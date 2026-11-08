NZ में 13 रन बनाते ही रोहित शर्मा रचेंगे इतिहास, SENA देशों में पूरे करेंगे 5000 रन; तीसरे वनडे में निशाने पर 4 रिकॉर्ड

Rohit Sharma Records: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा एक छक्का लगाते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन सकते हैं.

टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा केवल वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के बाद रोहित कप्तानी पद से भी हट गए थे, जिसके बाद शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था. इस समय रोहित न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती 2 मैच टीम इंडिया ने जीत लिए हैं और सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. इस सीरीज में रोहित शर्मा कई बड़े कारनामे कर सकते हैं और कई रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा. न्यूजीलैंड के नजरिए से ये मैच करो या मरो होगा, क्योंकि अगर भारतीय टीम ये मैच जीतती है, तो वो सीरीज भी जीत लेगी और बचे हुए दो मैचों का कोई मतलब नहीं रहेगा. वहीं, भारतीय टीम भी तीसरा वनडे जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी और टेंशन भी खत्म करना चाहेगी. ऐसे में ये मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें जीतने के लिए सारी ताकत लगाने वाली हैं.

रोहित शर्मा के निशाने पर 4 महारिकॉर्ड

न्यूजीलैंड में शतक लगाते ही विराट-सचिन की लिस्ट में होंगे शामिल

रोहित शर्मा ने वनडे करियर में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर खेलते हुए एक भी शतक नहीं लगाया है. ऐसे में अगर वो बचे हुए तीन वनडे में एक शतक लगा देते हैं, तो वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेना देशों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. इसके साथ ही वो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे.

साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेना देशों विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन ने वनडे शतक ठोका है. ऐसे में अगर रोहित शर्मा एक शतक लगाते हैं, तो वो इस एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे. रोहित ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बन जाएंगे, जिन्होंने सेना देशों में वनडे शतक ठोका है.

5000 रन पूरे करने वाले बन सकते हैं पहले ओपनर

साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेना देशों रोहित शर्मा एक बड़ा कारनामा करने के बेहद करीब है. उन्होंने सेना देशों में बतौर भारतीय ओपनर 114 मैचों की 123 पारियों में 44 से ज्यादा की औसत से 4987 रन बना लिए हैं, जिसमें 17 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं. ऐसे में बतौर ओपनर रोहित 13 रन बनाते ही सेना देशों में 5000 रन पूरे कर लेंगे और ऐसा करने वाले पहले भारतीय ओपनर बन जाएंगे.

जीत में 15 हजार रन से सिर्फ 160 रन दूर

इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा ने जीत में 327 मैचों की 340 पारियों में 51 से अधिक की औसत 14840 रन बनाए हैं. इसमें 42 शतक और 79 फिफ्टी शामिल हैं. ऐसे में अगर वो न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के बचे हुए 3 मैचों में 160 रन बना लेते हैं, तो वो जीत में इंटरनेशनल क्रिकेट में 15000 रन पूरे कर लेंगे और ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी भी बन जाएंगे.

इंटरनेशनल में जीत मैचों में अब तक विराट कोहली, रिकी पोंटिंग और सचिन तेंदुलकर ने ये कारनामा किया है. रिकी पोंटिंग ने 377 इंटरनेशनल पारियों में 20140 रन बनाए, जिसमें 55 शतक शामिल हैं. वहीं, विराट कोहलसी ने 338 इंटरनेशनल पारियों में 18589 रन बनाए औक 60 शतक भी ठोके हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 307 इंटरनेशनल मैचों में 17113 रन बनाए हैं और साथ ही 53 शतक भी जड़े हैं. ऐसे में अब रोहित 15000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी भी बन सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 160 रन बनाने होंगे.

रोहित पूरे कर सकते हैं 1000 छक्के

रोहित शर्मा तीसरे वनडे में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने अब तक नहीं सोचा होगा. दरअसल, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में अगर एक छक्का लगा देते हैं, तो वो क्रिकेट करियर में 1000 छक्के पूरे कर लेंगे. वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड ने ये आंकड़ा पार किया है और अब रोहित तीसरे बल्लेबाज बन सकते हैं.

दरअसल, रोहित शर्मा ने टेस्ट में 88, वनडे में 383 छक्के, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 205 और आईपीएल में 323 छक्के लगाए हैं और ये टोटल 999 छक्के होते हैं. ऐसे में रोहित एक छक्का लगाते ही वो करियर में 1000 छक्का को आंकड़ा पार लेंगे. ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज और पहले भारतीय भी बन जाएंगे.