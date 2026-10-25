18 पारी 508 रन, फिलिप्स-शेफर्ट को पसंद आती है भारतीय गेंदबाजी, IND vs NZ टी20 में 3 बल्लेबाजों ने बनाए 500 से ज्यादा रन

IND vs NZ T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार 27 अक्टूबर को खेला जाएगा. टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई हुई है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती दो मैच पूरे हो चुके हैं. टीम इंडिया ने दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई हुई है. ऐसे में अब मेजबान टीम को तीसरा टी20 हर हाल में जीतना ही होगा, वरना टीम इंडिया सीरीज जीत लेगी. तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाज भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं. इस सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने दोनों मैचों में अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि टिम शेफर्ट को भी भारतीय गेंदबाजी काफी रास आती है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मंगलवार 27 अक्टूबर को खेला जाएगा. सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी. भारत के सामने इतिहास का सबसे बड़ा सबसे 226 रनों का टारगेट था और टीम इंडिया ने 19.4 ओवरों में 230 रन बनाकर पहली बार इतना बड़ा टारगेट चेज कर दिया. वहीं, दूसरे टी20 में कीवी टीम ने 180 रन बनाए थे और फिर टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस हो गया, लेकिन फिर तिलक वर्मा, नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी ने पूरी बाजी पलट दी और 4 विकेट से मैच जीत लिया.

18 पारियों में बनाए 508 रन

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा बल्ला टिम शेफर्ट का चलता है. टिम शेफर्ट ने भारत के खिलाफ टी20 में 18 पारियों में 508 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक ठोके और 28 छक्के लगाए हैं. उन्होंने 151 से अधिक के स्ट्राइक-रेट से बैटिंग की है. हालांकि, इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि शेफर्ट भारतीय गेंदबाजी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं.

इस सीरीज में टिम शेफर्ट काफी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं. शुरुआती दो मैचों में शेफर्ट ने सिर्फ 31 रन बनाए हैं. भले ही शेफर्ट फॉर्म में नहीं है, लेकि बचे हुए तीन मैचों में भारतीय गेंदबाजों को उनसे बचकर रहना पड़ेगा.

ग्लेन फिलिप्स को भी रास आती है भारतीय गेंदबाजी

टिम शेफर्ट के अलावा ग्लेन फिलिप्स को भी भारतीय गेंदबाजी काफी रास आती है. उन्होंने भारत के खिलाफ 17 टी20 पारियों में अब तक 468 रन बनाए हैं. भारत और न्यूजीलैंड टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में फिलिप्स चौथे स्थान पर हैं. ऐसे में भारत को इस सीरीज में फिलिप्स के खिलाफ रणनीति बनानी होगी.

इस सीरीज में फिलिप्स ने काफी ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया है. हालांकि, फिलिप्स शुरुआती दो मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने 2 मैचों में 152 रन बना डाले हैं और उनका स्ट्राइक-रेट 183 से भी ज्यादा का रहा है. फिलिप्स ने दोनों मैचों में अर्धशतक ठोके हैं.

सूर्या के नाम सबसे ज्यादा रन

भारतीय पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके दमदार आंकड़े हैं. सूर्या ने कीवी के खिलाफ सिर्फ 14 पारियों में 526 रन ठोक दिए हैं. उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए हैं. सूर्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 52.60 की औसत और 170.22 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं.

सूर्या के बाद रोहित शर्मा का नाम है. रोहित ने 17 पारियों में 511 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 141.26 के स्ट्राइक-रेट से बैटिंग करते हुए 6 अर्धशतक लगाए हैं. सूर्या और रोहित के बाद टिम शेफर्ट का नाम आता है. भारत और न्यूजीलैंड टी20 इतिहास में इन तीनों बल्लेबाजों ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं.

सबसे ज्यादा रन बनाने मौजूदा भारतीय खिलाड़ी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने की टॉप-5 लिस्ट में कोई भी मौजूदा टीम का भारतीय बल्लेबाज नहीं है. मौजूदा टीम में सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ने बनाया है. किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 पारियों में 373 रन बनाए हैं. इसके अलावा, अभिषेक शर्मा ने 8 पारियों में 290 रन बनाए हैं. वहीं, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने 13 पारियों में 274 रन बनाए हैं.

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. वहीं, इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी. फैंस इस सीरीद को टीवी और मोबाइल दोनों पर देख सकते हैं और रोमांचक मुकाबला का लुत्फ उठा सकते हैं.

भारत-न्यूजीलैंड टी20 के हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इतिहास में अब तक 33 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 21 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ 11 मैच जीती है. हालांकि, एक मैच टाई रहा है. टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है और इस सीरीज में भी टीम इंडिया दबदबा कायम रखे हुए है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव और कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर.