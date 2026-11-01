1345 गेंदों में बनाए 2000 रन, T20I में ईशान किशन ने बनाया रिकॉर्ड, विराट-रोहिट की लिस्ट में हुए शामिल

Fastest 2000 Runs in T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन ने 62 रनों की तूफानी पारी खेली है और इसके साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिए हैं.

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए भले ही न्यूजीलैंड सीरीज कुछ खास नहीं रही है, लेकिन साल 2026 में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं और तोड़े हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन ने तीन मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने पांचवें वनडे में ताबड़तोड़ बैटिंग की. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें टी20 में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत दर्ज की है और ये सीरीज टीम इंडिया ने 3-2 से जीत ली है. इस मैच में टीम इंडिया ने 191 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसे कीवी टीम ने 18 ओवरों में चेज कर दिया है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टी20 में टीम इंडिया ने 191 रन बोर्ड पर लगाए थे. इस दौरान ईशान किशन ने 32 गेंदों में 62 रन और श्रेयस अय्यर ने 23 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन कीवी गेंदबाज एडम मिल्ने घातक गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए. इसके जवाब में कीवी बल्लेबाजों ने 18 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. टीम के लिए टिम शेफर्ट ने 50 गेंदों में 93 रन और ग्लेन फिलिप्स ने 38 गेंदों में नाबाद 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

ईशान किशन ने T20I में पूरे किए 2000 रन

ईशान किशन के लिए साल 2026 काफी शानदार रहा है. उन्होंने इस साल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन भी पूरे कर लिए हैं. किशन ने 69 टी20 पारियों में अब तक 2016 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 14 अर्धशतक ठोके हैं. इस दौरान उनका 31.01 की औसत और 149.22 के स्ट्राइक रेट से रन ठोके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रनों का है.

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक सिर्फ 7 बल्लेबाजों ने 2000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बनाए हैं. रोहित ने 4231 रन और विराट ने 42188 रन बनाए ठोके हैं. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा अब तक कोई 4000 से ज्यादा रन नहीं बना सका है. वहीं, सूर्याकुमार यादव ने 3272 रन जड़े हैं. भारत के लिए अब तक सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं.

वहीं, हार्दिक पांड्या ने 2288 रन बनाए हैं और चौथे स्थान पर हैं. अभिषेक शर्मा ने 2268 रन बना लिए हैं और वो केएल राहुल को पछाड़कर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं, केएल राहूल ने 2265 रन बनाए है, जबिक अब ईशान किशन ने भी 2016 रन बना लिया है और वो लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं.

सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने किशन

ईशान किशन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 2000 रन पूरे करने के मामले में ईशान किशन तीसरे भारतीय बन गए हैं. किशन ने 1345 गेंदों में 2000 रन पूरे किए हैं. टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज 2000 रन अभिषेक शर्मा ने पूरे किए हैं, जिन्होंने सिर्फ 1024 गेंदों में ये कारनामा कर दिया था. इसके अलावा, सूर्यकुमार यादव ने 1164 गेंदों में 2000 रन बना डाले थे.

2026 में बनाए सबसे ज्यादा T20I रन

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2026 पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा है. क्योंकि साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप-6 में 5 भारतीयों का नाम है. ईशान किशन ने 2026 में 37 पारियों में 1220 रन ठोके हैं, जिसमें 1 शतक और 8 अर्धशतक शामिल है. उनका स्ट्राइक रेट 170 से भी ज्यादा का रहा है. किशन के बाद अभिषेक शर्मा का नाम है, जिन्होंने 39 पारियों में 1153 रन बनाए हैं. उसके बाद ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह का नाम है, जिन्होंने 24 पारियों में 895 रन बनाए हैं.

हालांकि, अगर फुल मेंबर टीमों के हिसाब से 2026 में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में टॉप-5 में भारतीयों बल्लेबाजों का नाम है. ईशान किशन (1220 रन), अभिषेक शर्मा (1153 रन), संजू सैमसन (810 रन), तिलक वर्मा (757 रन) और श्रेयस अय्यर (716) का नाम शामिल हैं. इन बल्लेबाजों ने इस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं.

न्यूजीलैंड 2026 सीरीज में कैसा रहा किशन का प्रदर्शन?

भारतीय टीम ने अक्टूबर 2026 में पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा किया, जहां टी20 के बाद वनडे और टेस्ट सीरीज भी खेली जाएंगी. ऐसे में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए टी20 सीरीज को 3-2 से जीत लिया है, लेकिन ईशान किशन इस सीरीज में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. हालांकि, किशन चोट के कारण दूसरे और तीसरे टी20 से बाहर हो गए थे. उन्होंने पहला, चौथा और पांचवां टी20 मुकाबला खेला है.

ईशान किशन ने पहले मैच में 1 रन बनाया था, जिसके बाद वो चौथे टी20 में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, लेकिन फिर पांचवें टी20 में उन्होंने 32 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस तरह उन्होंने इस सीरीज में तीन मैचों में सिर्फ 62 रन बनाए हैं और एक अर्धशतक ठोका है. इस साल के प्रदर्शन को देखते हुए किशन के लिए ये सीरीज अच्छी नहीं रही.

भारत ने 3-2 से जीती सीरीज

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में जीत की हैट्रिक लगाई थी. टीम ने पहला और दूसरा मैच 4-4 विकेट से जीता था, जबकि तीसरा मैच 6 विकेट से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने दमदार वापसी की और लगातार दो मैच जीते, लेकिन लगातार तीन हार के साथ पहले ही मेजबान टीम ने सीरीज गंवा दी थी, लेकिन टीम ने क्लीन स्वीप बचा ली और आखिरी मैचों में दमदार कमबैक किया.

न्यूजीलैंड ने चौथा मैच 87 रनों से जीता था, जबकि पांचवां मैच 7 विकेट से जीता है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-2 से सीरीज जीत ली है. ऐसे में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भारत ने लगातार तीसरी सीरीज जीती है. इससे पहले 2019 और 2022 में ये कारनामा किया था. साल 2019 में भारत ने 5-0 से क्लीन स्वीप किया था, जबकि 2022 में 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से सीरीज जीती थी, क्योंकि सीरीज का एक मैच बारिश की चपेट में आ गया था और एक मैच टाई रहा था, जिसका सुपर ओवर भी भारत ने जीता था.