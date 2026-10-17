न्यूजीलैंड से चौथा और पांचवा ODI क्यों नहीं खेलेंगे शुभमन गिल? रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं ओपनिंग

Team India Squad India vs New Zealand ODI: शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों नहीं खेलेंगे.

टेस्ट सीरीज की वजह से आखिरी दो मैच नहीं खेलेंगे गिल (Photo IANS)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार 16 अक्टूबर, 2026 को न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. बोर्ड ने वनडे और टेस्ट दोनों सीरीज के लिए टीम चुन ली है. खास बात ये है कि 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बोर्ड ने दो टीम इंडिया चुनी है, जिसमें शुरुआती तीन मैचों की अलग टीम है और आखिरी दो मैचों के लिए अलग टीम और कप्तान हैं. कप्तान शुभमन गिल भी आखिरी दो मैचों से बाहर है, जिनकी जगह श्रेयस अय्यर कप्तानी संभालेंगे, लेकिन सवाल ये है गिल आखिरी दो वनडे से क्यों बाहर हुए हैं, जबकि वो टेस्ट सीरीज खेलेंगे.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर कुल 12 मुकाबले खेलेगी. ये सीरीज एक महीने से भी ज्यादा दिनों तक खेली जानी है. 5 मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्शन में होंगे, जिनसे फैंस अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे. दोनों खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी और शतक भी ठोका था.

आखिरी दो मैच क्यों नहीं खेलेंगे शुभमन गिल?

भारतीय कप्तान शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी दो मैच के लिए टीम का हिस्सा नहीं है. शुभमन गिल समेत कई खिलाड़ी आखिरी दो मैच नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने दो टीम इंडिया का ऐलान किया है. दरअसल, वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज खेली जानी है और टीम इंडिया के लिए ये टेस्ट सीरीज डब्ल्यूटीसी के नजरिए से काफी अहम है. ऐसे में सीनियर खिलाड़ी सीरीज की तैयारी और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से आखिरी दो मैच नहीं खेल रहे हैं.

वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर उपकप्तान है और वो गिल की गैरमौजूदगी में आखिरी दो मैचों में कप्तानी करेंगे. वहीं, चौथे और पांचवें वनडे के लिए ईशान किशन उपकप्तान होंगे. श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से वो सभी वनडे मैच खेलेंगे.

गिल के अलावा और कौन नहीं खेलेगा आखिरी दो वनडे?

शुभमन गिल के अलावा, केएल राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज चौथा और पांचवां वनडे मुकाबला नहीं खेलेंगे. ये सभी खिलाड़ी शुरुआती तीन वनडे मैच खेलेंगे और फिर टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुट जाएंगे. इन खिलाड़ियों की जगह आखिरी दो मैचों के लिए तिलक वर्मा, आकिब नबी, कुमार कुशाग्र और यश ठाकुर को मौका दिया गया है. विकेटकीपर बल्लेबाज बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को पहली टीम इंडिया में चुना गया है, जो केएल राहुल की जगह शामिल हुए हैं.

क्या टेस्ट सीरीज खेलेंगे पंत?

शुभमन गिल शुरुआती तीन वनडे खेलकर टेस्ट की तैयारी शुरू कर देंगे. बीसीसीआई ने टेस्ट सीरीज के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम में शामिल किया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस के आधार पर तय होगा. उनके साथ ध्रुव जुरेल भी बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज टीम में शामिल किए गए हैं. कुलदीप यादव इस सीरीज में स्पिन विभाग का जिम्मा संभालेंगे.

कब शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड सीरीज?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है. पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 22 अक्टूबर से होगा. पहला मैच 22 को, दूसरा मैच 24 को, तीसरा 27 को, चौथा मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि आखिरी टी20 1 नवंबर को खेला जाएगा. उसके बाद 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 4 नवबंर, दूसरा 7 नवंबर, तीसरा 10 नवंबर, चौथा 13 नवंबर और पांचवां मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा.

वहीं, दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 नवंबर से होगी. वनडे सीरीज के चार दिन बाद पहला टेस्ट 19 नवंबर को खेला जाएगा. इसके अलावा, दूसरा टेस्ट मैच 27 नवंबर को खेला जाएगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 12 मैचों की सीरीज एक महीने से भी ज्यादा दिनों तक खेली जाएगी, जो फैंस के लिए अच्छी बात है और वो पूरी सीरीज का लुत्फ उठाएंगे.

शुरुआती तीन मैचों के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.

चौथे और पांचवें मैच के लिए भारत की वनडे टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.