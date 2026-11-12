IND v NZ: कोहली, ईशान या गायकवाड़? कौन करेगा रोहित के साथ ओपनिंग, ODI सीरीज के बाकी मैच क्यों नहीं खेलेंगे गिल

IND vs NZ 4th ODI: चौथे वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज वनडे टीम से बाहर हो गए हैं.

शुभमन गिल की जगह अब वनडे सीरीज के बाकी मैचों में श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे (Image- BCCI)

IND vs NZ 4th ODI Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा. भारतीय टीम पहले दो मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. तीसरा मैच बारिश के कारण ड्रा हो गया था.

चौथे मैच से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? क्या विराट कोहली ओपनिंग करते नजर आएंगे या फिर ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक को मौका मिलेगा? पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस सवाल का जवाब देते हुए प्लेइंग इलेवन प्रीडिक्ट की है.

शुभमन गिल क्यों हुए वनडे सीरीज से बाहर?

शुभमन गिल आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वनडे टीम से अलग हो गए हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होनी है. गिल के अलावा केएल राहुल और अंशुल कंबोज भी टेस्ट की तैयारी के लिए वेलिंग्टन पहुंच चुके हैं. ऐसे में चौथे वनडे में भारतीय टीम को कम से कम तीन बदलाव करने होंगे. गिल की जगह तिलक वर्मा, राहुल की जगह कुमार कुशाग्र और कंबोज की जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है.

ईशान किशन कर सकते हैं ओपनिंग?

पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर चौथे वनडे के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन पर बात की. उनका मानना है कि रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन को पारी की शुरुआत करनी चाहिए. इससे टीम को बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा.

Training mode: 🔛 in Mount Maunganui 📍 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/Bb4QKhy1rG — BCCI (@BCCI) November 12, 2026

आकाश ने कहा कि टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल ईशान को ओपनिंग में खिलाने या मिडिल ऑर्डर में उतारने का होगा. उनकी राय में ईशान को ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वह इस रोल में पहले भी भारत के लिए खेल चुके हैं और वनडे में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं.

क्या विराट कर सकते हैं ओपन, कैसा रहा है रिकॉर्ड?

ओपनिंग को लेकर विराट कोहली के नाम की भी चर्चा हो रही है. विराट कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था. इसी सीरीज में उन्होंने ओपनर के तौर पर भी बल्लेबाजी की थी. पहले मैच में उन्होंने 22 गेंदों पर 12 रन बनाए. सीरीज के चौथे मुकाबले में कोहली ने ओपनिंग करते हुए 54 रन की पारी खेली, जो ओपनर के तौर पर उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.

विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में कुल 7 बार ओपनिंग की है. इस दौरान उन्होंने 166 रन बनाए, उनका औसत 23.71 और स्ट्राइक रेट 65.09 रहा. उनके नाम एक अर्धशतक, 22 चौके हैं और वह कभी शून्य पर आउट नहीं हुए.

ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में?

आकाश चोपड़ा ने ऋतुराज गायकवाड़ को मिडिल ऑर्डर में ही खिलाने की सलाह दी. आकाश के मुताबिक, जब पिछले मौकों पर ऋतुराज को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कराई गई है तो अब भी उन्हें उसी भूमिका में मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऋतुराज ने शतक भी लगाया है, लेकिन उन्हें लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं. चौथा वनडे उनके लिए खुद को साबित करने का अच्छा अवसर हो सकता है.

Welcoming in Brett Randell for his maiden BLACKCAPS call-up 👏 Full squad update HERE - https://t.co/zSPRjIcVK0 📸 @PhotosportNZ https://t.co/4GXR9dzCRb — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 11, 2026

कोहली और अय्यर के बाद आएंगे गायकवाड़

आकाश चोपड़ा की चुनी हुई प्लेइंग इलेवन में रोहित और ईशान ओपनिंग करेंगे. इसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे. छठे नंबर पर नमन धीर और सातवें नंबर पर अक्षर पटेल को जगह दी गई है.

तिलक वर्मा को भी टीम में शामिल करने की चर्चा है. वह भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान हैं और न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 मुकाबले भी खेल चुके हैं. ऐसे में ऋतुराज और तिलक के बीच प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने की टक्कर देखने को मिल सकती है.

आकाश की टीम में इस गेंदबाज को भी मिली खास जगह

आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम में औकिब नबी को आठवें नंबर पर रखा है. उन्होंने कहा कि औकिब को सभी मैचों में मौका देना चाहिए और वह आठवें नंबर पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं. उनके बाद गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह को जगह दी गई है.

आकाश ने गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव में से किसी एक को चुनने की बात कही. उनका मानना है कि माउंट माउंगानुई का मैदान थोड़ा बड़ा है, इसलिए यहां कुलदीप यादव को खिलाने पर विचार किया जा सकता है. अगर पिच और हालात तेज गेंदबाजों के अनुकूल रहते हैं तो सिराज को मौका मिल सकता है.

क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन?

आकाश चोपड़ा की संभावित टीम में रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर, अक्षर पटेल, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव या मोहम्मद सिराज शामिल हैं.

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