खत्म होने से पहले न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां टीम इंडिया को 5 टी20, 5 वनडे और दो टेस्ट समेत कुल 12 मैच खेलने हैं. वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने दो टीमें चुनी है, क्योंकि शुरुआती तीन वनडे के बाद कप्तान शुभमन वनडे नहीं खेलेंगे और टेस्ट की तैयारियों में जुट जाएंगे और उनके साथ केएल राहुल भी बाहर हो जाएंगे. ऐसे में अब सवाल ये है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा?

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे और पांचवें वनडे में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए दो नाम है. पहला नाम ईशान किशन का है और दूसरा नाम ऋतुराज गायकवाड़ का है. रोहित के साथ किशन या गायकवड़ में से कोई ओपनिंग कर सकती है. हालांकि, इन दोनों में ईशान किशन की ज्यादा उम्मीद है कि वो रोहित के साथ ओपनिंग करें.

रोहित के साथ कौन करेगा ओपनिंग?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होने वाली है. इस सीरीज के तीसरे और चौथे वनडे सीरीज में गिल और राहुल दोनों नहीं खेलेंगे. रोहित शर्मा के रूप में एक ओपनिंग का नाम पहले से ही है, लेकिन गिल और राहुल की गैरमौजूदी में दूसरे ओपिंग की तलाश है. रोहित के साथ ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर की किसे चुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी.

शुभमन गिल आखिरी दो वनडे के लिए टीम का हिस्सा नहीं है और उनकी न रहने पर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है. ईशान किशन की जगह पक्की ही है, क्योंकि वो लास्ट दो मैचों में उपकप्तानी करेंगे. ऐसे में गायकवाड़ पर तलवार लटक रही है और ये भी देखना होगा कि क्या गायकवाड़ प्लेइंग इलेवन में जगह बना पाएंगे या नहीं. हालांकि, बतौर उपकप्तान ईशान किशन रोहित के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं.

कैसा है दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड?

ईशान किशन ने भारतीय टीम के लिए कई बार ओपनिंग की है. उन्होंने पहले भी रोहित के साथ ओपनिंग की हुई है. उन्होंने बतौर ओपनिंग 24 पारियों में 933 रन बनाए हैं. इसके अलावा, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी भी बनाई है, जो वनडे का सबसे तेज दोहरा शतक है. इतना ही नहीं, ईशान ने पहले 5 वनडे में सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर भी पीछे छोड़ दिया है. किशन ने पहले 5 मैचों में 348 रन बनाए थे, जबकि सचिन ने 321 रन बनाए थे.

ऋतुराज गायकवाड़ ने भी भारत के लिए ओपनिंग की हुई है. उन्होंने डेब्यू बतौर ओपनर किया था, लेकिन वो बतौर ओपनर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. उन्होंने बतौर ओपनर 6 मैचों में सिर्फ 123 रन बनाए हैं. हालांकि, गायकवाड़ घरेलू क्रिकेट में काफी ओपनिंग कर चुके हैं और दमदार प्रदर्शन भी किया है. उन्होंने बतौर ओपनर 100 से ज्यादा मैच खेले हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा रन और 21 शतक भी ठोके हैं.

कैसा रहा अब तक दोनों का करियर?

ईशान किशन ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में भारत के लिए डेब्यू किया हुआ है. उन्होंने 3 तीन टेस्ट पारियों में 78 रन बना चुके हैं. वहीं, 28 वनडे पारियों में 1107 रन बनाए हैं, जिसमें 1 दोहरा शतक, दो शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा, 66 टी20 पारियों में 1954 रन ठोके हैं. वहीं, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4302 रन, लिस्ट ए में 4195 रन और टी20 में 7547 रन बनाए हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ वनडे और टी20 में डेब्यू किया है. उन्होंने 11 वनडे पारियों में 329 रन बनाए हैं. टी20 में 20 पारियों में 633 रन बनाए हैं. हालांकि, गायकवाड़ को अभी तक ज्यादा मौके नहीं मिले हैं. वहीं, गायकवाड़ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3365 रन, लिस्ट ए में 5495 रन और टी20 में 5339 रन बनाए हैं.

शुरुआती तीन वनडे की टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.

आखिरी दो वनडे की टीम इंडिया

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.