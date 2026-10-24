IND vs NZ: तिलक-नीतीश की T20I में सबसे बड़ी पार्टनरशिप, दूसरे टी20 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत; भारत-न्यूजीलैंड मैच में बने 9 रिकॉर्ड्स

डीएनए एक्सप्लेनर
IND vs NZ 2nd T20 Highlights: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 को टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया है. इस मैच में तिलक वर्मा और नीतीश कुमार ने इतिहास रचा है.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में शनिवार 24 अक्टूबर को खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया है और सीरीज में 2-0 बढ़त बना ली है. इस मैच में मेजबान न्यूजीलैंड ने 181 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब हुई थी, लेकिन फिर तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने धमाकेदार पारी खेली और टीम को हारी हुई बाजी जिता दी.
न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 180 रन बनाए थे. टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने 43 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 70 रनों की पारी खेली. इसके अलावा, बेवॉन जैकब्स ने 58 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 19.5 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. टीम के लिए संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे. टीम ने 70 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे. फिर तिलक वर्मा ने जिम्मा संभाला. उन्होंने 26 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए. इसके अलावा, नीतीश कुमारक ने 13 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए. हालांकि, नमन धीर ने 17 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली.
तिलक और नीतीश की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी
तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सफल रन-चेज के दौरान 7वें विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है. बांग्लादेश के अफीफ हुसैन और मोसादेक हुसैन की जोड़ी ने साल 2019 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मीरपुर में 82 रन जुटाए थे. उसके बाद श्रीलंका के चमिका करुणारत्ने और दासुन शनाका की जोड़ी ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कारनामा किया था. हालांकि, तिलक और नीतीश ने भी 69 रनों की पार्टनरशिप की है. साउथ अफ्रीका के लिए वेन पार्नेल और रस्टी थेरोन ने 2011 में 64 रनों की पार्टनरशिप की थी.
इतना ही नहीं भारत के लिए तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने 7वें विकेट के लिए सफल रन चेज में 69 रनों की पार्टनरशिप करने वाली पहली जोड़ी बन गई हैं. इन दोनों बल्लेबाजों ने 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है. दरअसल, साल 2009 में युसुफ पठान और इरफान पठान ने सफल रन चेज में 7वें विकेट के लिए 59 रनों की पार्टनरशिप की थी, जिसे तिलक और नीतीश ने तोड़ दिया है.
T20I में 5 विकेट 70 या उससे कम रन पर गिरने के बाद सबसे बड़े सफल रन-चेज
T20I में भारत के खिलाफ स्पिनरों द्वारा 4 विकेट लेने के कारनामे
T20I में 1-6 ओवरों के बीच सबसे ज्यादा छक्के
T20I में एक कैलेंडर साल के दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट
T20I में एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा विकेट (फुल मेंबर टीमें)
T20I में ज्यूजीलैंड के लिए नंबर 4 या उससे नीचे के क्रम पर कई बार 50+ रन
T20I में भारत के खिलाफ नंबर 4 या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एक से अधिक खिलाड़ियों द्वारा 50+ रन
कब खेला जाएगा तीसरा टी20?
भारत ने पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है. अब सीरीज के बचे हुए मुकाबले 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को खेले जाएंगे, जिसके बाद दोनों टीमें 5 वनडे और 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी. हालांकि, भारतीय टीम ने पहले टी20 को 4 विकेट से जीता था. टीम इंडिया ने 226 रनों का विशाल लक्ष्य चेज किया था. ये भारत का सबसले बड़ा रन चेज भी है.