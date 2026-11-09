IND vs NZ: 11 साल से हैमिल्टन पर नहीं जीता भारत, 92 रनों पर ऑलआउट हो चुकी टीम; जानें पिच से वेदर तक पूरी डिटेल्स

India vs New Zealand 3rd ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाना है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाना है. टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है और अब अगर न्यूजीलैंड को सीरीज बचानी है, तो हर हाल में तीसरा मैच जीतना ही होगा. इस मैच में स्टेडियम भी मेजबान टीम का साथ देने वाला है, क्योंकि हैमिल्टन में भारत के आंकड़े काफी चिंताजनक है और 11 साल से इस मैदान पर टीम इंडिया मैच नहीं जीत सका है.

हैमिल्टन के सेडोन पार्क में टीम इंडिया का वनडे में प्रदर्शन काफी खराब रहा है, टीम ने पिछले 11 सालों से इस मैदान पर कोई भी वनडे मैच नहीं जीता है, जबकि न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर काफी दमदार रिकॉर्ड है. हैमिल्ट में टीम इंडिया की एक बेहद खराब याद भी जुड़ी है, जब टीम इंडिया 92 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई थी. ऐसे में टीम इंडिया के लिए तीसरा वनडे जीतना आसान नहीं होगा.

हैमिल्टन की पिच रिपोर्ट

हैमिल्टन के सेडोन पार्ट की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. इस मैदान पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल मिलती है, जिससे बल्लेबाज को परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, वैसे- वैसे बल्लेबाज गेंदबाजों पर हावी होने लगते हैं. हालांकि, स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर स्पिनर्स विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे, तो उन्हें भी फायदा मिल सकता है.

न्यूजीलैंड के इस मैदान पर अब तक 43 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 बार जीत हासिल की है, जबकि 25 बार रनों का पीछा करने वाली टीमें जीती हैं. हालांकि, 3 मैच बेनतीजे रहे हैं. इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर 363 रनों का है, जबकि सबसे छोटा स्कोर सिर्फ 92 रनों का है, जो टीम इंडिया ने ही बनाया है. हैमिल्टन में पहली पारी का औसतन स्कोर 237 रनों के आस-पास है.

मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे से खेला जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड के समयानुसार ये मैच दोपहर 3 बजे खेला जाएगा. वेदर रिपोर्ट के अनुसार, हैमिल्टन में 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 75 प्रतिशत बारिश की संभावना है और न्यूजीलैंड में के समय के हिसाब से पूरे मैच में बारिश खलल डाल सकती है.

इस सीरीज के शुरुआती दो मैच ऑकलैंड और वेलिंग्टन में खेले गए थे, जहां बारिश ने खलल डाली थी. बारिश के कारण दोनों ही मैचों में ओवर्स में कटौती हुई थी. हालांकि, दोनों मुकाबले भारतीय टीम ने जीते थे. ऐसे में वेदर रिपोर्ट के अनुसार, तीसरे वनडे में भी बारिश विलेन बन सकती है और मैच में खलल डाल सकती है.

11 साल से हैमिल्टन में नहीं जीता भारत

हैमिल्टन का सेडोन पार्क भारत के लिए अच्छा नहीं रहा है. साल 2015 में भारतीय टीम ने आखिरी बार इस मैदान पर जीत हासिल की थी. 10 मार्च, 2015 को खेले गए वनडे में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी और आयरलैंड को करारी शिकस्त दी थी. 2015 के बाद से टीम इंडिया ने तीन मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया दो मैच हारा है और एक मैच बेनतीजा रहा है.

2015 में टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की थी, लेकिन अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैदान पर देखा जाए, तो भारत ने न्यूजीलैंड ने 2009 में जीत दर्ज की थी. उसके बाद से हैमिल्टन मैदान पर कीवी टीम से भारत नहीं जीत सका है.

92 रनों पर ऑलआउट हो चुकी है टीम इंडिया

31 जनवरी 2019 में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मुकाबले में टीम इंडिया सिर्फ 92 रनों पर ही ढेर हो गई थी. पांच मैचों की सीरीज खेली जा रही थी, जिसका दूसरा मैच हैमिल्टन में खेला गया, इस मैच में टीम इंडिया पहले खेलते हुए 92 रन पर ऑलआउट हो गई. इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 14.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और 8 विकेट और 212 गेंदें रहते मैच जीत लिया. हालांकि, इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीत ली थी.

टीम इंडिया ने हैमिल्टन में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम ने सिर्फ 3 मैचों में जीत हासिल की है. टीम इंडिया ने इस ग्राउंड पर जिम्बाब्वे, आयरलैंड और न्यूजीलैंड को हराया है. इसके अलावा, टीम ने 8 मैच हारे और एक मैच बेनतीजा रहा है.

9 साल से इस मैदान पर नहीं हारी न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर एकतरफा दबदबा बनाया हुआ है. पिछले 9 सालों से हैमिल्टन में एक भी वनडे नहीं हारा है. आखिरी बार साल 2017 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से मेजबान टीम ने इस मैदान पर पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नीदरलैंड्स और वेस्टइंडीज जैसी टीम को करारी शिकस्त दी है. साल 2017 के बाद से एक भी मैच न्यूजीलैंड नहीं हारी है, जो अब 9 साल पूरे हो चुके हैं.

93 महीनों बाद दोहराया इतिहास

न्यजीलैंड की टीम पिछले 7 सालों से घर पर खेलते हुए एक भी वनडे सीरीज नहीं हारी है. आखिरी टीम को साल 2019 में टीम इंडिया ने सीरीज हराई थी, लेकिन उस सीरीज की हार के बाद टीम दोबारा अब तक नहीं हारी है. खास बात ये है कि साल 2019 में भारत ने ही न्यूजीलैंड को सीरीज हराई थी. पांच मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को भारत ने 4-1 से हराया था.

हालांकि, 93 महीनों के बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया है. दरअसल, साल 2019 में भारत ने बैक टू बैक दो वनडे कीवी टीम को हराए थे. इस बार 2026 में भी सीरीज में टीम इंडिया ने बैक टू बैक दो मैच जीते हैं. ऐसे में टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास दोहरा सकती है और सीरीज जीत सकती है.

पहले तीन वनडे के लिए भारत-न्यूजीलैंड की टीमें

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए) और आकिब नबी.

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम शेफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग और ब्लेयर टिकनर.

आखिरी दो वनडे के लिए भारत-न्यूजीलैंड की टीमें

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान और विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम शेफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग.