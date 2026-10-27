अभिषेक ने लगाए विराट कोहली से ज्यादा शतक, NZ में लगातार तीसरी सीरीज जीती टीम इंडिया; मैच में बने 15 रिकॉर्ड

India vs New Zealand 3rd T20: अभिषेत के तूफानी शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 80 गेंदों में 198 रनों का टारगेट चेज कर दिया है और सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है.

टी20 क्रिकेट में अभिषेक ने लगाए सबसे ज्यादा शतक (Photo BCCI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में टीम इंडिया ने 199 रनों का पीछा करते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी की है. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने ताबड़तोड़ पारियां खेली और तमाम रिकॉर्ड बना डाले हैं. टीम इंडिया ने 199 के लक्ष्य को सिर्फ 13.2 ओवरों में चेज कर दिया. अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में तूफानी शतक ठोका और साथ ही कई रिकॉर्ड बना डाले हैं. उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवरों में 198 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए डेरिल मिचेल ने 52 गेंदों में नाबाद 89 रनों की पारी खेली. जैकॉब्स ने 39 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, फिन एलन ने 25 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए. टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने 1-1 विकेट लिया. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 13.2 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया. टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में 9 चौके और 11 छक्कों की मदद से 113 रनों की पारी खेली. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 45 रनों की पारी खेली. इसके अलावा, सैमसन 18, अय्यर 5, तिलक 1 और नमन धीर 4 रन बना सके. इसके साथ ही भारत ने 3-0 से सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है.

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का चौथा शतक लगाया है, जबकि मेंस टी20 क्रिकेट में ये उनका 11वां शतक था. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है. विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 10 शतक लगाए थे, जबकि विराट ने सिर्फ एक इंटरनेशनल शतक लगाया है और बाकी के आईपीएल में आए हैं. वहीं, अब अभिषेक ने 11 शतक पूरे कर लिए हैं और विराट से आगे निकल गए हैं.

इतना ही नहीं, अभिषक शर्मा भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने विराट को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है और अब विराट दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. इसके अलावा, टी20 क्रिकेट में अभिषेक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले वर्ल्ड में तीसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले क्रिस गेल और बाबर आजम ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. गेल ने 22 शतक और बाबर ने 13 शतक ठोके हैं.

भारत-न्यूजीलैंड मैच में बने 15 रिकॉर्ड

190 या उससे ज्यादा सफल रन करते हुए सबसे ज्यादा बची हुई गेंदें

42 गेंद - एस्टोनिया बनाम साइप्रस, एपिस्कोपी, 2024 (लक्ष्य- 192)

40 गेंद - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026 (लक्ष्य- 199)

37 गेंद - नीदरलैंड बनाम आयरलैंड, सिलहट, T20 वर्ल्ड कप 2014 (लक्ष्य- 190)

35 गेंद - सर्बिया बनाम स्लोवेनिया, बेलग्रेड, 2025 (लक्ष्य- 200)

34 गेंद - बुल्गारिया बनाम जिब्राल्टर, सोफिया, 2025 (लक्ष्य- 244)

भारत के लिए T20I पारी में सबसे ज्यादा छक्के

13 - अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड, मुंबई, 2025

11 - अभिषेक शर्मा बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026

11 - अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

10 - रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017

10 - संजू सैमसन बनाम दक्षिण अफ़्रीका, डरबन, 2024

10 - तिलक वर्मा बनाम दक्षिण अफ़्रीका, जोहानसबर्ग, 2024

10 - ईशान किशन बनाम न्यूजीलैंड, तिरुवनंतपुरम, 2026

पुरुष T20I पारी में सबसे ज्यादा बार 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

5 - करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)

3 - अभिषेक शर्मा (भारत)

2 - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

2 - आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)

2 - एड्रियन डनबार (सर्बिया)

2 - केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग (जापान)

पुरुष T20 मैचों की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

18 - क्रिस गेल

7 - अभिषेक शर्मा

5 - वैभव सूर्यवंशी

5 - करनबीर सिंह

T20I में सबसे ज्यादा शतक

ग्लेन मैक्लवेल- 5

रोहित शर्मा- 5

करनबीर सिंह- 4

फिल साल्ट- 4

सूर्यकुमार यादव- 4

अभिषेक शर्मा- 4

T20I में 100 से ज्यादा रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए सबसे ज्यादा रन-रेट

18.13 - अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

16.08 - जोस बटलर, फिल सॉल्ट बनाम साउथ अफ़्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025

15 - हाशिम अमला, एबी डीविलियर्स बनाम इंग्लैंड, जोहानसबर्ग, 2016

15 - ब्रायन बेनेट, तदिवनाशे मारुमनी बनाम सेशेल्स, नैरोबी, 2024

14.83 - शाई होप, एविन लुईस बनाम इंग्लैंड, ग्रोस आइलेट, 2024

14.44 - अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन बनाम अफ़ग़ानिस्तान, दिल्ली, 2026

पुरुष T20I में 1-6 ओवरों के भीतर 100 से ज्यादा रन

118/0 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

116/0 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021 (5.4 ओवर)

113/1 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024

103/1 - जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया, नैरोबी (RSC), 2024

102/0 - दक्षिण अफ़्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़, सेंचुरियन, 2023

100/0 - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ़्रीका, ओल्ड ट्रैफ़र्ड, 2025

100/0 - भारत बनाम अफग़ानिस्तान, दिल्ली, 2026

T20I में सबसे तेज टीम शतक

5 ओवर - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026

5.2 ओवर - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021

5.3 ओवर - साउथ अफ़्रीका बनाम वेस्टइंडीज़, सेंचुरियन, 2023

5.3 ओवर - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024

5.5 ओवर - जिम्बाब्वे बनाम गैम्बिया, नैरोबी, 2024

5.5 ओवर - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ़्रीका, ओल्ड ट्रैफ़र्ड, 2025

फुल मेंबर टीमों के बीच T20I मैचों में सबसे तेज अर्धशतक

12 - युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड, डरबन, 2007

14 - कॉलिन मुनरो बनाम श्रीलंका, ऑकलैंड, 2016

14 - अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी, 2026

15 - क्विंटन डी कॉक बनाम वेस्टइंडीज़, सेंचुरियन, 2023

15 - शिवम दुबे बनाम न्यूज़ीलैंड, विशाखापत्तनम, 2026

15 - अभिषेक शर्मा बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026

T20I में सबसे तेज टीम 50 (ओवर के हिसाब से)

2.2 - पापुआ न्यू गिनी बनाम वानुअतु, पोर्ट मोरेस्बी, 2019

2.2 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021

2.2 - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026

2.3 - फिलीपींस बनाम इंडोनेशिया, बाली, 2023

2.4 - न्यूज़ीलैंड बनाम स्कॉटलैंड, द ओवल, 2009

2.4 - न्यूज़ीलैंड बनाम इंग्लैंड, ऑकलैंड, 2019

2.4 - दक्षिण अफ़्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़, सेंचुरियन, 2023

T20I में न्यूजीलैंड बनाम भारत के लिए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर

109* - कॉलिन मुनरो, राजकोट, 2017

95 - केन विलियमसन, हैमिल्टन, 2020

91 - ब्रेंडन मैकुलम, चेन्नई, 2012

89* - डेरिल मिशेल, वेलिंगटन, 2026

84 - टिम सीफर्ट, वेलिंगटन, 2019

82* - ग्लेन फिलिप्स, क्राइस्टचर्च, 2026

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज

164 - टिम साउथी

163 - मुस्तफिजुर रहमान

149* - अर्शदीप सिंह

148 - रिज़वान बट

142 - मार्क अडायर

न्यूजीलैंड से लगातार तीसरी सीरीज जीती टीम इंडिया

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को उसके घर पर लगातार तीसरी बार हरा दिया है. 2026 में खेली जा रही पांच मैचों की सीरीज में भारत ने 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. इससे पहले टीम इंडिया ने 2019-20 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था, जहां टीम इंडिया ने 5-0 से सीरीज जीती था. उसके बाद 2022-23 में न्यूजीलैंड का दौरा किया, जहां टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज जीती. वहीं, अब लगातार तीसरी बार न्यूजीलैंड की धरती पर सीरीज जीत ली है.

हालांकि, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार छठी सीरीज जीती है, जिसमें भारत ने तीन बार न्यूजीलैंड का दौरा किया और न्यूजीलैंड ने तीन बार भारत का दौरा किया. इन 6 सीरीजों में भारतीय टीम का बोल बाला रहा है. ये सिलसिला 2019-20 से चला था और 2026 तक भारतीय टीम अजय रही है.

यह भी पढ़ें- 30 बॉल में 100 रन! भारत ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड, NZ के खिलाफ लगाई जीत की हैट्रिक