3 सिक्स लगाते ही अभिषेक शर्मा बनेंगे नंबर-1, रोहित-सूर्या के क्लब में होगी एंट्री; NZ सीरीज में निशाने पर तीन रिकॉर्ड

Abhishek Sharma Records: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा के निशाने पर 3 बड़े रिकॉर्ड हैं, जिसके बाद वो रोहित और सूर्या की एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे.

भारतीय टीम के विस्फोटरक ओपनर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में एक साल में 1000 से ज्यादा रन बना लिए हैं. ईशान किशन के बाद अब अभिषेक ने भी ये उपलब्धि हासिल कर ली है. ऐसे में अभिषेक शर्मा के निशाले पर 3 और रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़कर वो नंबर-1 बन जाएंगे. इसके अलावा, अभिषेक रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे. अभिषेक शर्मा इन तीनों रिकॉर्ड को सिर्फ एक मैच भी बना सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार 27 अक्टूबर को खेला जाएगा. ये मैच न्यूजीलैंड के नजरिए काफी अहम है, क्योंकि अगर टीम इंडिया ये मैच जीत लेती है तो टीम 3-0 से सीरीज अपने नाम कर लेगी और फिर बचे हुए दो मैचों का मतलब नहीं रह जाएगा. ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम इस मैच जीतने के लिए हरमुमकिन कोशिश करने वाली है. इसी मैच में अभिषेक भी महारिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे. ऐसे में ये एक रोमांचक मैच होने की उम्मीद है.

रोहित-सूर्या की एलीट लिस्ट में होंगे शामिल

अभिषेक शर्मा अगर तीसरे टी20 में 3 छक्के लगा देते हैं, तो वो भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 छक्के लगाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. उन्होंने अब तक 68 पारियों में 147 छक्के ठोके हैं. भारत के लिए अब तक सिर्फ रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने ऐसा किया है. रोहित ने 205 छक्के ठोके हैं, जबकि सूर्या ने 179 छक्के ठोके हैं. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा अब तक किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने 150 छक्के नहीं लगाए हैं.

अभिषेक 3 छक्के लगाने ही बनेंगे नंबर-1

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है. उन्होंने 86 पारियों में 150 छक्के पूरे कर लिए थे. ऐसे में अगर अभिषेक शर्मा तीसरे टी20 में 3 छक्के लगा लेते हैं तो वो 69 पारियों में 150 छक्के पूरे कर लेंगे. इतना ही नहीं, अगर वो 6 पारियों में भी 17 पारियों में 3 छक्के लगाने हैं, तो वो भारत के लिए सबसे तेज 150 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

हालांकि, अभिषेक शर्मा तीसरे ही टी20 मैच में ये रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे. अभिषेक सूर्या और रोहित के सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि वो 100 पारियों के अंदर ही रोहित का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

टी20 क्रिकेट में 6500 रन बना सकते हैं अभिषेक

अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 215 पारियों में 10 शतक और 40 अर्धशतक की मदद से 6493 रन बनाए हैं और वो 6500 रन पूरे करने से सिर्फ 7 रन दूर हैं, जो मुमकिन है कि तीसरे टी20 में आराम से पूरे कर लेंगे. अगर अभिषेक तीसरे टी20 में 6500 रन पूरे कर लेते हैं तो वो भारत के लिए ऐसा करने वाले 14वें बल्लेबाज बन जाएंगे.

इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज रोस टेलर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. रोस टेलर ने टी20 क्रिकेट ममें 6604 रन बनाए हैं. ऐसे में अभिषेक शर्मा उनसे 111 रन पीछे हैं और वो तीन टी20 मैचों में 112 रन बनाकर उन्हें पछाड़ सकते हैं.

एक साल में पूरे किए 1000 से ज्यादा रन

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में एक साल में 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं. भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी एक साल में 1000 या उससे ज्यादा रन सिर्फ तीन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव ने 2022 में 1164 रन बनाए थे. वहीं, ईशान किशन ने 2026 में अब तक 1159 रन बना लिए हैं, जबकि अभिषेक शर्मा ने 2026 में अब तक 1012 रन बना लिए हैं.

अभिषेक शर्मा ने पिछले साल 2025 में भी रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने 2025 में 21 पारियों में 859 रन बनाए थे और विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा था. विराट कोहली ने 2022 में 20 पारियों में 781 रन बनाए थे.

किसी एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

सूर्यरकुमार यादव- 1164 रन (2022)

ईशान किशन- 1159 रन (2026)*

अभिषेक शर्मा- 1012 रन (2026)*

अभिषेक शर्मा- 859 रन (2025)

संजू सैमसन- 784 रन (2026)*

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