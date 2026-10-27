आपने सिंगल भी लिए हैं... 'चेले' की पारी देख गदगद हुए गुरु युवराज, अभिषेक ने लगाई 20 बाउंड्री; T20I में की सूर्या-साल्ट की बराबरी

Yuvraj Singh on Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में धुआंधार पारी खेली है और कई दिग्गजों को हैरान कर दिया है. उन्होंने 38 गेंदों में 113 रनों की पारी खेली और कुल 20 बाउंड्री भी जड़ी है.

भारतीय विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में धुआंधार पारी खेली है और कई दिग्गजों को हैरान कर दिया है. उन्होंने 38 गेंदों में 113 रनों की पारी खेली और कुल 20 बाउंड्री भी जड़ी, लेकिन अभिषेक के गुरु युवराज सिंह को 20 बाउंड्री से ज्यादा उनके स्ट्राइक-रोटेट करने की खुशी है. चेले की इस तरह बैटिंग देखकर गुरु युवराज भी काफी खुश है. उन्होंने सोशल मीडिया पर खुशी भी जाहिर की है.

न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 में भारत को 199 रनों का टारगेट दिया था, जिसके बाद टीम सोच रही होगी कि इसे डिफेंड कर लेंगे या आसानी से टीम इंडिया को जीतने नहीं देंगे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर चौके-छक्कों की बारिश कर दी, जिसके बाद टीम ने 13.2 ओवरों में ही 199 रनों का टारगेट चेज कर दिया. भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है.

'चेले' की पारी देख गदगद हुए गुरु युवराज

अभिषेक शर्मा ने तीसरे टी20 में 38 गेंदों में 9 चौके और 11 छक्कों की मदद से 113 रनों की तूफानी पारी खेली थी. अभिषेक ने इस पारी में 110 रन बाउंड्री से बनाए हैं और सिर्फ 3 रन दौड़कर लिए हैं. अभिषेक ने 36 रन चौकों से और 66 रन छक्कों से बनाए. हालांकि, इसके बाद भी उनके गुरु युवराज सिंह का उनके तीन सिंगल ने दिल जीता, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर एक पोस्ट किया है और उनकी जमकर तारीफ की है.

अभिषेक ने सबसे ज्यादा बार लगाया पहली गेंद पर छक्का

अभिषेक ने इस पारी की शुरुआत सिक्स से की थी. उन्होंने पहली गेंद पर ही छक्का ठोक दिया था. इसके साथ ही अभिषेक ने 8वीं बार पहली गेंद पर छक्का लगाया और इतिहास रच दिया है. पहली गेंद पर सिक्स लगाने के मामले में अभिषेक 8 बार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. अभिषेक के अलावा, इस लिस्ट में अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह शिनवारी (6), भारत के सूर्यकुमार यादव (5 बार), आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग (4 बार) और न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो (4 बार) ने ये कारनामा किया है.

T20I में सबसे ज्यादा शतक के मामले में अभिषेक ने की साल्ट-सूर्या की बराबरी

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल करियर का चौथा शतक लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के फिल साल्ट और भारत के सूर्यकुमार यादव की बराबरी कर ली है. दरअसल, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में सूर्या और साल्ट ने 4-4 शतक ही ठोके हैं और अब अभिषेक ने भी 4 शतक लगा दिए हैं. टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक ग्लेन मैक्सवेल ने लगाए हैं. उनके नाम कुल 5 सेंचुरी हैं. मैक्सवेल के बाद रोहित शर्मा ने भी 5 शतक लगाए हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं. मैक्सवेल-रोहित के बाद साल्ट और फिर सूर्या का नाम था, जिसमें अब अभिषेक भी चार शतक के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

अभिषेक ने इस पारी में लगाए 11 छक्के

न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 113 रनों की पारी में कुल 11 छक्के लगाए हैं और अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अभिषेक के नाम है. उन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ पारी में 13 सिक्स ठोके थे. उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 2026 में ही 11 छक्के लगाए थे और अब एक बार फिर अभिषेक ने पारी में 11 छक्के लगा दिए हैं और खुद के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. अभिषेक के बाद रोहित शर्मा (10 छक्के), संजू सैमसन (10 छक्के), तिलक वर्मा (10 छक्के) और ईशान किशन (10 छक्के) का नाम है, जिन्होंने एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स ठोके हैं.

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