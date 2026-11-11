माउंट माउंगानुई में आखिरी बार 5 विकेट से हारा भारत, कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड; जानें पिच से वेदर तक पूरी डिटेल्स

India vs New Zealand Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड का चौथा वनडे शुक्रवार 13 नवंबर, 2026 को माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा. लगातार तीन वनडे मैचों में बारिश के बाद फैंस को चौथे मैच में भी डर सता रहा है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच वनडे मैचों के शुरुआती 3 मैच में बारिश प्रभावित हुए हैं, यहां तक तीसरा वनडे बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि पहले और दूसरे मैच में ओवर्स की कटौती हुई थी. ऐसे में अब भारत और न्यूजीलैंड का चौथा वनडे शुक्रवार 13 नवंबर, 2026 को माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा. लगातार तीन वनडे मैचों में बारिश के बाद फैंस को चौथे मैच में भी डर सता रहा है. टीम इंडिया इस मैदान पर पहले भी वनडे खेल चुकी है और आखिरी बार टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 से खेला जाएगा. माउंट माउंगानुई में टीम इंडिया ने पहले भी वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम का मिला-जुला रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस बार टीम इंडिया रिकॉर्ड और बेहतर करना चाहेगी. पांच मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 से बढ़त बनाई हुई, जबकि एक मैच बारिश की नजह से रद्द हो गया था. ऐसे में सीरीज बचाने के लिए मेजबान न्यूजीलैंड को हर हाल में चौथा वनडे जीतना होगा.

माउंट माउंगानुई की पिच रिपोर्ट

न्यूजीलैंड के माउंट माउंगानुई बे ओवल की पिच रिपोर्ट आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मानी जाती है. इस पिच पर गति और उछाल मिलता है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है. इस मैदान की बाउंड्री भी काफी छोटी है और आउटफील्ड भी काफी तेज है, जिससे बल्लेबाजों को मदद मिलती है. खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जबकि बीच के ओवरों में स्पिनर्स मदद मिल सकती है.

मैच के दौरान कैसा रहेगा माउंट माउंगानुई का मौसम?

AccuWeather के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे के दौरान माउंट माउंगानुई में बारिश की संभावना काफी कम है. शुक्रवार की सुबह सिर्फ 10 प्रतिशत बारिश की संभावना है, जबकि पूरे दिन धूप खिली रहने की उम्मीद है. इस दौरान 19 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकी है. वहीं, तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से गिरककर 14 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है.

माउंट माउंगानुई में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के माउंट माउंगानुई में अब तक तीन मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम ने 2 मैच जीते हैं और 1 मैच हारा है. टीम इंडिया ने पहली बार साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैदान पर मैच खेला था,जिसमें टीम ने 90 रनों से जीत दर्ज की थी. उसके बाद 28 जनवरी 2019 में ही टीम इंडिया ने कीवी टीम को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. भारत ने लगातार दो मुकाबलों में जीत हासिल की थी.

भारत ने इस मैदान पर आखिरी बार साल फरवरी 2020 में वनडे खेला था, जिसमें टीम इंडिया को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. पिछले 6 सालों से टीम इंडिया ने इस मैदान पर मुकाबला नहीं खेला है. इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं, जिन्होंने 2 पारियों में 149 रन बनाए और दो अर्धशतक ठोके हैं. उसके बाद विराट कोहली ने 3 पारियों में 112 रन और केएल राहुल ने भी 112 रन ही बनाए हैं.

कैसा है माउंट माउंगानुई में वनडे रिकॉर्ड?

न्यूजीलैंड के माउंट माउंगानुई के बे ओवल में पहली बार 28 जनवरी 2014 को वनडे मैच खेला गया था. कनाडा और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए इस मैच में नीदरलैंड्स ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. इस मैदान पर अब तक 13 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 7 मैचों में रनों का पीछा करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है, जबकि 6 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है.

न्यूजीलैंड की टीम ने माउंट माउंगानुई में अब तक 12 वनडे खेले हैं, जिसमें टीम को 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मैच हारी है. कीवी टीम ने इस मैदान पर पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला है.

भारत-न्यूजीलैंड किस टीम का पलड़ा भारी?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 125 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 65 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड 52 मैच जीती है. दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले बेनतीजे रहे हैं और एक मैच टाई रहा है. वनडे में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी नजर आ रहा है. इस बार भी टीम इंडिया उनके घर पर दमदार प्रदर्शन कर रही है और लगातार दो मैच जीत चुकी है.

आखिरी दो वनडे के लिए भारत-न्यूजीलैंड की टीमें

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान और विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.



मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम शेफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग.