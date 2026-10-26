IND vs NZ: वेलिंगटन में कभी नहीं जीती टीम इंडिया, 6 साल पहले खेला आखिरी मैच; जानें पिच से लेकर स्टेडियम की पूरी डिटेल्स

India vs New Zealand 3rd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम मंगलवार, 27 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम मंगलवार, 27 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस मैदान पर टीम इंडिया ने पहले भी टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन टीम इंडिया एक भी मैच नहीं जीती है. ऐसे में अब टीम इंडिया इस मैदान पर पहली जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी और साथ ही सीरीज भी जीतना चाहेगी. क्योंकि भारत ने पहले ही सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है और एक मैच जीतते ही सीरीज भी जीत लेगी.

वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के आंकड़े काफी शानदार है और टीम को इस मैदान पर हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. भारतीय टीम ने इस सीरीज के शुरुआती दोनों मैच जीत लिए हैं और न्यूजीलैंड को पहली जीत की तलाश है. ऐसे में अब न्यूजीलैंड के साथ स्टेडियम भी होगा, जहां आंकड़े भी भारतीय टीम के खिलाफ हैं.

वेलिंगटन की पिच रिपोर्ट

वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन शुरुआत ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग मिलती है, जिससे वो बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. हालांकि, बल्लेबाज क्रीज पर समय देते हैं, तो वो बड़ी पारी खेल सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स रनों की रफ्तार पर रोक लगा सकते हैं.

वेलिंगटन में टी20 का सबसे बड़ा स्कोर 219 रनों का है, जो न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ बनाया था. वहीं, इस मैदान का सबसे छोटाा स्कोर 62 रनों का है, जो श्रीलंका ने 2006 में बनाया था. न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 162 रन बनाए थे. श्रीलंका ने 5.5 ओवरों में 62 रन बना दिए थे, जिसके बाद बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया था. ऐसे में DLS मेथड के तहत श्रीलंका टारगेट से आगे चल रही थी, जिसकी वजह से टीम ने 18 रनों से जीत हासिल की थी.

कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

टीम इंडिया ने वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में पहली बार साल 2009 में मुकाबला खेला था. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 149 रन बनाए थे, जिसके जवाब में कीवी टीम ने 150 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया था. उसके बाद साल 2019 में टीम इंडिया ने दूसरा मैच खेला था, जिसमें मेजबान टीम ने 219 रन बना दिए थे, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया 139 रनों पर ढेर हो गई थी और 80 रनों से मुकाबला गंवा दिया था.

टी20 इंटरनेशनल में वेलिंगटन में सिर्फ एक मैच टाई रहा है, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था. साल 2020 में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों ने 165-165 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद सुपर ओवर खेला गया था और इस सुपर ओवर में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. हालांकि, अभी तक टीम इंडिया बिना सुपर ओवर के एक भी मैच नहीं जीती है.

इस मैदान पर न्यूजीलैंड का दमदार रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड ने होम ग्राउंड पर काफी दमदार प्रदर्शन किया है. टीम ने हेनरी स्टेडियम में अब तक 18 मैच खेले हैं, जिसमें टीम ने 10 मैचों में जीत हासिल की है और टीम 7 मैच हारी है और एक मैच टीम सुपर ओवर हारी है. टीम ने वेलिंगटन में पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को कराराी शिकस्त दी है.

वेलिंगटन में 18 मैचों में 8 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है. वहीं, 9 बार रनों का पीछा करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है. हालांकि, एक मैच टाई रहा है. ऐसे में इस मैदान पर टॉस अहम भुमिका नहीं निभा पाएगा, क्योंकि यहां का रिकॉर्ड मिला जुला है, जो टीम कम गलतियां करेगी, वो जीत हासिल कर सकती है.

वेलिंगटन में 8 भारतीय करेंगे 'डेब्यू'

भारतीय टीम ने वेलिंगटन में 2020 से कोई टी20 मैच नहीं खेला है और साल 2024 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया में कई युवा खिलाड़ी जुड़े हैं. ऐसे में अभिषेक शर्मा से लेकर कुल 8 खिलाड़ी पहली बार वेलिंगटन मैदान पर खेलते हुए नजर आए हैं. अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी/ईशान किशन, नमन धीर, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और मयंक यादव ये सभी खिलाड़ी पहली बार वेलिंगटन पर पहला मैच खेलेंगे.

हालांकि, इस मैदान पर श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, भुवनेश्वर कुमार और शिवम दुबे ने पहले भी एक मैच खेला हुआ है. अय्यर, सैमसन और भुवी तीसरे टी20 की प्लेइंग इलेवन में शामिल रहेंगे और अगर दुबे भी तीसरा टी20 खेलते हैं, तो चार खिलाड़ी के अलावा सभी खिलाड़ी पहली बार इस मैदान पर खेलेंगे, लेकिन अगर दुबे नहीं खेलते हैं, तो 8 खिलाड़ी वेलिंगटन में डेब्यू करेंगे.

भारत का फुल स्क्वाड- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव और कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वाड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर.