IND vs NZ Highlights: 20 ओवर 67 रन और 4 विकेट, अर्शदीप-आकिब का कहर, भारत ने जीता आखिरी वनडे; मैच में बने ढेरों रिकॉर्ड्स

IND vs NZ 5th ODI Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार 15 नवंबर को माउंट मौनगानुई में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 22 रनों से जीत लिया है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार 15 नवंबर को माउंट मौनगानुई में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 22 रनों से जीत लिया है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज जीत ली है और न्यूजीलैंड का 7 साल से चला आ रहा सीरीज न हारने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और साथ ही श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान पहला वनडे मैच जीत लिया है. आखिरी मैच में भारतीय बल्लेबाजों बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे और टीम 209 रनों पर ही ऑलआउट हो गई थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दमदार कमबैक किया और कीवी टीम को सिर्फ 187 रन बनाने दिए.

भारतीय टीम पहले खेलते हुए 42.1 ओवरों में 209 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी. टीम के लिए अक्षर पटेल मे 46 रन और ईशान किशन ने भी 46 रनों की पारी खेली. इसके अलावा, नमन धीर ने 22 रन, सिराज 14 और अर्शदीप सिंह ने भी 14 रन बनाए. वहीं कीवी गेंदबाज जैकब डफी और मिचेल सैंटनर ने 3-3 विकेट लिया. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48.1 ओवरों में 187 रनों पर सिमट गई. टीम के लिए डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 31 रन, मिचेल सैंटनर 24 रन, निक केली ने 24 रन और विल यंग ने 22 रन बनाए. भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, जबकि सिराज और अक्षर ने 2-2 विकेट चटकाया है.

मैच में बने ढेरों रिकॉर्ड्स

घर पर लगातार सबसे ज्यादा द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत

17- साउथ अफ्रीका (2002-2009)

11- न्यूजीलैंड (2019-2025)

9- इंग्लैंड (2016-2020)

9- वेस्टइंडीज (1981-1990)

8- साउथ अफ्रीका (2013-2017)

8- न्यूजीलैंड (2015-2017)

8- श्रीलंका (2023-2025)

2015 से वनडे मैचों में 225 से कम के स्कोर का बचाव करने वाले भारत के मुकाबले

209 रन पर ऑलआउट बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2026

213 रन पर ऑलआउट बनाम श्रीलंका, कोलंबो (RPS), एशिया कप 2023

224/8 बनाम अफगानिस्तान, साउथेम्प्टन, वर्ल्ड कप 2019

वनडे सीरीज में कोहली के सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट होने के सबसे ज्यादा मामले

3- विश्व कप 2011

3- पाकिस्तान का भारत दौरा, 2012/13

3- ऑस्ट्रेलिया में कार्लटन मिड वनडे ट्राई-सीरीज, 2014/15

3- भारत का न्यूजीलैंड दौरा, 2026

वनडे में भारत के नंबर 11 बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा छक्के

2- वेंकटेश प्रसाद बनाम पाकिस्तान, टोरंटो, 1996

2- मोहम्मद शमी बनाम श्रीलंका, फतुल्लाह, 2014

2- अर्शदीप सिंह बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2026

वनडे में भारत के नंबर 11 बल्लेबाज द्वारा पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले गेंदबाज

वेंकटेश प्रसाद- इयान हार्वे (ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ, नैरोबी, CT 2000 क्वार्टर फाइनल

जसप्रीत बुमराह- पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ, मोहाली, 2019

अर्शदीप सिंह- जैकब डफी (न्यूजीलैंड) के खिलाफ, माउंट माउंगानुई, 2026

अर्शदीप और आकिब ने मचाया धमाल

210 रनों का छोटा टारगेट डिफेंड करने उतरे भारतीय गेंदबाजों ने दमदार और घातक गेंदबाजी की और विपक्षी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है. पांचवें वनडे में अर्शदीप सिंह ने 10 ओवरों में सिर्फ 30 रन खर्च किए और 3 विकेट चटकाए, जबकि आकिब नबी ने 10 ओवरों में 37 रन खर्च किए और 1 विकेट लिया. दोनों गेंदबाजों ने 20 ओवरों में सिर्फ 67 रन लुटाए और 4 विकेट भी चटकाए, जो भारत की जीत में काफी अहम साबित हुए.

210 रनों का लक्ष्य काफी छोटा नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इस छोटे लक्ष्य को भी पूरा नहीं होने दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड का एक रिकॉर्ड भी टूट गया है. दरअसल, कीवी टीम साल 2019 से घर पर खेलते हुए एक भी सीरीज नहीं हारी थी. इस दौरान टीम ने 11 सीरीज खेली और सभी सीरीज में जीत दर्ज की, लेकिन अब भारत ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पांच मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने 3-1 से जीत लिया है.

मैच के बाद क्या बोले दोनों कप्तान?

जीत के बाद श्रेयस अय्यर से पूछा गया, न्यूजीलैंड में T20I और ODI सीरीज जीतना और बदलते मौसम और खेल की परिस्थितियों का सामना करना कैसा रहा? अय्यर ने कहा, "बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहां खेली गई T20 और ODI दोनों सीरीज में हमें अलग-अलग तरह की परिस्थितियां मिलीं. मौसम लगातार बदलता रहा. कई चुनौतियों का सामना करके जीत हासिल करना, मेरे हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि है और आज भले ही हम बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए. फिर भी हमें पूरा भरोसा था कि हम किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. मुझे खुशी है कि टीम के हर खिलाड़ी की सोच एक जैसी थी और हम अपनी योजना को सही ढंग से लागू कर पाए."

हार के बाद मिचेल सैंटनर से पूछा गया, "बल्लेबाजी में मुश्किलें, लय न बना पाना और भारत की गेंदबाजी और फील्ड प्लेसमेंट का असर था? इसपर जवाब देते हुए सैंटनर ने कहा, मुझे लगता है कि पिच का बर्ताव थोड़ा अलग-अलग तरह का था और मुझे लगा कि उन्होंने हमें काफी अच्छे से दबाव में रखा. साथ ही उन्होंने बाउंस का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया."

अर्शदीप सिंह ने पांचवें वनडे में 10 ओवरों में 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए और साथ ही अर्शदीप ने 14 रन भी बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड भी मिला. इस दौरान उन्होंने कहा, "मुझे बैटिंग बहुत पसंद है. भले ही मैं 11वें नंबर पर बैटिंग करूं. मुझे मजा आता है. मैं हमेशा अपने लिए जगह बनाने और जोरदार शॉट मारने की कोशिश करता हूं. लेकिन मेरी टीम के कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गेंद से डर लगता है. पर मैं पीछे नहीं हटता और मैं जगह बनाता हूं."