T20I में अर्शदीप सिंह और मिचेल सैंटनर 150 विकेट पूरे करने से 2 कदम दूर, सिर्फ 7 गेंदबाजों ने किया ये कारनामा

Arshdeep Singh vs Mitchell Santner: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 मैच में अर्शदीप सिंह और मिचेल सैंटनर 150 विकेट पूरे कर सकते हैं और टी20 क्रिकेट में इतिहास रच सकते हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी दमदार प्रदर्शन किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी अर्शदीप तगड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं. टी20 सीरीज के तीसरे मैच में अर्शदीप सिंह इतिहास रच सकते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर से होगा. दोनों ही गेंदबाजों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 148-148 विकेट चटकाए हैं और 150 विकेट पूरे करने से 2 विकेट दूर हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मंगलवार 22 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा. इस मैच में अर्शदीप और सैंटनर दोनों ही टी20 में इतिहास सकते हैं और टी20 करियर में 150-150 विकेट पूरे कर सकते हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के सीरीज बचाने के लिए तीसरा टी20 हर हाल में जीतना होगी, जिसमें सैंटनर गेंद और बैट दोनों से दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं. टीम इंडिया ने सीरीज में पहले ही 2-0 से बढ़त बनाई है और अगर टीम तीसरा टी20 जीत लेती है तो सीरीज भी जीत लेगी.

अर्शदीप और सैंटनर में 38 पारियों का फर्क

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 101 मैचों की 97 पारियों में 148 विकेट चटकाए हैं और वो 150 विकेट पूरे करने से सिर्फ 2 विकेट दूर हैं. हालांकि, सैंटनर ने 140 मैचों में की 135 पारियों में 148 विकेट लिए हैं. अगर सैंटनर तीसरे टी20 में दो विकेट ले लेते हैं, को वो 136 पारियों में 150 विकेट पूरे करेंगे, लेकिन अगर अर्शदीप सिंह दो विकेट लेते हैं, तो सिर्फ 98 पारियों में 150 विकेट पूरे करेंगे. अर्शदीप सैंटनर से करीब 38 पारियां पहले 150 विकेट पूरे करेंगे.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट पूरे करने के मामले में अर्शदीप सिंह तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे. अफगानिस्तान के राशिद खान ने सिर्फ 92 मैचों में 150 विकेट लिए थे और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने भी 92 पारियों में ये कारनामा किया था. ऐसे में अब अर्शदीप के पास 102 मैचों में ये कारनामा करने का मौका होगा और वो सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे.

भारत के लिए ऐसा करने वाले बनेंगे नंबर-1

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह ने ही लिए हैं. उन्होंने अब तक 148 विकेट चटकाए हैं, लेकिन अगर वो तीसरे टी20 में दो विकेट लेते हैं तो वो भारत के लिए ये आंकड़ा छूने वाले नंबर-1 गेंदबाज बन जाएंगे. अर्शदीप के बाद बुमराह का ना है, जिन्होंने 126 विकेट लिए हैं. बुमराह के बाद अक्षर पटेल (114 विकेट), हार्दिक पांड्या (114 विकेट) और पांचवें स्थान पर कुलदीप यादव (98 विकेट) हैं.

अर्शदीप के पास शाकिब का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

अर्शदीप सिंह तीसरे टी20 में दो विकेट लेते ही 150 विकेट लेने के साथ-साथ बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन क रिकॉर्ड तोड़ देंगे. शाकिब ने 149 विकेट चटकाए हैं. ऐसे में अर्शदीप 2 विकेट लेकर उन्हें पछाड़ देंगे. हालांकि, टी20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले 8वें गेंदबाज भी बन जाएंगे, लेकिन सैंटनर भी उनके ठीक पीछे हैं और अगर अर्शदीप से पहले 2 विकेट वो ले लेते हैं, तो वो दुनिया के 8वें गेंदबाज बनेंगे और अर्शदीप सिंह 9वें गेंदबाज बन जाएंगे.

अर्शदीप सिंह और मिचेल सैंटनर के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. तीसरे टी20 में जो भी टीम पहले गेंदबाजी करेगी, वो पहले ये रिकॉर्ड बना सकता है. हालांकि, सिर्फ पहले गेंदबाजी से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि गेंदबाजों को 2 विकेट भी लेने पड़ेंगे. हालांकि, फुल मेंबर टीमों में इन दोनों दिग्गजों से पहले सिर्फ 7 खिलाड़ियों ने ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. ऐसे में अगर दोनों ही गेंदबाज तीसरे टी20 में 2-2 विकेट ले लिया, तो कुल 9 गेंदबाज ये कारनामा कर लेंगे.

साल 2026 में अर्शदीप सिंह ने की घातक गेंदबाजी

अर्शदीप सिंह के लिए साल 2026 अब तक काफी शानदार रहा है. उन्होंने इस साल अब तक 29 मैचों की 26 पारियों में 38 विकेट लिए हैं. इसके साथ ही अर्शदीप इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी हैं. इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में उनके आस-पास कोई भी नहीं है. अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में दो विकेट लेते हैं, तो वो श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और आयरलैंड के जोशुआ लिटिल का रिकॉर्ड देंगे. हसरंगा ने 2024 में 38 विकेट और लिटिल ने 2022 में 39 विकेट लिए थे. अब अर्शदीप के पास दोनों गेंदबाजों के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है.

भारत के लिए किसी एक साल में सबसे ज्यादा बार अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. अर्शदीप ने 2024 में 36 विकेट लिए थे. उससे पहले 2022 में 33 विकेट चटकाए थे और इस साल भी अर्शदीप ने 38 विकेट लेकर पहले ही रिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने सबसे ज्यादा 3 बार किसी एक साल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है.

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