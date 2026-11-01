IND vs NZ: NZ के खिलाफ भारत ने लगाए 142 छक्के, टीम इंडिया ने 3-2 से जीती सीरीज; मैच में बने 9 रिकॉर्ड्स

डीएनए एक्सप्लेनर
India vs New Zealand: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पांचवां टी20 मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है और सीरीज 3-2 से खत्म हो गई है.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज 3-2 से खत्म हो गई है. टीम इंडिया ने लगातार 3 मैच जीतने के बाद दो मुकाबले गंवा दिए. भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच रविवार 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत लिया है. टीम ने 192 रनों के लक्ष्य को 18 ओवरों में चेज कर दिया और सीरीज में दूसरा मुकाबला जीता है. इस मैच में टिम शेफर्ट और ग्लेन फिलिप्स ने ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं.
भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 191 रन बनाए थे. टीम के लिए ईशान किशन ने 32 गेंदों में 61 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली. हालांकि, नमन धीर 33 रन बना सके, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 22 रनों की पारी खेली. वहीं, न्यूजीलैंड ने 18 ओवरों में 195 रन बनाकर मैच जीता. टीम के लिए टिम शेफर्ट ने 50 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली. वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने 38 गेंदों में नाबाद 65 रनों की पारी खेली.
न्यूजीलैंड में लगातार तीसरी सीरीज जीती टीम इंडिया
न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भारत ने आखिरी बार 2018 में तीन मैचों की सीरीज में 1-2 से हार का सामना किया था. उसके बाद से टीम इंडिया ने तीन बार न्यूजीलैंड का दौरा किया और टीम को घर में घुसकर हराया. साल 2019 में टीम इंडिया ने 5-0 से सीरीज जीती थी. उसके बाद टीम इंडिया ने 2022 में 3 मैचों की सीरीज को 1-0 से जीता था. इसमें एक मैच रद्द हुआ था और एक मैच टाई हुआ था. वहीं, अब 2026 में 5 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने 3-2 से जीत लिया है. इस तरह टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड में लगातार तीन सीरीज जीती है.
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ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ बनाए 341 रन
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2026 में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली गई, जिसे टीम इंडिया ने 3-2 से जीत लिया है, लेकिन न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने 5 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा 341 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने 5 मैचों की टी20 सीरीज सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में फिल साल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साल्ट ने 331 रन बनाए थे. इस टी20 सीरीज में ये सबसे ज्यादा रन है. इस सीरीज में फिलिप्स के बाद अभिषेक शर्मा का नाम है, जिन्होंने 197 रन बनाए हैं.
भारत और न्यूजीलैंड सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने 341 रन, अभिषेक शर्मा 197 रन, डेरिल मिशेल 176 रन, नमन धीर 138 रन और बेवॉन जैकब्स ने 136 रन बनाए हैं. इन 5 बल्लेबाजों ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. हालांकि, फिलिप्स ने सीरीज में 20 छक्के भी ठोके हैं और अभिषेक ने 16 सिक्स जड़े हैं.