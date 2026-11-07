38 पारी, 1978 रन और 56.51 की औसत, विराट कोहली ने बनाया महारिकॉर्ड; रिकी पोंटिंग को छोड़ा पीछे

Virat Kohli Records Against NZ in ODI: दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली भी 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने महारिकॉर्ड बना दिया है और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गज को पछाड़ दिया है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच के बीच दूसरा वनडे मुकाबला शनिवार 7 नवंबर को वेलिंग्टन में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने DLS method के तहत 4 रनों से जीत लिया है. खेल की शुरुआत में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से खेल 47-47 ओवरों का हो गया था, लेकिन फिर टीम इंडिया की पारी के 26वें ओवर के बाद बारिश दोबारा हुई, जिसके बाद टीम इंडिया ने 4 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड की टीम 41 ओवरों में 134 रनों पर ही सिमट गई थी. इस मैच में विराट कोहली भी सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने 7 रनों के बाद भी एक महारिकॉर्ड बना दिया है और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गज को पछाड़ दिया है.

भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में कीवी बल्लेबाजों ने काफी निराशजनक प्रदर्शन किया और सिर्फ 134 रनों पर ही सिमट गई. हालांकि, टीम के लिए डेरिल मिशेल ने 55 और मिचेल सैंटनर ने 31 रन बनाए. भारतीय गेंदबाजी में गुरनूर बरार ने 4 विकेट लिए. हालांकि, टीम के सामने 47 ओवरों में मामूली सा 135 रनों का टारगेट था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे. टीम ने 86 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए और फिर 111 रन पर 7 विकेट खो दिए थे, लेकिन फिर 26 ओवर के बाद बारिश आई और टीम इंडिया की किस्मत अच्छी रही और टीम DLS method नियम के अनुसार 4 रनों से आगे चल रही थी और इस तरह अंपायर्स ने नतीजा निकाला और टीम इंडिया 4 रन से जीत गई.

फ्लॉप होने के बाद भी विराट ने बना दिया महारिकॉर्ड

वेलिंग्टन में खेले गए दूसरे मैच में विराट कोहली बुरी तरह फ्लॉप रहे. उन्होंने 7 गेंदों में 7 रनों की पारी खेली और फिर जैकब डफी को विकेट दे दिया, लेकिन विराट के ये 7 रन काफी अहम रहे, क्योंकि इस पारी के बदौलत उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वर्ल्ड नंबर-1 का ताज पहन लिया है. दरअसल, वनडे फॉर्मेट में विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बना लिया है और टॉप पर विराजमान हो गए हैं.

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 38 वनडे पारियों में 1978 रन बना लिए हैं और रिकी पोंटिंग के 1971 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इसके साथ ही उन्होंने ये कारनामा सबसे कम पारियों में किया है, जो कोई भी बल्लेबाज नहीं कर सका है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ किन बल्लेबाजों ने बनाए किया ये कारनामा

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज 1900 प्लस रन बनाने वाले विराट कोहली के अलावा रिकी पोंटिंग का नाम है. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 1900 प्लस रन नहीं बना सका है. इतना ही नहीं, विराट कोहली ने कीवी टीम के खिलाफ सबसे तेज 1500 रनों का भी आंकड़ा पार किया है. विराट के अलावा, रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा और सनथ जयसूर्या का नाम शामिल है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 56.51 की औसत से 11 अर्धशतक और 7 शतक ठोके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली ने ही लगाए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग का नाम है, जिन्होंने 6 शतक ठोके हैं. हालांकि, सचिन तेंदुलकर ने 5 शतक और सनथ जयसूर्या ने भी 5 सेंचुरी लगाई हैं.

पहले वनडे में खेली थी विस्फोटक पारी

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में काफी विस्फोटक पारी खेली थी. 4 नवंबर को खेले गए इस मैच में विराट कोहली ने 51 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 1 छक्का और 13 चौके ठोके. इतना ही नहीं, विराट कोहली ने सिर्फ 35 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा कर लिया था. विराट के लिए ये पारी काफी अहम थी, क्योंकि उन्होंने इस पारी की बदौलत कई रिकॉर्ड बनाए थे और तोड़े थे.

विराट ने वनडे क्रिकेट में रनों का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए थे और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा था. विराट ने 8741 रन पूरे किए थे, जबकि सचिन ने 8720 रन दूसरी पारी में बनाए हैं.

विदेश में खेली सबसे तेज अर्धशतक पारी

विराट कोहली ने विदेशी सरजमीं पर 35 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. ये उनके करियर की विदेशी सरजमीं पर दूसरी सबसे तेज फिफ्टी थी. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2016 में सिर्प 34 गेंदों में अर्धशतक ठोका था. इसके अलावा, विराट ने 36 और 38 गेंदों में भी फिफ्टी लगाई है. विराट ने अब साल 2026 में 35 गेंदों में ये कारनामा किया और 8 साल पुराना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया.