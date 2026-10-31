IND v NZ: प्लेइंग XI में किसे देखना चाहते हैं अजिंक्य रहाणे, बोले- 'बैटिंग थोड़ी कमजोर...', ODI टीम में हुआ बदलाव

भारतीय टीम ने हैमिल्टन के सेडन पार्क में अब तक दो T20I मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक मैच में हार और एक में जीत हासिल हुई है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार (1 नवंबर 2026) को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. टीम इंडिया भले ही सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है, लेकिन चौथे टी20 मुकाबले में मिली 87 रन की बड़ी हार के बाद उसकी नजर आखिरी मैच जीतकर सीरीज का अंत 4-1 से करने पर होगी. इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

खास तौर पर सवाल ये है कि क्या युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका मिलेगा? भारत के पूर्व क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने पांचवें टी20 मुकाबले के लिए अपनी पसंद बताई है. वह टीम में एक अतिरिक्त स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को खेलते हुए देखना चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि कुलदीप को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने से टीम की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर हो सकती है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने सही संतुलन बनाने की चुनौती होगी.

कुलदीप को प्लेइंग XI में देखना चाहते हैं रहाणे

सोनीलिव पर पांचवें टी20 मुकाबले का प्रीव्यू करते हुए अजिंक्य रहाणे से पूछा गया कि क्या आखिरी मैच में कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती को मौका मिलना चाहिए? इस पर उन्होंने कहा कि दोनों ही अच्छे स्पिनर हैं और टीम में दो स्पिनरों को खिलाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

रहाणे ने कहा, "टीम मैनेजमेंट फिलहाल पिच और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्लेइंग इलेवन चुन रहा है. साथ ही बल्लेबाजी में गहराई बनाए रखना भी जरूरी है. अगर टीम एक अतिरिक्त गेंदबाज को शामिल करती है तो बल्लेबाजी का एक विकल्प कम हो जाता है. नीतीश कुमार रेड्डी टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में विकल्प देते हैं. वहीं, श्रेयस अय्यर जरूरत पड़ने पर नमन धीर से भी एक-दो ओवर करा लेते हैं. इससे टीम का बैलेंस बना रहता है."

'टीम की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर हो सकती है'

भारत के पूर्व कप्तान रहाणे हालांकि कुलदीप यादव को आखिरी मुकाबले में खेलते देखना चाहते हैं. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुलदीप को टीम में लाने की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी जगह किस खिलाड़ी को बाहर बैठाया जाए. ऐसा करने पर टीम की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर हो सकती है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती चार टी20 मुकाबलों में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. भारत ने मुख्य स्पिनर के तौर पर अक्षर पटेल को ही खिलाया है, जबकि नमन धीर ने भी जरूरत के हिसाब से गेंदबाजी की है.

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा एक और मौका?

कुलदीप यादव को खिलाने के अलावा भारतीय टीम के सामने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी फैसला करना होगा. 15 साल के इस खिलाड़ी को चौथे टी20 मुकाबले में प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया था. उनकी जगह चोट से वापसी करने वाले ईशान किशन को मौका मिला था.

दूसरे और तीसरे मैच में खेले थे वैभव

ईशान किशन पहले टी20 मुकाबले में दाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गए थे. उनकी गैरमौजूदगी में वैभव ने दूसरे टी20 में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की थी, लेकिन वह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद तीसरे मुकाबले में उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला. इस मैच में वैभव ने 19 गेंदों पर 45 रन की तूफानी पारी खेली थी. उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और चार छक्के लगाए थे.

आकाश चोपड़ा ने भी उठाए सवाल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने वैभव को लगातार मौके नहीं मिलने पर सवाल उठाए थे. उनका मानना है कि अगर इस युवा खिलाड़ी को सिर्फ किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर ही टीम में जगह मिलेगी तो उसके लिए टीम के साथ बने रहने का ज्यादा फायदा नहीं होगा. उसे मैदान पर उतरकर खेलने का मौका मिलना चाहिए.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर करने का फैसला कई बड़े सवाल खड़े करता है. क्या आप वैभव को तभी खिलाएंगे, जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो या खेलने के लिए उपलब्ध न हो? अगर ऐसा ही है तो फिर उसे घर वापस भेज दीजिए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए कहिए. ये बात सही है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में रहकर भी वह काफी कुछ सीख सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक उसे खेलने का मौका ही नहीं मिलने वाला है तो बेहतर होगा कि वह मैदान पर उतरे और बल्लेबाजी करे."

New Zealand win by 87 runs in Auckland. Our focus shifts to the 5th T20I in Hamilton on Sunday. Scorecard ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mZccr7XMfl — BCCI (@BCCI) October 30, 2026

4-1 से सीरीज खत्म करना चाहेगा भारत

अजिंक्य रहाणे का मानना है कि भारत के लिए आखिरी मुकाबला जीतना काफी अहम होगा. उन्होंने कहा कि सीरीज को 4-1 से जीतने और 3-2 से खत्म करने में अंतर है. अगर भारत 3-2 से सीरीज जीतता है तो ऐसा लगेगा कि न्यूजीलैंड ने आखिरी समय में वापसी की. भारतीय टीम जिस तरह से तीसरे टी20 में हावी रही थी, उसे देखते हुए वह आखिरी मैच भी जीतना चाहेगी.

ODI टीम में हुआ बड़ा बदलाव

टी20 सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज होनी है. इससे पहले भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पूरी पांच मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह चयनकर्ताओं ने 29 साल के तेज गेंदबाज औकिब नबी को शुरुआती तीन वनडे मैचों के लिए भी टीम में शामिल किया है. इससे पहले नबी को सिर्फ सीरीज के चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए चुना गया था.

🚨 News 🚨 Auqib Nabi added to #TeamIndia squad for first three ODIs vs New Zealand Details 🔽 | #NZvIND https://t.co/32rAdCiiDh — BCCI (@BCCI) October 31, 2026

बीसीसीआई ने 31 अक्टूबर को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चयन समिति ने औकिब नबी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन वनडे मैचों के लिए भी टीम में शामिल करने का फैसला किया है यानी अब वह सीरीज की शुरुआत से ही भारतीय टीम का हिस्सा होंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगी.



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