6 विकेट लेते ही भुवनेश्वर कुमार तोड़ेंगे इरफान पठान का रिकॉर्ड, पूरे करेंगे 300 विकेट; IND vs NZ सीरीज में निशाने पर 4 रिकॉर्ड

Bhuvneshwar Kumar Records: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में भुवनेश्वर कुमार 4 रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं और साथ ही टी20 में खास फिफ्टी भी पूरी कर सकते हैं,

4 साल बाद भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी हुई है. गेंदबाज ने आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ ही टी20 खेला था. वहीं, भुवी ने अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ही वापसी भी की है. भुवी को पहले टी20 में कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन दूसरे टी20 में उन्हें एक विकेट मिला. विकेट मिलने के बाद भुवी का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा होगा और वो तीसरे टी20 में दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे और साथ ही ज्यादा से ज्यादा विकेट भी चटकाने चाहेंगे. तीसरे टी20 में भुवनेश्वर कुमार के निशाने पर 4 बड़े रिकॉर्ड हैं. इसमें एक रिकॉर्ड तीसरे मैच में बन सकता है, जबकि बाकी रिकॉर्ड इस पूरी सीरीज में बन सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में 27 अक्टूबर को खेला जाएगा. टीम इंडिया ने शुरुआती दोनों मैच जीतक 2-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है. ऐसे में अब टी इंडिया जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड को सीरीज बचाने के लिए हर हाल में तीसरा टी20 जीतना ही होगा.

इरफान पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं भुवनेश्वर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज में भुवनेश्वर कुमार के पास पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. दरअसल, इरफान पठान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 195 पारियों में 301 विकेट लिया है, लेकिन उनकी ठीक नीचे भुवनेश्वर कुमार का नाम है, जिन्होंने 295 विकेट पूरे कर लिए हैं. हालांकि, उन्हें अब 6 विकेट की दरकार है, जिसके बाद वो इरफान के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, लेकिन उनको ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 7 विकेट चाहिए होंगे.

ऐसा करने वाले बनेंगे 14वें भारतीय

भुवनेश्वर कुमार अगर इरफान पठान का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो उनके नाम एक और उपलब्धि हासिल कर लेंगे. दरअसल, न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में 5 विकेट ले लेते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट भी पूरे कर लेंगे. भारत के लिए अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 गेंदबाजों ने 300 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. ऐसे में अब भुवी 14वें गेंदबाज बन सकते हैं.

बुमराह की बराबरी कर सकते हैं भुवी

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाले हैं. फुल मेंबर टीमों में भी बुमराह दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज हैं. बुमराह ने 97 पारियों में 13 मेडन ओवर फेंके हैं. भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने के मामले में बुमराह के बाद भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है. उन्होंने 88 पारियों में 10 मेडन ओवर फेंके हैं, लेकिन अब भुवनेश्वर कुमार बुमराह की बराबरी भी कर सकते हैं. दरअसल, अगर भुवी एक और मेडन ओवर फेंक जेते हैं, तो वो 10 से ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे, जबकि भारत के लिए 10 से ज्यादा मेडन ओवर फेंकने के मामले में बुमराह की बराबरी कर लेगी.

भुवनेश्वर कुमार अगर बचे हुए तीन टी20 मैचों में 4 मेडन ओवर फेंक देते हैं तो वो बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. हालांकि, अगर वो 3 मेडन ओवर फेंकते हैं तो वो जिम्बाब्वे के नगारवा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. नगारवा ने 12 मेडन ओवर फेंके हैं. इसके साथ ही भुवी 13 मेडन ओवर फेंकने के साथ बुमराह की भी बराबरी कर लेंगे.

टी20 में 100 विकेट भी पूरे कर सकते हैं भुवी

भुवनेश्वर कुमार के पास एक और उपलब्धि हासिल करने का मौका है. भुवी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 88 पारियों में 91 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल भी किया है. हालांकि, उनका इकॉनमी सिर्फ 7.10 का रहा है. ऐसे में अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बचे हुए तीन मैचों में 9 विकेट ले लेते हैं तो वो टी20 इंटरनेशनल करियर में 100 विकेट पूरे कर लेंगे. भारत के लिए अब तक सिर्फ 4 गेंदबाजों ने 100 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं.

पावरप्ले में खास फिफ्टी लगा सकते हैं भुवी

भुवनेश्वर कुमार तीसरे टी20 में इतिहास रच सकते हैं और साथ ही एक खास फिफ्टी भी लगा सकते हैं. दरअसल, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भुवी फिफ्टी लगा सकते हैं. भुवी ने अब तक शुरुआती 6 ओवरों में 47 विकेट लिए हैं और अगर वो 3 विकेट ले लेते हैं, तो पावरप्ले में 50 विकेट पूरे कर लेंगे. इससे पहले अर्शदीप सिंह ने पावरप्ले में सबसे ज्यादा 53 विकेट चटकाए हैं.