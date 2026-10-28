भैया, मैं खेलूंगा भी वैसे ही... कीवी गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने खोला बड़ा राज, वैभव संग बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Abhishek Sharma on Vaibhav Suryavanshi: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टी20 जीतने के बाद अभिषेक शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा राज खोला है.

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और कई बेस्ट टीमों को भी पछाड़ दिया है. संजू सैमसन की जगह वैभव ने तीसरे टी20 में अभिषेक के साथ ओपनिंग की थी. दोनों बल्लेबाजों ने 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की पहली गेंद से कीवी गेंदबाजों की कुटाई शुरू कर दी थी, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 80 गेंदों में ही टारगेट चेज कर दिया. इसके साथ ही अभिषेक और वैभव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद अब अभिषक ने वैभव को लेकर बड़ा राज खोला है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंग्टन में खेला गया था. इस मैच में कीवी टीम ने पहले खेलते हुए 198 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में भारत ने सिर्फ 13.2 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है.

अभिषेक और वैभव ने बनाए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. अभिषेक ने 38 गेंदों में 20 बाउंड्री के साथ 113 रनों की पारी खेली, जबकि वैभव ने 19 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली. इन दोनों के बीच 133 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई. अभिषेक शर्मा और वैभव ने 2.2 ओवर यानी 14 गेंदों में बोर्ड पर 50 रन लगा दिए थे, जो अब तक का इतनी गेंदों में सबसे बड़ा टीम स्कोर है.

अभिषेक और वैभव 14 गेंदों में 50 रन बोर्ड पर लगाने के बाद भी नहीं रुके. दोनों ने 5 ओवर यानी 30 गेंदों में बोर्ड पर 100 रन लगा दिए. इतनी कम गेंदों में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है. इससे पहले साउथ अफ्रीका ने 33 गेंदों में ये कारनामा किया था, लेकिन वैभव और अभिषेक ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके साथ ही दोनों ने एक पारी में दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं.

अभिषेक शर्मा ने खोला बड़ा राज

बीसीसीआई ने अभिषेक शर्मा की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो वैभव सूर्यवंशी को लेकर बात कर रहे हैं. अभिषेक ने कहा, "जब आप 200 या 190 रन का पीछा कर रहे होते हैं, तो सामने वाली टीम का मुख्य तेज गेंदबाज पहला ओवर लेकर आता है और अगर आप एक ओपनर के तौर पर ऐसा आक्रामक रवैया दिखाते हैं, चूंकि मैं दूसरी तरफ था, इसलिए मैंने ये देखा तो पहली ही गेंद पर नॉन-स्ट्राइकर भी उत्साहित हो जाता है. मैं वैभव का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा. मुझे लगता है कि आज उसने जो किया, उसने बहुत अहम भूमिका निभाई. इसलिए इसका श्रेय उसे जाता है."

वायरल हुई थी अभिषेक की ये बातें

अभिषेक शर्मा ने इससे पहले भी कई बार ऐसी बातों की हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि बारी बरसी खटन गया सी, खटके लेआंदा हंद, बारी बरसी खटन गया सी, खटके लेआंदा हंद, चलो आज आपा पहला जीतीये मैच इन न्यूजीलैंड.

इसके अलावा, अभिषेक ने कहा था कि हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ कुछ गलतियां की थी, जब उनके साथ दोस्त दैसा बर्ताव किया था, लेकिन अब न्यूजीलैंड के साथ ऐसा नहीं होगा. उन्हें हम बताएंगे कि हम वर्ल्ड चैंपियन क्यों हैं. अभिषेक का ये रवैया उनके फैंस को काफी पसंद आया था.

तीसरे टी20 में सैमसन की जगह वैभव को मिला था ओपनिंग का मौका

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती तीन मैच खेले जा चुके हैं, जिसे टीम इंडिया ने 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. पहले टी20 के में संजू सैमसन ने ओपनिंग की और इस दौरान उन्होंने 33 गेंदों में 4 छक्के और 8 चौकों की मदद से 67 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम ने 226 रनों का टारगेट भी चेज किया था, लेकिन दूसरे टी20 में सैमसन ने 17 गेंदों में 14 रन बनाए. इस मैच में वैभव को तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिला था.

तीसरे टी20 में कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग भेजने का फैसला किया और संजू सैमसन को तीसरे स्थान पर भेजा. अय्यर का ये फैसला सही साबित हुआ और टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और एक पारी में ढेरों रिकॉर्ड्स बना दिए हैं.