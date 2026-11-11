न्यूजीलैंड सीरीज नहीं जीत पाएगी टीम इंडिया? अय्यर की कप्तानी के आंकड़े दे रहे गवाही; जानें कैसा रहा रिकॉर्ड

Shreyas Iyer Captaincy Records: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देंगे. दरअसल, वो वनडे में भारत के लिए कप्तानी करने वाले 29वें खिलाड़ी बन जाएंगे.

भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे और पांचवें वनडे में बतौर कप्तान डेब्यू करने वाले हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मैचों के बाद शुभमन गिल टीम से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने चौथे और पांचवें वनडे में अय्यर को कप्तानी का जिम्मा दिया है. हाल ही में श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के नए टी20 कप्तान नियुक्त किए गए थे और अब उन्हें वनडे टीम की भी कमान मिल गई है. ऐसे में अब बतौर कप्तान उनका ये पहला मैच होगा और बतौर कप्तान अय्यर के पहले मैच का रिकॉर्ड निराश करने वाला है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेला जाना है. इससे पहले टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है और एक मैच जीतते ही सीरीज भी जीत लेगी. हालांकि, तीसरा मुकाबला बारिश की चपेट में आ गया था और मैच के लिए टॉस हो गया था, लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही बारिश आ गई और मैच रद्द करना पड़ा था. टीम इंडिया ने शुरुआती दोनों वनडे जीते थे.

चौथा-पांचवां वनडे क्यों नहीं खेलेंगे शुभमन गिल

भारतीय वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल शुरुआती तीन वनडे के बाद टीम से बाहर है. बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड दौरे से पहले ही वनडे सीरीज के लिए दो टीमों का ऐलान किया था. शुभमन गिल, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज जैसे खिलाड़ियों को आखिरी दो वनडे से बाहर रखा गया था. क्योंकि टीम इंडिया को वनडे के बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए ये सीरीज जीतना काफी जरूरी है.

WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को बचे हुए 7 टेस्ट में कम से कम 6 मुकाबले जीतने ही होंगे. न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया से टीम को 5 टेस्ट खेलने हैं. इसी वजह से शुभमन गिल और केएल राहुल टेस्ट पर फोकस करेंगे और तभी दोनों दिग्गज आखिरी दो वनडे नहीं खेल रहे हैं.

बतौर कप्तान डेब्यू करेंगे श्रेयस अय्यर

टी20 टीम के बाद श्रेयस अय्यर अब वनडे क्रिकेट में भी कप्तान बनने जा रहे हैं. वो पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मैच में बतौर कप्तान डेब्यू करेंगे. अय्यर कप्तान होंगे और ईशान किशन को उपकप्तानी का जिम्मा मिला है. ऐसे में श्रेयस अय्यर को प्लेइंग इलेवन में तीन बड़े बदलाव करने होंगे. गिल, राहुल और गेंदबाजी में अंशुल कंबोज की रिप्लेसमेंट देखना होगा.

हालांकि, ईशान किशन का दोनों वनडे खेलना तय है, क्योंकि वो टीम के उपकप्तान होंगे. ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ और नमन धीर को मौका मिल सकता है, जबकि गेंदबाजी में मोहम्मज सिराज की वापसी हो सकती है.

भारत के 29वें वनडे कप्तान बनेंगे अय्यर

श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान एक खास रिकॉर्ड भी दर्ज करने वाले हैं. दरअसल, वो मैदान पर उतरते ही वनडे क्रिकेट में भारत के 29वें कप्तान बन जाएंगे और एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे. शुभमन गिल 28वें भारतीय कप्तान थे, जबकि अब अय्यर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा.

भारत के लिए अजीत वाडेकर, श्रीनिवास वेंकटराघवन, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ, कपिल देव, सैयद किरमानी, मोहिंदर अमरनाथ, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, कृष्णमाचारी श्रीकांत, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, अजय जडेजा, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, एमएस धोनी, सुरेश रैना, गौतम गंभीर, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल कप्तानी कर चुके हैं और अब अय्यर की बारी है.

कैसा रहा श्रेयस अय्यर का कप्तानी रिकॉर्ड?

जून 2026 में बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को टी20 टीम का कप्तान बनाया था. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद बोर्ड ने कप्तानी का जिम्मा अय्यर को सौंपा था. आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में पहली बार अय्यर बतौर कप्तान खेले थे. इस सीरीज में टीम इंडिया ने निराशजनक प्रदर्शन किया और पहली बार आयरलैंड के हाथों 2-0 से सीरीज गंवा दी.

आयरलैंड सीरीज के बाद अय्यर की काफी आलोचनाए हुई थी. उसके बाद इंग्लैंड सीरीज खेली, जिसमें टीम को 0-4 से हार का सामना करना पड़ा और एक मैच बारिश में धुल गया था. लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड लगातार टी20 सीरीज जीती. इस दौरान उन्होंने जापान के खिलाफ इकलौता मैच और एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीता था.

भारतीय टीम के लिए बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहली मैच हारा था, यहां तक सीरीज भी गंवाई थी. भले ही टीम इंडिया न्यूजीलैंड वनडे सीरीज नहीं हार सकती है, क्योंकि टीम ने पहले ही दो मैच जीत लिए हैं और एक मैच रद्द हो गया है. अगर कीवी टीम दोनों मैच जीत भी जाती है, तो सीरीज 2-2 से ड्रा होगी. ब्लू जर्सी में बतौर कप्तान अय्यर का पहले मैच का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान और विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.



न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम शेफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग.