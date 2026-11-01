IND vs NZ: NZ के खिलाफ भारत ने लगाए 142 छक्के, टीम इंडिया ने 3-2 से जीती सीरीज; मैच में बने 9 रिकॉर्ड्स

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पांचवां टी20 मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है और सीरीज 3-2 से खत्म हो गई है.

ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ बनाए 341 रन (Photo BCCI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज 3-2 से खत्म हो गई है. टीम इंडिया ने लगातार 3 मैच जीतने के बाद दो मुकाबले गंवा दिए. भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच रविवार 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत लिया है. टीम ने 192 रनों के लक्ष्य को 18 ओवरों में चेज कर दिया और सीरीज में दूसरा मुकाबला जीता है. इस मैच में टिम शेफर्ट और ग्लेन फिलिप्स ने ताबड़तोड़ पारियां खेली हैं.

भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 191 रन बनाए थे. टीम के लिए ईशान किशन ने 32 गेंदों में 61 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली. हालांकि, नमन धीर 33 रन बना सके, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 22 रनों की पारी खेली. वहीं, न्यूजीलैंड ने 18 ओवरों में 195 रन बनाकर मैच जीता. टीम के लिए टिम शेफर्ट ने 50 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली. वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने 38 गेंदों में नाबाद 65 रनों की पारी खेली.

न्यूजीलैंड में लगातार तीसरी सीरीज जीती टीम इंडिया

न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भारत ने आखिरी बार 2018 में तीन मैचों की सीरीज में 1-2 से हार का सामना किया था. उसके बाद से टीम इंडिया ने तीन बार न्यूजीलैंड का दौरा किया और टीम को घर में घुसकर हराया. साल 2019 में टीम इंडिया ने 5-0 से सीरीज जीती थी. उसके बाद टीम इंडिया ने 2022 में 3 मैचों की सीरीज को 1-0 से जीता था. इसमें एक मैच रद्द हुआ था और एक मैच टाई हुआ था. वहीं, अब 2026 में 5 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने 3-2 से जीत लिया है. इस तरह टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड में लगातार तीन सीरीज जीती है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड के 5वें मैच में बने 9 रिकॉर्ड

T20I में सबसे तेज 2000 रन बनाने के लिए भारतीय (गेंदों के लिहाज से)

1024 अभिषेक शर्मा

1164 सूर्यकुमार यादव

1345 ईशान किशन

T20I में 1-6 ओवरों के बीच सबसे ज्यादा विकेट (फुल मेंबर टीमें)

65* अर्शदीप सिंह (99 पारियां)

65 टिम साउथी (119)

62 ब्लेसिंग मुज़राबानी (95)

62 रिचर्ड नगारवा (96)

60 शाहीन अफरीदी (99)

द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन

341* ग्लेन फिलिप्स बनाम भारत 2026

331 फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज 2023

316 मोहम्मद रिजवान बनाम इंग्लैंड 2022

297 साहिल चौहान (एस्टोनिया) बनाम साइप्रस 2024

290 मार्क चैपमैन बनाम पाकिस्तान 2023

द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के

132 ऑस्ट्रिया (जर्मनी में) 2026

120 इंग्लैंड (वेस्टइंडीज में) 2023

117 ऑस्ट्रेलिया (वेस्टइंडीज में) 2025

116 न्यूजीलैंड (भारत में) 2026

116 भारत (न्यूजीलैंड में) 2026

एक कैलेंडर साल में किसी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के

142 भारत बनाम न्यूजीलैंड (2026)

117 न्यूजीलैंड बनाम भारत (2026)

111 कंबोडिया बनाम इंडोनेशिया (2025)

T20I में न्यूजीलैंड द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य

201 बनाम जिम्बाब्वे, हैमिल्टन 2012

194 बनाम पाकिस्तान, रावलपिंडी 2023

192 बनाम भारत, हैमिल्टन 2026

183 बनाम श्रीलंका, क्वीन्सटाउन 2023

183 बनाम अफगानिस्तान, चेन्नई 2026

द्विपक्षीय सीरीज में चार बार 50+ स्कोर

मोहम्मद रिजवान बनाम इंग्लैंड 2022

एस रविचंद्रन (जापान) बनाम मंगोलिया 2024

जी फिलिप्स बनाम भारत 2026

भारत के खिलाफ कीवी गेंदबाजों के सर्वश्रेष्ठ T20I आंकड़े

4/11 मिचेल सैंटनर, नागपुर 2016

4/19 एडम मिल्ने, हैमिल्टन 2026

4/20 डेनियल विटोरी, जोहानसबर्ग 2007

4/21 मिचेल सैंटनर, क्राइस्टचर्च 2026

न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा T20I मैच खेलने वाले खिलाड़ी

143 मिचेल सैंटनर

142 ईश सोढ़ी

126 टिम साउथी

122 मार्टिन गुप्टिल

109 डेरिल मिशेल

ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ बनाए 341 रन

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2026 में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली गई, जिसे टीम इंडिया ने 3-2 से जीत लिया है, लेकिन न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने 5 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा 341 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने 5 मैचों की टी20 सीरीज सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में फिल साल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साल्ट ने 331 रन बनाए थे. इस टी20 सीरीज में ये सबसे ज्यादा रन है. इस सीरीज में फिलिप्स के बाद अभिषेक शर्मा का नाम है, जिन्होंने 197 रन बनाए हैं.

भारत और न्यूजीलैंड सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने 341 रन, अभिषेक शर्मा 197 रन, डेरिल मिशेल 176 रन, नमन धीर 138 रन और बेवॉन जैकब्स ने 136 रन बनाए हैं. इन 5 बल्लेबाजों ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. हालांकि, फिलिप्स ने सीरीज में 20 छक्के भी ठोके हैं और अभिषेक ने 16 सिक्स जड़े हैं.