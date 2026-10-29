IND vs NZ: ऑकलैंड में सभी मैच जीता भारत, इस मैदान पर बना है 245 रन का स्कोर; जानें पिच से रिकॉर्ड तक पूरी डिटेल्स

IND vs NZ 4th T20 Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा मुकाबला शुक्रवार 30 अक्टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा मुकाबला शुक्रवार 30 अक्टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने पहले ही सीरीज पर 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है, लेकिन अब न्यूजीलैंड को इज्जत बचाने के लिए चौथा मैच जीतना होगी, जबकि भारतीय टीम कीवी को उसके घर पर क्लीन स्वीप करना चाहेगी. ऑकलैंड में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड काफी छोटा है और दोनों टीमों के खिलाड़ी काफी तगड़ी फॉर्म में हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे. वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया था और अब ये जोड़ी चौथे टी20 में भी वैसा प्रदर्शन कर सकती है. दोनों ओपनिंग ने सिर्फ 30 गेंदों में 100 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. वहीं, 199 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 80 गेंदों में चेज कर दिया था. अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में 113 रनों की पारी खेली थी, जबकि वैभव ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए थे.

ऑकलैंड की पिच रिपोर्ट

ऑकलैंड के ईडन पार्क की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस स्टेडियम की बाउंड्री भी काफी छोटी हैं, जिससे चौके-छक्के लगाना भी आसान हो जाता है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाज को मदद मिलती है, लेकिन अगर बल्लेबाज क्रीज पर पैर जमा ले, तो वो आसानी से बड़ी पारी खेल सकता है. स्पिनर्स के लिए इस मैदान पर ज्यादा कुछ खास नहीं है. इस मैदान पर पहली पारी का औसतन स्कोर 167 रनों का है.

इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 245 रनों का है, जो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 में बनाया था. न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 243 रन बना दिए थे. टीम के लिए मार्टिन गप्टिल ने 105 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा, कॉलिन मुनरो ने 76 रन बनाए थे. इस जवाब में डेविड वॉर्नर ने 59 रन, शॉर्ट ने 76 रन, मैक्सवेल 31 और फिंच ने 36 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 18.5 ओवरों में 245 रन बना दिए थे. इस मैदान पर बड़े से बड़ा टारगेट भी चेज हुआ है और अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 में कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकते हैं.

इस मैदान पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

भारतीय टीम ने साल 2019 में पहली बार ऑकलैंड के मैदान पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. इस मैच में न्यूजीलैंड ने 158 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 18.5 ओवरों में टारगेट पूरा कर दिया था और 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. फिर साल 2020 में दूसरी बार इस मैदान पर टीम इंडिया ने मुकाबला खेला था, जिसमें में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 203 रन बनाए थे और भारत को 204 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन टीम इंडिया ने 19 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया था और 6 विकेट से जीत हासिल की थी.

साल 2020 में तीसरी बार इस मैदान पर टीम इंडिया ने मैच खेला था, न्यूजीलैंड ने सिर्फ 132 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 17.3 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया था और 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. हालांकि, टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक 3 मैच खेले हैं और ये सभी मैच टीम ने जीते हैं. खास बात ये है कि टीम इंडिया ने तीनों मैच चेज करते हुए जीते हैं.

कैसा है ईडन पार्क के टी20 रिकॉर्ड?

ऑकलैंड के ईडन गार्डन में अब तक 33 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 16 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है, जबकि 12 बार रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. वहीं, 4 मैच टाई रहे हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है. हालांकि, न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर 12 मुकाबलों में जीत हासिल की है, लेकिन टीम इंडिया के सामने कीवी टीम का रिकॉर्ड काफी खराब है, क्योंकि इस होम ग्राउंड पर भारत के सामने न्यूजीलैंड एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 22 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ 11 मैच जीती है और एक मैच टाई रहा है, लेकिन पिछले 5 मैचों में टीम इंडिया ने सभी मैच जीते हैं और एकतरफा दबदबा बनाया हुआ है. टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी है.

चौथे टी20 के लिए बिक गए सभी टिकट

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 मैच से पहले ही सभी टिकट बिक गए हैं. तीसरा टी20 मैच काफी हाई-वोल्टेज मुकाबला हुआ था और ऑकलैंड में भी ऐसा होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से सभी 40 हजार टिकट की बिक्री पहले ही हो गई है. ऐसे में अब ईडन पार्क पूरी तरह से दर्शकों से भरा रहेगा.

कैसा रहेगा ऑकलैंड का मौसम?

एक्यूवेदर के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिस दिन बारिश की संभावना केवल 25 प्रतिशत है. वही, तापमान 19 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है. हालांकि, फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि मैच के दौरान बारिश खलल डाल सकती है, जिससे फैंस का मजा किरकिरा हो सकता है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, इशान किशन, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र और मयंक यादव.

न्यूजीलैंड- टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन और डेवोन कॉनवे.