IND vs NZ: 27 साल पहले ड्रॉ हुई थी भारत-न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज, जानें कब-कब टाई रही सीरीज

India vs New Zealand 5th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे से खेला जाना है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 15 नवंबर को खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से बढ़त बनाए हुए और अब आखिरी वनडे दोनों टीमों के लिए करो या मरो मुकाबला होगा, क्योंकि टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए हर हाल में मुकाबला जीतना ही होगा, जबकि मेजबान टीम सीरीज ड्रॉ करवाना चाहेगी. चौथे वनडे में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हुए थे और सिर्फ 89 रनों पर ही टीम ऑलआउट हो गई थी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे में कीवी बल्लेबाजों ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 333 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया सिर्फ 26.4 ओवरों में 89 रन पर सिमट गई और 244 रनों से मुकाबला गंवा दिया. विराट कोहली-रोहित शर्मा से लेकर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन तक सभी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे. ऐसे में अब टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए पांचवां मैच जीतना होगा और कीवी टीम को सीरीज बचाने के लिए मैच जीतना ही होगा. ऐसे में ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है.

घर पर हार का बदला ले पाएगी टीम इंडिया?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पिछली बार 2026 में ही तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी. न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर पर 2-1 से हरा दिया था, जो टीम इंडिया के लिए शर्मनाक रहा. ऐसे में अब टीम इंडिया के पास घर पर हार का बदला लेना का मौका है. अगर न्यूजीलैंड को उसके घर पर वनडे सीरीज हरा देती है तो टीम इंडिया घर पर हार का बदला ले लेगी.

तीन मैचों की सीरीज में पहला वनडे भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीता था, जिसमें टीम इंडिया ने 301 रनों का टारगेट 49 ओवरों में चेज कर दिया था, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने दमदार वापसी की और भारत को लगातार दो वनडे हरा दिए और सीरीज जीत ली. दूसरे वनडे में कीवी टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की, जबकि आखिरी यानी तीसरे वनडे में 41 रनों से जीत दर्ज की थी.

कब-कब ड्रॉ हुई भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे इतिहास में साल 1975 से सीरीज खेली जा रही है. तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच 18 बार वनडे सीरीज खेली गई है और 19वीं बार सीरीज खेली जा रही है. हालांकि, इस दौरान सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है, जब दोनों के बीच खेली गई वनडे सीरीज ड्रॉ रही है. साल 1993-94 में खेली गई 4 मैचों की वनडे सीरीज 2-2 से ड्रॉ हुई थी. उसके बाद साल 1988-99 में खेली गई 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी. इस सीरीज का तीसरा मुकाबला बेनतीजा रहा था और फिर दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीते थे.

इस बार भी ड्रॉ हो सकती है सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें टीम इंडिया ने 2-1 से बढ़त बनाई हुई है. सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसके चलते अब सीरीज ड्रॉ भी हो सकती है. क्योंकि न्यूजीलैंड ने चौथा मुकाबला जीतकर सीरीज को 1-2 कर लिया है और अगर मेजबान टीम आखिरी वनडे जीत जाती है, तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन टीम इंडिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी और पांचवां वनडे जीतकर सीरीज को 3-1 से जीतना चाहेगी. दोनों टीमों के लिए जीत बिल्कुल आसान नहीं होगा.

वनडे में कैसा है माउंट माउंगानुई का रिकॉर्ड?

न्यूजीलैंड के माउंट माउंगानुई के बे ओवल में पहली बार 28 जनवरी 2014 को वनडे मैच खेला गया था. कनाडा और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए इस मैच में नीदरलैंड्स ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. इस मैदान पर अब तक 14 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 7 मैचों में रनों का पीछा करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है, जबकि 7 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है.

न्यूजीलैंड की टीम ने माउंट माउंगानुई में अब तक 13 वनडे खेले हैं, जिसमें टीम को 8 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मैच हारी है. कीवी टीम ने इस मैदान पर पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला है, जिसमें टीम ने शानदार जीत दर्ज की है.

कैसा है टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 126 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 65 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड 53 मैच जीती है. दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले बेनतीजे रहे हैं और एक मैच टाई रहा है. वनडे में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन पिछले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रनों से करारी शिकस्त दी थी और भारत को सिर्फ 89 रनों पर सिमटा दिया था.

आखिरी दो वनडे के लिए भारत-न्यूजीलैंड की टीमें

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान और विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.



मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम शेफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग.