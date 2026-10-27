अभिषेक ने लगाए विराट कोहली से ज्यादा शतक, NZ में लगातार तीसरी सीरीज जीती टीम इंडिया; मैच में बने 15 रिकॉर्ड

डीएनए एक्सप्लेनर
India vs New Zealand 3rd T20: अभिषेत के तूफानी शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 80 गेंदों में 198 रनों का टारगेट चेज कर दिया है और सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में टीम इंडिया ने 199 रनों का पीछा करते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी की है. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने ताबड़तोड़ पारियां खेली और तमाम रिकॉर्ड बना डाले हैं. टीम इंडिया ने 199 के लक्ष्य को सिर्फ 13.2 ओवरों में चेज कर दिया. अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में तूफानी शतक ठोका और साथ ही कई रिकॉर्ड बना डाले हैं. उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.
पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवरों में 198 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए डेरिल मिचेल ने 52 गेंदों में नाबाद 89 रनों की पारी खेली. जैकॉब्स ने 39 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, फिन एलन ने 25 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए. टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने 1-1 विकेट लिया. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 13.2 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में 9 चौके और 11 छक्कों की मदद से 113 रनों की पारी खेली. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 45 रनों की पारी खेली. इसके अलावा, सैमसन 18, अय्यर 5, तिलक 1 और नमन धीर 4 रन बना सके. इसके साथ ही भारत ने 3-0 से सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है.
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का चौथा शतक लगाया है, जबकि मेंस टी20 क्रिकेट में ये उनका 11वां शतक था. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है. विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 10 शतक लगाए थे, जबकि विराट ने सिर्फ एक इंटरनेशनल शतक लगाया है और बाकी के आईपीएल में आए हैं. वहीं, अब अभिषेक ने 11 शतक पूरे कर लिए हैं और विराट से आगे निकल गए हैं.
इतना ही नहीं, अभिषक शर्मा भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने विराट को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है और अब विराट दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. इसके अलावा, टी20 क्रिकेट में अभिषेक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले वर्ल्ड में तीसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले क्रिस गेल और बाबर आजम ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. गेल ने 22 शतक और बाबर ने 13 शतक ठोके हैं.
190 या उससे ज्यादा सफल रन करते हुए सबसे ज्यादा बची हुई गेंदें
भारत के लिए T20I पारी में सबसे ज्यादा छक्के
पुरुष T20I पारी में सबसे ज्यादा बार 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी
पुरुष T20 मैचों की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा शतक
T20I में 100 से ज्यादा रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए सबसे ज्यादा रन-रेट
पुरुष T20I में 1-6 ओवरों के भीतर 100 से ज्यादा रन
T20I में सबसे तेज टीम शतक
फुल मेंबर टीमों के बीच T20I मैचों में सबसे तेज अर्धशतक
T20I में सबसे तेज टीम 50 (ओवर के हिसाब से)
T20I में न्यूजीलैंड बनाम भारत के लिए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज
न्यूजीलैंड से लगातार तीसरी सीरीज जीती टीम इंडिया
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को उसके घर पर लगातार तीसरी बार हरा दिया है. 2026 में खेली जा रही पांच मैचों की सीरीज में भारत ने 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. इससे पहले टीम इंडिया ने 2019-20 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था, जहां टीम इंडिया ने 5-0 से सीरीज जीती था. उसके बाद 2022-23 में न्यूजीलैंड का दौरा किया, जहां टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज जीती. वहीं, अब लगातार तीसरी बार न्यूजीलैंड की धरती पर सीरीज जीत ली है.
हालांकि, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार छठी सीरीज जीती है, जिसमें भारत ने तीन बार न्यूजीलैंड का दौरा किया और न्यूजीलैंड ने तीन बार भारत का दौरा किया. इन 6 सीरीजों में भारतीय टीम का बोल बाला रहा है. ये सिलसिला 2019-20 से चला था और 2026 तक भारतीय टीम अजय रही है.
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