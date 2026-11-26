IND vs NZ 2nd Test Pitch Report: क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर भारतीय टीम का टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार (27 नवंबर 2026) से क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय समय के मुताबिक मैच सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. दोनों टीमों के बीच वेलिंग्टन में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था. ऐसे में दूसरे मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज पर 1-0 से कब्जा जमा लेगी.

भारतीय टीम के सामने जहां सीरीज जीतने की चुनौती होगी, वहीं न्यूजीलैंड अपने घरेलू मैदान पर एक बार फिर जीत हासिल करना चाहेगा. इस मुकाबले से पहले प्लेइंग इलेवन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर हो रही है. पहले टेस्ट में उन्हें बाहर बैठाने के फैसले पर काफी सवाल उठे थे. अब दूसरे टेस्ट से पहले गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने सिराज की उपलब्धता को लेकर अहम जानकारी दी है. क्राइस्टचर्च की पिच भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

क्राइस्टचर्च की पिच पर किसका रहेगा दबदबा?

हेगली ओवल की पिच को आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है. खासकर टेस्ट मैच के शुरुआती दिन यहां गेंदबाज बल्लेबाजों को काफी परेशान कर सकते हैं. नई गेंद को अच्छी उछाल और स्विंग मिलने की उम्मीद रहती है. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के लिए शुरुआती ओवर काफी अहम होने वाले हैं.

औसत स्कोर कितना है?

पिछले कुछ दिनों में क्राइस्टचर्च में बारिश हुई है. इसकी वजह से पिच के निचले हिस्से में नमी रह सकती है. मैदान पर घास भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, जो तेज गेंदबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इसके अलावा मैच आगे बढ़ने के साथ पिच पर उछाल असमान हो सकता है और बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पहली पारी का औसत स्कोर 291 रन, दूसरी पारी का 343 रन, तीसरी पारी का 272 रन और चौथी पारी का औसत 248 रन है.

Don't hit the snooze button tomorrow ❌ Tune in for the 2️⃣nd #NZvIND Test ✅ 🏟️ Hagley Oval, Christchurch ⏰ 3:30 AM IST 💻 https://t.co/DTi7UzPc4R 📱 Official BCCI App #TeamIndia https://t.co/H804E9wyZQ — BCCI (@BCCI) November 26, 2026

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को फायदा!

हेगली ओवल में अब तक खेले गए 15 टेस्ट मैचों में से 9 मुकाबलों में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है. पिछले चार टेस्ट मैचों में भी तीन बार चेज करने वाली टीम को सफलता मिली है, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है. अच्छी बात ये है कि अगले पांच दिनों में भारी बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए मैच में मौसम की वजह से ज्यादा रुकावट आने की उम्मीद नहीं है.

सिराज के खेलने पर मोर्ने मोर्केल ने क्या कहा?

दूसरे टेस्ट से पहले मोहम्मद सिराज की प्लेइंग इलेवन में वापसी को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है. पहले टेस्ट में उन्हें मौका नहीं मिला था. भारत की गेंदबाजी न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में विपक्षी टीम के सभी विकेट लेने में नाकाम रही थी. इस दौरान ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान किया. दोनों ने छठे विकेट के लिए नाबाद 63 रन की साझेदारी की और 259 गेंदों का सामना किया.

इसके बाद सिराज को बाहर रखने के फैसले की आलोचना भी हुई. अब भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने साफ किया है कि टीम के सभी गेंदबाज फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध हैं. सिराज को लेकर अंतिम फैसला मैच से एक दिन पहले लिया जाएगा. मोर्केल ने कहा कि सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और टीम में चयन को लेकर फैसले लेना हमेशा आसान नहीं होता.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जीतने होंगे सभी मैच!

उन्होंने सिराज से बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि खिलाड़ी को अपने खेल में सुधार के पहलुओं पर ध्यान देने की सलाह दी गई है. कोच के मुताबिक, खिलाड़ियों को किसी एक खराब सेशन के बाद निराश होने के बजाय पूरे मैच पर ध्यान देना चाहिए. भारतीय टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाना है. जिसके लिए अब बाकी बचे सभी 6 टेस्ट मैच जीतने होंगे. ऐसे में हर खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन पर ध्यान देते हुए टीम के लिए योगदान देना होगा.

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क्राइस्टचर्च में भारत का रिकॉर्ड रहा है खराब

भारतीय टीम के लिए इस मैदान पर जीत हासिल करना आसान नहीं रहने वाला है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 66 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इनमें टीम इंडिया ने 22 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 16 मुकाबलों में सफलता मिली है. बाकी 28 मैच ड्रॉ रहे हैं.

क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान की बात करें तो आंकड़े भारत के पक्ष में नहीं हैं. दोनों टीमें इस मैदान पर अब तक एक बार टेस्ट मैच में भिड़ी हैं और उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था. ये मैच साल 2020 में खेला गया था. टीम इंडिया के पास इस मैदान पर पहली टेस्ट जीत दर्ज करने का मौका होगा. न्यूजीलैंड की टीम भी यहां पिछले कुछ मुकाबलों में बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रही है. उसने पिछले पांच टेस्ट मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल की है.

An update to the squad ahead of the second Test against India starting on Friday at Hagley Oval. Wishing Ticks all the best with his recovery 🖤 #NZvIND | 📸 = @PhotosportNZ https://t.co/3dP49g29lv — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 23, 2026

कैसी हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के मुताबिक, दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम कुछ बदलावों के साथ उतर सकती है. सिराज की वापसी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. संभावित भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हो सकते हैं.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन में टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी को मौका मिल सकता है.

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