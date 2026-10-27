12 ओवर में लुटाए 139 रन, तीसरे टी20 में भी भुवनेश्वर कुमार का फ्लॉप शो; जानें न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड

Bhuvneshwar Kumar Records vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में भी भुवनेश्वर कुमार बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं और तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट ले सके हैं.

4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार एक और मैच में फ्लॉप हो गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में भुवी की जमकर पिटाई हुई है. उन्होंने 12 ओवरों में कुल 139 रन लुटाए हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि वो चौथे टी20 से बाहर हो सकते हैं. उसकी वजह ये भी है कि भुवी को विकेट नहीं मिल रही है. भुवी ने आखिरी बार साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेला था और अब वापसी भी न्यूजीलैंड की सरजमीं पर की है, जिसमें अब तक उनका फ्लॉप शो रह है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला मंगलवार 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला रहा है. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. ऐसे में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए डेरिल मिचेल ने 52 गेंदों में नाबाद 89 रनों की पारी खेली. जैकॉब्स ने 39 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, फिन एलन ने 25 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए. टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने 1-1 विकेट लिया.

लगातार तीन मैचों में फ्लॉप हुए भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में 4 ओवरों में 12.20 की इकॉनमी से 49 रन खर्च किए थे. इस दौरान उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया था. भुवी ने दूसरे टी20 में 4 ओवरों में 12.50 की इकॉनमी से 50 रन लुटाए थे और सिर्फ 1 विकेट लिया था. वहीं, तीसरे टी20 में भुवी ने 10 की इकॉनमी से 40 रन लुटाए हैं और वो विकेट भी नहीं ले सके. तीन मैचों में भुवी ने 12 ओवर फेंके, जिसमें सिर्फ 1 विकेट लिया और 139 रन खर्च किए.

लगातार तीन मैचों में फ्लॉप शो के बाद टीम इंडिया में उनकी जगह एक बार फिर खतरे में आ गई है. कप्तान श्रेयस अय्यर भी उन्हें चौथी टी20 से बाहर कर सकते हैं और उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भुवी के पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा है भुवी का रिकॉर्ड?

भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी टी20 मैच खेले हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड काफी साधारण रहा है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 मैच खेले हैं, जिसमें भुवी ने सिर्फ 10 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने 50 ओवर फेंके हैं और 444 रन लुटाए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ भुवी का इकॉनमी 8.88 का रहा है.

भले ही भुवनेश्वर कुमार में टी20 इंटरनेशनल में 10 मेडन ओवर फेंके हैं और वो ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज हैं, लेकिन भुवी न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप ही रहते हैं. उन्होंने कीवी के खिलाफ एक भी मेडन नहीं फेंका है. न्यूजीलैंड के सामने भुवी का बेस्ट बॉलिंग 24 रन देकर 2 विकेट है. हालांकि, 2026 में भी भुवी लगातार तीन मैचों में फ्लॉप रहे हैं.

क्या आईपीएल में दिखेगा फ्लॉप का असर?

भुवनेश्ववर कुमार साल 2025 और 2026 लगातार दो सीजन से आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स का हिस्सा है और दोनों साल आरसीबी ने आईपीएल खिताब जीता है. आईपीएल 2025 में भुवी ने 14 मैचों में 17 विकेट लिए थे और 9.29 की इकॉनमी से रन लुटाए थे, लेकिन आईपीएल 2026 में उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 16 मैचों में 28 विकेट लिए और उनका इकॉनमी 7.95 का रहा. इस सीजन भुवी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे और पर्पल कैप से सिर्फ 1 विकेट से चूक गए थे.

लगातार दो आईपीएल सीजन में दमदार प्रदर्शन की बदौलत भुवी ने टीम इंडिया में वापसी की, लेकिन वापसी के बाद पहले तीन मैचों में उन्होंने निराशजनक प्रदर्शन किया. ऐसे में अब आईपीएल 2027 ऑक्शन की भी तैयारी चल रही है और आरीसीब ने उनके खराब परफॉर्मेंस को नोट कर लिया होगा. ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी भुवी को आईपीएल 2027 में रिटेन करेगी या रिलीज कर देगी. उन्होंने आरसीबी लगातार दो खिताब दिलाने में अहम भुमिका निभाई है और हो सकता है कि टीम तीसरे सीजन भी उन्हें खिलाए.