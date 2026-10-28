FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
भैया, मैं खेलूंगा भी वैसे ही... कीवी गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने खोला बड़ा राज, वैभव संग बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भैया, मैं खेलूंगा भी वैसे ही... कीवी गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने खोला बड़ा राज, वैभव संग बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

SIR: '... तो क्या कभी वोट नहीं कर पाएंगे वो?', फॉर्म-6 और रेहड़ी-पटरी वालों को लेकर SC ने EC से पूछे सवाल

SIR: '... तो क्या कभी वोट नहीं कर पाएंगे वो?', फॉर्म-6 और रेहड़ी-पटरी वालों को लेकर SC के EC से पूछे सवाल

'पैसे लेकर कंपनी छोड़ने' का ऑफर क्यों दे रहा Microsoft? क्या है इसके पीछे की असली वजह- जानें एक्सपर्ट ने क्या बताया

'पैसे लेकर कंपनी छोड़ने' का ऑफर क्यों दे रहा Microsoft? क्या है इसके पीछे की असली वजह- जानें एक्सपर्ट ने क्या बताया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़

घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़

'राम' के रोल में रणबीर कपूर का वो हुनर जिसने 'इंद्र' कुणाल कपूर को भी कर दिया हैरान, खोल दिया बड़ा राज

'राम' के रोल में रणबीर कपूर का वो हुनर जिसने 'इंद्र' कुणाल कपूर को भी कर दिया हैरान, खोल दिया बड़ा राज

Bigg Boss 20: 'भाई-बहन वाला रिश्ता अजीब लगा'...लव-स्काउट की नजदीकियों पर मैरी कॉम ने बताई किसकी गलती ज्यादा?

Bigg Boss 20: 'भाई-बहन वाला रिश्ता अजीब लगा'...लव-स्काउट की नजदीकियों पर मैरी कॉम ने बताई किसकी गलती ज्यादा?

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

भैया, मैं खेलूंगा भी वैसे ही... कीवी गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने खोला बड़ा राज, वैभव संग बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Abhishek Sharma on Vaibhav Suryavanshi: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टी20 जीतने के बाद अभिषेक शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा राज खोला है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 28, 2026, 05:33 PM IST

भैया, मैं खेलूंगा भी वैसे ही... कीवी गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने खोला बड़ा राज, वैभव संग बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

पहले 14 गेंद पर 50 रन फिर 30 पर बनाए 100 रन (Photo IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और कई बेस्ट टीमों को भी पछाड़ दिया है. संजू सैमसन की जगह वैभव ने तीसरे टी20 में अभिषेक के साथ ओपनिंग की थी. दोनों बल्लेबाजों ने 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की पहली गेंद से कीवी गेंदबाजों की कुटाई शुरू कर दी थी, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 80 गेंदों में ही टारगेट चेज कर दिया. इसके साथ ही अभिषेक और वैभव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद अब अभिषक ने वैभव को लेकर बड़ा राज खोला है. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंग्टन में खेला गया था. इस मैच में कीवी टीम ने पहले खेलते हुए 198 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में भारत ने सिर्फ 13.2 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है.

अभिषेक और वैभव ने बनाए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. अभिषेक ने 38 गेंदों में 20 बाउंड्री के साथ 113 रनों की पारी खेली, जबकि वैभव ने 19 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली. इन दोनों के बीच 133 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई. अभिषेक शर्मा और वैभव ने 2.2 ओवर यानी 14 गेंदों में बोर्ड पर 50 रन लगा दिए थे, जो अब तक का इतनी गेंदों में सबसे बड़ा टीम स्कोर है. 

अभिषेक और वैभव 14 गेंदों में 50 रन बोर्ड पर लगाने के बाद भी नहीं रुके. दोनों ने 5 ओवर यानी 30 गेंदों में बोर्ड पर 100 रन लगा दिए. इतनी कम गेंदों में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है. इससे पहले साउथ अफ्रीका ने 33 गेंदों में ये कारनामा किया था, लेकिन वैभव और अभिषेक ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसके साथ ही दोनों ने एक पारी में दो बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं. 

IND vs NZ

अभिषेक शर्मा ने खोला बड़ा राज

बीसीसीआई ने अभिषेक शर्मा की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो वैभव सूर्यवंशी को लेकर बात कर रहे हैं. अभिषेक ने कहा, "जब आप 200 या 190 रन का पीछा कर रहे होते हैं, तो सामने वाली टीम का मुख्य तेज गेंदबाज पहला ओवर लेकर आता है और अगर आप एक ओपनर के तौर पर ऐसा आक्रामक रवैया दिखाते हैं, चूंकि मैं दूसरी तरफ था, इसलिए मैंने ये देखा तो पहली ही गेंद पर नॉन-स्ट्राइकर भी उत्साहित हो जाता है. मैं वैभव का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा. मुझे लगता है कि आज उसने जो किया, उसने बहुत अहम भूमिका निभाई. इसलिए इसका श्रेय उसे जाता है."

IND vs NZ

वायरल हुई थी अभिषेक की ये बातें

अभिषेक शर्मा ने इससे पहले भी कई बार ऐसी बातों की हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि बारी बरसी खटन गया सी, खटके लेआंदा हंद, बारी बरसी खटन गया सी, खटके लेआंदा हंद, चलो आज आपा पहला जीतीये मैच इन न्यूजीलैंड. 

इसके अलावा, अभिषेक ने कहा था कि हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ कुछ गलतियां की थी, जब उनके साथ दोस्त दैसा बर्ताव किया था, लेकिन अब न्यूजीलैंड के साथ ऐसा नहीं होगा. उन्हें हम बताएंगे कि हम वर्ल्ड चैंपियन क्यों हैं. अभिषेक का ये रवैया उनके फैंस को काफी पसंद आया था. 

IND vs NZ

तीसरे टी20 में सैमसन की जगह वैभव को मिला था ओपनिंग का मौका

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती तीन मैच खेले जा चुके हैं, जिसे टीम इंडिया ने 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. पहले टी20 के में संजू सैमसन ने ओपनिंग की और इस दौरान उन्होंने 33 गेंदों में 4 छक्के और 8 चौकों की मदद से 67 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम ने 226 रनों का टारगेट भी चेज किया था, लेकिन दूसरे टी20 में सैमसन ने 17 गेंदों में 14 रन बनाए. इस मैच में वैभव को तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिला था. 

तीसरे टी20 में कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग भेजने का फैसला किया और संजू सैमसन को तीसरे स्थान पर भेजा. अय्यर का ये फैसला सही साबित हुआ और टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और एक पारी में ढेरों रिकॉर्ड्स बना दिए हैं. 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़
घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़
'राम' के रोल में रणबीर कपूर का वो हुनर जिसने 'इंद्र' कुणाल कपूर को भी कर दिया हैरान, खोल दिया बड़ा राज
'राम' के रोल में रणबीर कपूर का वो हुनर जिसने 'इंद्र' कुणाल कपूर को भी कर दिया हैरान, खोल दिया बड़ा राज
Bigg Boss 20: 'भाई-बहन वाला रिश्ता अजीब लगा'...लव-स्काउट की नजदीकियों पर मैरी कॉम ने बताई किसकी गलती ज्यादा?
Bigg Boss 20: 'भाई-बहन वाला रिश्ता अजीब लगा'...लव-स्काउट की नजदीकियों पर मैरी कॉम ने बताई किसकी गलती ज्यादा?
'अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी'.. बिग-बॉस के घर पर काशवी की एंट्री से आया ट्विस्ट, लव-स्काउट की लगाई जमकर क्लास
'अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी'.. बिग-बॉस के घर पर काशवी की एंट्री से आया ट्विस्ट, लव-स्काउट की लगाई जमकर क्लास
गौरी खान ने किया डिजाइन, शाहरुख खान के बने पड़ोसी; जानें सूर्यकुमार यादव के दुबई वाले घर में क्या है खास
गौरी खान ने किया डिजाइन, शाहरुख खान के बने पड़ोसी; जानें सूर्यकुमार यादव के दुबई वाले घर में क्या है खास
MORE
Advertisement
Advertisement