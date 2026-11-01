13 रन पर नमन धीर ने छोड़ा था शेफर्ट का कैच, इरफान पठान ने बताया हार का कारण; भारत के लिए गिनाईं दो पॉजिटिव बातें

India vs New Zealand T20I Series: पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने नमन धीर को लेकर बात की है और साथ ही इस सीरीज में भारत के लिए दो पॉजिटिव बातें भी बताई हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली गई, जिसे टीम इंडिया ने 3-2 से जीत लिया. बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए नमन धीर को पहली बार मौका दिया था. कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें पहले टी20 की प्लेइंग इलेवन में जगह दी, जिसमें उन्होंने विस्फोटक पारी खेली. उसके बाद उन्होंने पूरी टी20 सीरीज खेली और ऑलराउंड प्रदर्शन किया, लेकिन पांचवें टी20 में उन्होंने टिम शेफर्ट का आसान कैच छोड़ दिया, जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. इस बीच पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने नमन धीर को लेकर बात की है और साथ ही इस सीरीज में भारत के लिए दो पॉजिटिव बातें भी बताई हैं.

पांचवें टी20 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 191 रनों का लक्ष्य दिया था. इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 9 रनों पर पहला विकेट गंवा दिया था. उसके बाद भारतीय टीम के पास दूसरा विकेट लेने का आसान मौका था. नमन धीर ने टिम शेफर्ट का 13 रनों के स्कोर पर कैच छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने 50 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली और टीम को मैच जिताया.

नमन धीर ने छोड़ा आसान कैच

न्यूजीलैंड के पारी चौथे ओवर में टिम शेफर्ट बड़ी शॉर्ट खेलने की कोशिश करते हुए आसान सा कैच दे बैठे थे. दरअसल, अर्शदीप सिंह पारी का चौथा ओवर फेंक रहे थे, जिसकी तीसरी गेंद पर टिम शेफर्ट शॉर्ट खेलते हैं और गेंद नमन धीर की तरफ जाती है, लेकिन नमन धीर कैच छोड़ देते हैं, उस समय शेफर्ट 14 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद शेफर्ट ने 50 गेंदों में 5 छक्के और 11 चौकों की मदद से 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली और टीम को जीत दिलाई.

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने नमन धीर के इस कैच को हार का कारण बताया है. उन्होंने कहा कि नमन धीर कैच लेते हुए थोड़े लापरवाह हो गए थे, जिसकी वजह से कैच छूटा है और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है. इस कैच के छूटने के बाद शेफर्ट ने 80 रन और ज्यादा बना दिया.

इरफान पठान ने बताई भारत के लिए दो पॉजिटिव बातें

पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर इरफान पठान ने भारत और न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर यूट्यूब चैनल पर बात की है, जिसमें उन्होंने भारत के लिए दो बड़ी पॉजिटिव बातें बताई हैं. उन्होंने कहा कि मेरे लिए दो सबसे बड़ी पॉजिटिव बातें नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी है. नमन धीर ने बल्लेबाजी में दमदार प्रदर्शन किया है. मैं चाहूंगा कि नमन धीर को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले और उनकी गेंदबाजी का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को दूसरा पॉजिटिव बताया. उन्होंने कहा कि नीतीश की गेंदबाजी और उन्हें दिया गया वर्कलोड काफी पॉजिटिव रहे. उन्होंने समय पर विकेट भी दिलाए हैं. एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें थोड़ा और निखारने की जरूरत है. उन्हें और ज्यादा मौके मिलने चाहिए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा रहा नमन धीर का प्रदर्शन?

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार इंटरनेशनल मैच खेल रहे नमन धीर ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 5 मैचों में 200 के स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए और वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज भी रहे हैं. हालांकि, नमन धीर ने कुल 8 छक्के और 13 चौके ठोके हैं. नमन धीर का अचानत टीम इंडिया में नाम देखकर फैंस काफी हैरान पड़ गए थे, लेकिन जब उन्होंने नमन की बल्लेबाजी देखी, तो वो उनके फैन गए.

नमन धीर ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग दमदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने अमृतसर सूरमास की कप्तानी करते हुए टीम को खिताब दिलाया. इसके अलावा, उन्होंने 10 पारियों में 72.78 की औसत और 217 से अधिक स्ट्राइक रेट से 655 रन बनाए. नमन धीर ने 64 गेंदों में 16 चौके और 12 छक्कों की मदद से 173 रनों की पारी खेली थी. इतना ही नहीं, नमन धीर ने 173, 117, 95 और 91 रनों की सबसे बड़ी पारियां खेली थी, जिसका इनाम उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज में टीम इंडिया में शामिल करके दिया गया.

नमन धीर ने आईपीएल और शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के अलावा घरेलू क्रिकेट में काफी दमदार प्रदर्शन किया है. फर्स्ट क्लास करियर में उन्होंने 20 मैचों की 30 पारियों में 669 रन बनाए हैं और दो शतक और इतने ही अर्धशतक जड़े हैं. इसके अलावा, लिस्ट ए करियर में 17 मैचों 12 पारियों में 381 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक बनाए हैं. वहीं, टी20 क्रिकेट के 61 मैचों की 55 पारियों में 1222 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशत शामिल हैं. उन्होंने करियर में 37 विकेट भी चटकाए हैं.

कैसा रहा नीतीश कुमार रेड्डी का करियर?

नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत के लिए सभी फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया है. उन्होंने अब तक 10 टेस्ट, 8 वनडे और 14 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने कुल 31 पारियों 729 रन बनाए हैं और साथ ही 25 विकेट भी चटकाए हैं. इसके अलावा, रेड्डी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 64 पारियों में 1485 रन बनाए और 70 विकेट चटकाए हैं. वहीं, लिस्ट ए की 26 पारियों में 688 रन और 24 विकेट लिए हैं. वहीं, टी20 क्रिकेट में रेड्डी ने 52 पारियों में 1173 रन बनाए हैं और साथ ही 33 विकेट भी झटके हैं.

3-2 से खत्म हुई भारत-न्यूजीलैंड सीरीज

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में जीत की हैट्रिक लगाई थी. टीम ने पहला और दूसरा मैच 4-4 विकेट से जीता था, जबकि तीसरा मैच 6 विकेट से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने दमदार वापसी की और लगातार दो मैच जीते, लेकिन मेजबान टीम ने 3-2 से सीरीज गंवा दी. भारत ने न्यूजीलैंड सरजमीं पर लगातार तीसरी सीरीज जीती है.

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