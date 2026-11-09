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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'विराट नाबाद रहते तो गिल-अय्यर की आलोचना...' कोहली के 100 शतकों पर गावस्कर का बेबाक बयान, 38 की उम्र में तोड़ेंगे सचिन का रिकॉर्ड

Sunil Gavaskar on Virat Kohli 100 Tons: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली के 100 शतकों को लेकर बेबाक बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 09, 2026, 06:00 PM IST

'विराट नाबाद रहते तो गिल-अय्यर की आलोचना...' कोहली के 100 शतकों पर गावस्कर का बेबाक बयान, 38 की उम्र में तोड़ेंगे सचिन का रिकॉर्ड

35 की उम्र के बाद विराट लगाएंगे सबसे ज्यादा शतक (Photo IANS)

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें टीम इंडिया ने 2-0 से बढ़त बना ली है. तीसरा वनडे मैच मंगलवार 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा. न्यूजीलैंड और भारत दोनों के नजरिए से ये अहम मुकाबला होगा, क्योंकि टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी, जबकि सीरीज बचाने के लिए कीवी टीम को जीत हर हाल में जरूरी है. इस सीरीज में सभी फैंस की नजरे विराट कोहली और रोहित शर्मा पर हैं. पहले मैच में विराट कोहली ने दमदार पारी खेली, लेकिन दूसरे मैच में वो फ्लॉप हो गए थे.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मैच से पहले पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को लेकर बेबाक बयान दिया है. उन्होंने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की आलोचनाओं पर भी बात की है. पहले वनडे में विराट कोहली ने 51 गेंदों में 74 रन ठोके दिए थे. हालांकि, बारिश के कारण दोनों शुरुआती मैच बारिश से प्रभावित हुए और ओवर्स में कटौती हुई थी. 

विराट के 100 शतकों के लिए प्राथना कर रहे हैं गावस्कर

मिड-डे के कॉलम में सुनील गावस्कर ने लिखा, "ऐसा एक भी भारतीय क्रिकेट फैंस नहीं है ,जो ये न चाहता हो कि कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक पूरे करें. हम सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इस मुकाम तक पहुंच सकें. इसलिए अगर कभी ऐसा मौका आता है जहां कोई साथी खिलाड़ी कोहली को उस मुकाम तक पहुंचने का मौका देने के लिए अपने रन बनाने का बलिदान दे देता है, तो ये जीत सिर्फ कोहली की नहीं, बल्कि सभी भारतीय क्रिकेट फैंस की भी होगी."

उन्होंने आगे कहा, "भारतीयों को हमेशा से ही रिकॉर्ड बनाने का शौक रहा है. इसलिए इस बात पर हमेशा बहस होती रहती है कि ऐसा करना सही है या गलत. एक बात तो पक्की है कि जो लोग कहते हैं कि वो रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते, उनमें से 99% लोग असल में प्रतिभा और स्वभाव के लिहाज से कोई रिकॉर्ड बनाने के काबिल ही नहीं होते, इसलिए उनके लिए ऐसा कह देना आसान होता है."

IND vs NZ

गिल-अय्यर को लेकर क्या बोले गावस्कर?

सुनील गावस्कर ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को लेकर लिखा, "कोहली 74 के स्कोर पर आउट हो गए. इसलिए, अगर कोहली 90 के स्कोर पर नाबाद रहते हुए जीत के रन बनाते, तो गिल और अय्यर को किसी तरह की आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता. बेशक, ये एक टीम गेम है, लेकिन टीम के लिए ये भी अच्छा है कि उसका कोई सदस्य, खासकर कोई स्टार खिलाड़ी, टीम की जीत की संभावनाओं पर असर डाले बिना अपना कोई व्यक्तिगत मील का पत्थर हासिल कर ले." 

पूर्व दिग्गज ने ये भी कहा कि अगर कोहली पहले मैच में 74 रन पर आउठ हुए, जिससे गिल या श्रेयस को शतक को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस की संभावित आलोचना से राहत मिल गई थी. गावस्कर का मानना है कि अगर कोहली शतक के करीब हैं, तो उन्हें उनके साथी का भी साथ मिले और वो शतक पूरा कर सके. 

38 की उम्र में विराट तोड़ेंगे सचिन का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ बचे हुए तीन मैचों में विराट कोहली के पास सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. दरअसल, भारत के लिए 35 साल की उम्र के बाद सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं. सचिन ने कुल 7 शतक ठोके थे, जबकि विराट भी 35 के बाद 7 शतक लगा चुके हैं. ऐसे में अब अगर वो एक शतक और ठोक देते हैं, तो वो 8 शतक के साथ सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. 

इसके अलावा, एशिया के बाहर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक बनाने के मामले में भी विराट कोहली सचिन को पीछे छोड़ सकते हैं. एशिया के बाहर धरती पर विराट और सचिन दोनों ने 29-29 शतक ठोके हैं. ऐसे में न्यूजीलैंड में विराट एक शतक लगाते हैं, तो वो इस मामले में तेंदुलकर को पछाड़ देंगे. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ बचे हुए तीन मैचों में विराट कोहली अगर एक शतक लगा देते हैं तो वो सचिन तेंदुलकर के तीन रिकॉर्ड तोड़ देंगे. विराट कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में 60 शतक लगाए हैं और इतनी ही सेंचुरी सचिन ने भी लगाई हैं. ऐसे में एक शतक के बाद विराट 61वीं सेंचुरी पूरी करेंगे और सचिन ने आगे निकल जाएंगे.

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