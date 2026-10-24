IND vs NZ: तिलक-नीतीश की T20I में सबसे बड़ी पार्टनरशिप, दूसरे टी20 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत; भारत-न्यूजीलैंड मैच में बने 9 रिकॉर्ड्स

IND vs NZ 2nd T20 Highlights: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 को टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में तिलक वर्मा और नीतीश कुमार ने इतिहास रचा है.

T20I में एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी (Photo BCCI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में शनिवार 24 अक्टूबर को खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया है और सीरीज में 2-0 बढ़त बना ली है. इस मैच में मेजबान न्यूजीलैंड ने 181 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब हुई थी, लेकिन फिर तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने धमाकेदार पारी खेली और टीम को हारी हुई बाजी जिता दी.

न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 180 रन बनाए थे. टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने 43 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 70 रनों की पारी खेली. इसके अलावा, बेवॉन जैकब्स ने 58 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 19.5 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. टीम के लिए संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे. टीम ने 70 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे. फिर तिलक वर्मा ने जिम्मा संभाला. उन्होंने 26 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए. इसके अलावा, नीतीश कुमारक ने 13 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए. हालांकि, नमन धीर ने 17 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली.

तिलक और नीतीश की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी

तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सफल रन-चेज के दौरान 7वें विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है. बांग्लादेश के अफीफ हुसैन और मोसादेक हुसैन की जोड़ी ने साल 2019 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मीरपुर में 82 रन जुटाए थे. उसके बाद श्रीलंका के चमिका करुणारत्ने और दासुन शनाका की जोड़ी ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कारनामा किया था. हालांकि, तिलक और नीतीश ने भी 69 रनों की पार्टनरशिप की है. साउथ अफ्रीका के लिए वेन पार्नेल और रस्टी थेरोन ने 2011 में 64 रनों की पार्टनरशिप की थी.

इतना ही नहीं भारत के लिए तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने 7वें विकेट के लिए सफल रन चेज में 69 रनों की पार्टनरशिप करने वाली पहली जोड़ी बन गई हैं. इन दोनों बल्लेबाजों ने 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है. दरअसल, साल 2009 में युसुफ पठान और इरफान पठान ने सफल रन चेज में 7वें विकेट के लिए 59 रनों की पार्टनरशिप की थी, जिसे तिलक और नीतीश ने तोड़ दिया है.

भारत और न्यूजीलैंड मैच बने ढेरों रिकॉर्ड्स

T20I में 5 विकेट 70 या उससे कम रन पर गिरने के बाद सबसे बड़े सफल रन-चेज

204 रन (53/5 से) - PNG बनाम सिंगापुर, 2022

181 रन (70/5 से) - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, क्राइस्टचर्च, 2026

174 रन (40/5 से) - श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, जीलोंग, 2017

173 रन (40/5 से) - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, कोलंबो RPS, 2015

172 रन (65/5 से) - रोमानिया बनाम ऑस्ट्रिया, इफ्लोव काउंटी, 2025

T20I में भारत के खिलाफ स्पिनरों द्वारा 4 विकेट लेने के कारनामे

4/9 - वानिंदु हसरंगा, कोलंबो, 2021

4/11 - मिशेल सैंटनर, नागपुर, 2016

4/20 - डेनियल विटोरी, जोहानसबर्ग, 2007

4/20 - गेरहार्ड इरास्मस, दिल्ली, 2026

4/21 - मिशेल सैंटनर, क्राइस्टचर्च, 2026

T20I में 1-6 ओवरों के बीच सबसे ज्यादा छक्के

100*- अभिषेक शर्मा (गेंद/छक्का- 7.77)

98- रोहित शर्मा (गेंद/छक्का- 17.05)

97- मार्टिन गप्टिल (गेंद/छक्का- 16.58)

94- पॉल स्टर्लिंग (गेंद/छक्का- 21.03)

87- क्विंटन डी कॉक (गेंद/छक्का- 15.80)

T20I में एक कैलेंडर साल के दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट

38 - अर्शदीप सिंह, 2026 में

37 - भुवनेश्वर कुमार, 2022 में

36 - अर्शदीप सिंह, 2024 में

36 - वरुण चक्रवर्ती, 2025 में

33 - अर्शदीप सिंह, 2022 में

32 - अक्षर पटेल, 2026 में

T20I में एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा विकेट (फुल मेंबर टीमें)

39 - जोश लिटिल, 2022

38 - वानिंदु हसरंगा, 2024

38 - अर्शदीप सिंह, 2026

37 - भुवनेश्वर कुमार, 2022

T20I में ज्यूजीलैंड के लिए नंबर 4 या उससे नीचे के क्रम पर कई बार 50+ रन

कोलिन डी ग्रैंडहोम (59), टॉम ब्रूस (53) बनाम श्रीलंका, पाल्लेकेले, 2019

डेरिल मिशेल (72*), ग्लेन फिलिप्स (70*) बनाम पाकिस्तान, क्राइस्टचर्च, 2024

डेरिल मिशेल (62), माइकल ब्रेसवेल (59) बनाम श्रीलंका, माउंट माउंगानुई, 2024

ग्लेन फिलिप्स (70), बेवॉन जैकब्स (58) बनाम भारत, क्राइस्टचर्च, 2026

T20I में भारत के खिलाफ नंबर 4 या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एक से अधिक खिलाड़ियों द्वारा 50+ रन

रासी वैन डेर डुसेन (75*), डेविड मिलर (64*), दिल्ली, 2022

एडेन मार्करम, डेविड मिलर (59*), पर्थ, 2022

टिम डेविड (74), मार्कस स्टोइनिस (64), होबार्ट, 2025

ग्लेन फिलिप्स (70), बेवॉन जैकब्स (58), क्राइस्टचर्च, 2026

कब खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत ने पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है. अब सीरीज के बचे हुए मुकाबले 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को खेले जाएंगे, जिसके बाद दोनों टीमें 5 वनडे और 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी. हालांकि, भारतीय टीम ने पहले टी20 को 4 विकेट से जीता था. टीम इंडिया ने 226 रनों का विशाल लक्ष्य चेज किया था. ये भारत का सबसले बड़ा रन चेज भी है.