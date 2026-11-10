NZ से आखिरी दो वनडे नहीं खेलेंगे गिल-राहुल, ईशान-नमन या गायकवाड़ किसे मिलेगा मौका? जानें क्यों टीम से बाहर हुए कप्तान

India vs New Zealand ODI Series: कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी वनडे सीरीज के बचे हुए आखिरी दो वनडे मैचों से बाहर हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाना था, लेकिन टॉस के बाद बारिश शुरू हो गई और बिना एक बॉल खेले ही मैच को रद्द करना पड़ा है. अंपायर्स और रेफरी ने बारिश रुकने का काफी देर इंतजार किया, जिसके बाद रद्द करने का फैसला लेना पड़ा. भारतीय कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के लिए सीरीज का ये आखिरी मैच था, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी बचे हुए दो वनडे मैचों से बाहर हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे सीरीज से पहले ही दो भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया था. बोर्ड ने शुरुआती तीन मैचों के लिए अलग टीम इंडिया रखी थी और आखिरी दो मैचों के लिए अलग टीम इंडिया की घोषणा की थी. आखिरी दो मैचों में गिल की जगह श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे. शुरुआत दोनों मैच भी बारिश से प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से ओवर्स में कटौती हुई थी. शुभमन गिल ने इन दो मैचों में सिर्फ 37 रन बनाए हैं.

आखिरी दो वनडे क्यों नहीं खलेंगे गिल-राहुल?

भारतीय टीम को पांच मैचों की वनडे सीरीज के बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. टीम इंडिया की नजरिए से ये टेस्ट सीरीज किसी फाइनल से कम नहीं है. क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को ये सीरीज हर हाल में जीतनी ही होगी. ऐसे में कप्तान और कोच किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. शुभमन गिल और केएल राहुल के वर्कलोड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

न्यूजीलैंड से आखिरी दो वनडे खेलने के बजाय गिल और राहुल टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट जाएंगे. विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद गिल और राहुल पर टेस्ट टीम की जिम्मेदारी है. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया को न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जीतनी होगी और इसी वजह से कप्तान पूरा फोकस टेस्ट सीरीज पर लगाना चाहते हैं.

गिल-राहुल के अलावा ये खिलाड़ी भी टीम से बाहर

शुभमन गिल और केएल राहुल के अलावा अंशुल कंबोज भी चौथा और पांचवां वनडे मुकाबला नहीं खेलेंगे. इन खिलाड़ियों की जगह आखिरी दो मैचों के लिए तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र और यश ठाकुर को मौका दिया गया है. विकेटकीपर बल्लेबाज बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है.

गिल के बाद कौन करेगा कप्तानी?

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में बीसीसीआई ने टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की चौथे और पांचवें मैच के लिए कप्तान बनाया है. वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर उपकप्तान है और वो गिल की गैरमौजूदगी में आखिरी दो मैचों में कप्तानी करेंगे, जबकि चौथे और पांचवें वनडे के लिए ईशान किशन उपकप्तान होंगे.

ईशान-नमन या गायकवाड़ किसे मिलेगा मौका?

शुभमन गिल और केएल राहुल के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि प्लेइंग इलेवन कैसी होगी और किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा? हालांकि, चौथे और पांचवें वनडे के लिए ईशान किशन की जगह पक्की है, क्योंकि वो दोनों मैचों में उपकप्तान रहेंगे. इतना ही नहीं, किशन गिल की जगह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं और साथ ही राहुल की जगह विकेटकीपिंग भी कर सकते हैं. इस लिए किशन को मौका मिलना तय माना जा रहा है.

ईशान किशन के अलावा, ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर और तिलक वर्मा भी कतरा में लगे हुए हैं. ऐसे में नमन और तिलक से ज्यादा गायकवाड़ को वनडे फॉर्मेट खेलने का अनुभव है और वो कई मौकों पर टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर का जिम्मा संभाल चुके हैं. ऐसे में गायकवाड़ को भी मौका मिल सकती है.

कब खेले जाएंगे आखिरी दो वनडे मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी दो वनडे मैचों में चौथा मुकाबला शुक्रवार 13 नवंबर को माउंट मौनगानुई में खेला जाएगा. वहीं, आखिरी यानी पांचवा वनडे मैच रविवार 15 नवंबर को माउंट मौनगानुई में ही खेला जाएगा. ये दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे से शुरू होंगे.

कब शुरू होगी टेस्ट सीरीज?

भारत का न्यूजीलैंड दौरा काफी लंबा रहा है. टीम ने पहले पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली और फिर अब पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इसके अलावा, टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 12 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें एक मैच बारिश की चपेट में आने से रद्द हो गया है. पांच मैचों की वनडे सीरीज 15 नवंबर रविवार को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद टेस्ट सीरीज खेली जानी है.

भारत और न्यूजीलैंड के दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच शुक्रवार 19 नवंबर से वेलिंग्टन में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा मुकाबला शुक्रवार 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाना है. ये टेस्ट सीरीज भारतीय समयानुसार, सुबह 3.30 बजे से खेली जाएगी.

वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान और विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम शेफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग.